Хазенхюттль: "МЮ праздновал, словно выиграл Премьер-Лигу"

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заявил, что "Манчестер Юнайтед" праздновал победу над его командой так, словно выиграл Премьер-Лигу.

Гол Эдинсона Кавани в компенсированное время позволил "Юнайтед" вырвать победу 2:3 над "Сент-Мэри" в воскресенье. При этом еще к перерыву счет был 2:0 в пользу "святых".



По словам Хазенхюттля, радости "красных дьяволов" не было предела после финального свистка, и Ральф воспринимает этот как комплимент своей команде.



"Было слышно, как они праздновали у себя в раздевалке. В такой момент ты понимаешь, что ты сделал сегодня и каким тяжелым соперником для них был, потому что они праздновали, словно выиграли Премьер-Лигу".



"На мой взгляд, когда они празднуют таким образом, это определенно кое о чем говорит, потому что победа далась им тяжело".



"Им пришлось сыграть в свой лучший футбол, чтобы победить нас, и мы можем гордиться своей игрой. Мы имели великолепные моменты. Лучше и быть не могло против такого рода команды. Мы очень довольны своей игрой".



"Ничья 2:2 стала бы нормальным результатом для нас, но затем мы пропустили третий гол. Мы не могли сыграть еще лучше", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.