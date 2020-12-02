Клопп считает победу над "Аяксом" одной из своих лучших в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 1:0 над "Аяксом" одной из лучших в Лиге Чемпионов за все свое время в клубе, а также дал оценку игре голкипера Кувина Келлехера.

Усложнив свое турнирное положение домашним поражением от "Аталанты" на прошлой неделе (0:2), "Ливерпуль" с честью вышел из сложившейся ситуации.



Матч против "Аякса" тоже складывался непросто, однако молодые Неко Уильямс и Кертис Джонс помогли "Ливерпулю" наказать голкипера амстердамцев Андре Онану, а дебютировавший в Лиге Чемпионов Келлехер отстоял свои ворота на ноль. Клопп чувствует, что это невероятно важный результат.



"Если честно, эта победа ощущается как один из лучших вечеров Лиги Чемпионов за то время, что я нахожусь в "Ливерпуле". Это самая важная, самая сложная, самая исключительная победа в отсутствие болельщиков".



"Учитывая обстоятельства, нам пришлось несладко. Игра была сложной, но парни постарались изо всех сил. Роббо (Энди Робертсону) крепко досталось по лодыжке, но он заставил себя продолжить игру, у Хендо (Джордана Хендерсона) болела спина. Джини (Джорджиньо Вейналдум) — у меня нет слов. Кертис Джонс провел удивительный матч, я очень им горжусь", — цитирует Клоппа ESPN.



Отдельно Юрген похвалил 19-летнего ирландца Келлехера, которого он предпочел более опытному Адриану.



"После такого матча я должен сказать, что решение выпустить Кувина было легким, потому что он заслуживал этого. Но одновременно оно было сложным, потому что Адриан хорошо выступал за нас и провел много сухих матчей".



"Но сегодня вечером нам потребовалось природные навыки Кувина Келлехера. Он талант топ-уровня, он очень хорош при игре на линии, и он первоклассный футболист".



"В конце концов важно не пустить мяч в ворота, и сегодня он сделал это, совершив два исключительных сейва. Либо он будет спать хорошо сегодня ночью, либо не будет спать вовсе", — приводит слова Клоппа The Independent.