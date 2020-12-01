Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" набрали лишь по одному очку в 10-м туре Премьер-Лиги, а "Арсенал" не получил их вовсе. Только "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" из числа больших команд отпраздновали победы в минувший уикенд, и теперь пора в этом разобраться.





"Ливерпуль" теряет очки



Эффектная победа над "Лестером" была реакцией чемпионов на проблемы, но менее значимые матчи не смогли пробудить в "Ливерпуле" зверя. После поражения от "Аталанты" команда Юргена Клоппа в чемпионате потеряла очки на поле "Брайтона", что позволило ей только на день возглавить турнирную таблицу.



Матч на стадионе "Амекс" был отмечен несколькими решениями, принятыми при помощи VAR в пользу "Брайтона", но вряд ли гости могли жаловаться на несправедливость. И отмененные голы "Ливерпуля", и поставленный пенальти в его ворота были верными решениями, а по игре "Брайтон" снова заслуживал хотя бы ничью. В последнюю пару недель команде Грэма Поттера стали возвращаться долги за неудачи на старте сезона: победа над "Виллой" и ничья с "Ливерпулем" укрепили положение "чаек".



"Брайтон" впервые после выхода в Премьер-Лигу отобрал у "Ливерпуля" очки. Неудивительно, почему мерсисайдцам было сложно настроиться на этого соперника так же, как и на "Лестер".



"Бернли" на "Этихад" можно не ездить



В первых восьми матчах "Манчестер Сити" не одержал ни одной разгромной победы и только дважды забил больше одного гола за игру. Прорвать "горожан" должно было в игре с "Бернли" — самым удобным соперником для подопечных Гвардиолы. "Бордовые" не брали верх над "Сити" с 2015 года, а в последних сезонах "горожане", за редким исключением, команду Шона Дайча громят. Три предыдущих встречи на "Этихад" закончились со счетом 5:0 в пользу хозяев.



История повторилась и на этот раз. Пассивный в атакующем план "Бернли" также допускал простые ошибки в обороне, а "Сити" впервые в этом чемпионате забивал в свое удовольствие. Все было настолько очевидно, что во втором тайме отдых своим игрокам предоставили оба тренера. Уже давно складывается впечатление о том, что прагматичный Шон Дайч и не рассчитывает на очки в выездных матчах с "Сити", а его игроки даже экономят силы для того, чтобы взять свое в матчах с более вероятными шансами на результат.



С игрой против "Бернли" все было ясно еще до начала. Теперь самое интересное другое: станет ли "Сити" легче атаковать после такого результата? Календарь способствует. Ближайшие домашние матчи команды: "Фулхэм", "Вест Бромвич", "Ньюкасл", "Брайтон".



Новая схема не решит всех проблем "Эвертона"



Удивительным образом матч "Эвертона" и "Лидса" мог завершиться нулевой ничьей. Победу гостям в итоге принес дальний удар Рафиньи под конец встречи. Обилие моментов у ворот обеих команд могло привести к любому (и очень результативному) итогу, но преимущество действительно было за "Лидсом". Команда Марсело Бьелсы владела инициативой большую часть времени, а "ирискам" приходилось, в первую очередь, успевать за гостями, а уже затем думать о своих контратаках.



Кадровые проблемы "Эвертона" сейчас связаны с флангами обороны. К Шеймусу Коулмену в лазарете добавился Люка Динь, а Карло Анчелотти во второй раз подряд решил играть с тремя центрбеками и двумя вингбеками. Это дало результат на поле "Фулхэма", но против очень агрессивного "Лидса" было куда сложнее. Алекс Ивоби свой фланг сменил, хотя эти подробности вторичны. Очевидно, что сама по себе смена схемы не может решить всех проблем "Эвертона".



Возможно, уже через неделю Карло Анчелотти придумает что-то новое, но пока кажется, что для стабильных результатов "Эвертону" просто нужно сохранять в строю всех ведущих игроков. Некоторые из них не имеют альтернативы.



Без побед теперь только "Шеффилд Юнайтед"



Ключевой поединок тура — это, скорее, не лондонское дерби, а встреча двух последних команд чемпионата. "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед" рисковали открыть второй десяток матчей, не имея ни одной победы. Больше, чем победить, соперники желали только не остаться последними из тех, кто не выигрывал ни разу. Положение, которое бьет по и без того просевшей психологии футболистов.



Победа досталась команде Славена Билича, который за свое кресло переживает в большей степени, чем Крис Уайлдер. Менеджер "Шеффилд Юнайтед" больше переживает за состоянии команды: в отличие от "Вест Бромвича", "клинки" сильнее страдают из-за невезения и плохой реализации моментов. И субботняя встреча превзошла все остальные поединки, в которых "Шеффилд Юнайтед" мог рассчитывать на лучший результат. 21 удар по воротам соперника, огромное количество неиспользованных моментов, среди которых неточные удары Болдока и Муссе — за гранью добра и зла.



С точки зрения игры, команда Уайлдера вряд ли могла сделать для победы больше. Что-то менять после такого выступления тренеру проблематично. Единственный рецепт: требовать от игроков продолжать в том же духе, надеясь, что после очередной неудачи у них не опустятся руки. "Вест Бромвич" же выбирается из зоны вылета, а от своих субботних соперников отрывается уже на пять очков.



Кавани делает разницу для МЮ



После победы на поле "Саутгемптона" таблица не выглядит для "Манчестер Юнайтед" слишком плохо. Если записать "красным дьяволам" победу в отложенном матче, то от лидеров чемпионата подопечные Сульшера отстают только на два очка. Успех на "Сент-Мэри" стал четвертым на выезде в этом сезоне. Манкунианцы теперь единственные, кто сохраняет стопроцентный показатель на чужих стадионах в этой кампании Премьер-Лиги.



Конечно, этой победы могло и не быть. В первом тайме "Юнайтед" пропустил два гола и выглядел традиционно разобранным. Но фактор двух футболистов сыграл определяющую роль. Бруну Фернандеш уже был на поле, Эдинсон Кавани появился в процессе. Уругваец сделал решающий вклад, оформив дубль и показав уровень позиционной игры, до которого не дотягивает ни один из молодых и быстрых форвардов МЮ. Форма каждого из них просела, и будет странно, если Сульшер продолжит выпускать Кавани только со скамейки запасных.



По ходу этой волевой победы "Юнайтед" также потерял Давида Де Хеа. Дебют Дина Хендерсона за "дьяволов" в Премьер-Лиге состоялся, и этот момент может стать переломным. Тяжесть травмы Давида пока неизвестна, но хорошая игра Хендерсона на длительном отрезке может заблокировать испанцу обратную дорогу в основу. Де Хеа в этом сезоне собрался, но и Хендерсон вернулся на "Олд Траффорд" не для роли сменщика.



"Тоттенхэм" остается на вершине



В прошлом сезоне Фрэнк Лэмпард решил удивить "Тоттенхэм" переходом "Челси" на схему с тремя защитниками, что дало результат в декабрьской игре. Сейчас обе команды были на таком хорошем ходу, что никто из тренеров не собирался делать радикальных шагов. И Лэмпард, и Моуриньо больше всего боялись проиграть эту встречу, потому ставили на предсказуемость — и в итоге пришли к наиболее ожидаемому результату.



Начинали команды гораздо лучше, чем заканчивали. "Тоттенхэм" выглядел предпочтительнее в первом тайме, когда еще интересовался атакой чужой ворот. "Шпоры" реализовывали тот же план, что и с "Манчестер Сити", но теперь не смогли забить — а во втором тайме стали избегать рисков. То же самое касалось и "Челси". Хозяева вроде бы владели инициативой и точно владели мячом, но их комбинации были однообразными и осторожными. Множество раз подав с правого фланга, Джеймс и Зийеш целились в одного-двух футболистов. Штурмовать ворота Льориса "Челси" не хотел.



Ничья в итоге устроила обе стороны. И "Челси", и "Тоттенхэм" продлили свои беспроигрышные серии и не дали победить конкуренту, что важно с психологической точки зрения. "Шпоры" также смогли сохранить первую позицию в таблице.



"Арсенал" пошел на спад



Игра команды Микеля Артеты не впечатляла с самого начала, но "канониры" были стойкими и добивались результатов в равных матчах. В последние недели нет и этого. "Арсенал" давно перестал забивать с игры, но начал проигрывать на своем поле, где долго сохранял хорошую серию. Вслед за поражением от "Астон Виллы" "канониры" уступили дома "Вулверхэмптону".



В первую очередь, поединок запомнился опасным столкновением Давида Луиса и Рауля Хименеса, после которого форварда "волков" отправили в больницу. Для гостей, по их же словам, травма мексиканца стала дополнительной мотивацией. У этого матча изначально были все шансы стать "нулевым", но неожиданно команды забили до перерыва трижды. Нету и Поденсе в отсутствие Хименеса взяли на себя ответственность и показали, что "Вулверхэмптон" по-прежнему способен играть до перерыва.



Новая неудача "Арсенала" не похожа на сюрприз, и едва ли кто-то в принципе ставит нынешних "канониров" выше "Вулверхэмптона". Таблица точно на стороне подопечных Нуну Эшпириту Санту: они идут шестыми, в то время как "Арсенал" застрял в ее второй половине.

Иван Громиков специально для FAPL.ru