"Сити" шокирован критикой со стороны "Порту"

"Манчестер Сити" остался шокирован критикой со стороны "Порту" после безголевого матча команд в Лиге Чемпионов накануне.

Чудом выстояв на своем поле, главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что "тоже был бы расстроен, если бы не смог победить с командой, у которой такой бюджет".



Затем португальский клуб продолжил дерзить через официальное письмо, разосланное своим болельщикам после матча.



В этой рассылке "Порту" обвиняет Фернандиньо в недостойном поведении и утверждает, что капитан "Сити" выпрашивал карточки для игроков португальской команды за симуляции.



Полузащитник "горожан" Бернарду Силва, в свое время неудачно пошутивший над одноклубником Бенжаменом Менди в твиттере, был назван "международно известным осужденным расистом".



Также в рассылке говорится, что Хосеп Гвардиола и его игроки "не смогли принять результат" и "должны быть благодарны за то, что им снова повезло с судейством".



Такого рода нападки потрясли и разозлили "Сити". Клуб с "Этихад" выразил свое недовольство публикацией "Порту" через официальное заявление, а также припомнил, что в 2012 португальский клуб был наказан УЕФА за расистское поведение своих фанатов, оскорбивших экс-нападающего "горожан" Марио Балотелли.



Кроме того, как сообщает Daily Star, "Сити" может обратиться в УЕФА с жалобой на "Порту".