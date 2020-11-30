Хазенхюттль: "МЮ праздновал, словно выиграл Премьер-Лигу"

Манчестер Юнайтед Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заявил, что "Манчестер Юнайтед" праздновал победу над его командой так, словно выиграл Премьер-Лигу.

Гол Эдинсона Кавани в компенсированное время позволил "Юнайтед" вырвать победу 2:3 над "Сент-Мэри" в воскресенье. При этом еще к перерыву счет был 2:0 в пользу "святых".

По словам Хазенхюттля, радости "красных дьяволов" не было предела после финального свистка, и Ральф воспринимает этот как комплимент своей команде.

"Было слышно, как они праздновали у себя в раздевалке. В такой момент ты понимаешь, что ты сделал сегодня и каким тяжелым соперником для них был, потому что они праздновали, словно выиграли Премьер-Лигу".

"На мой взгляд, когда они празднуют таким образом, это определенно кое о чем говорит, потому что победа далась им тяжело".

"Им пришлось сыграть в свой лучший футбол, чтобы победить нас, и мы можем гордиться своей игрой. Мы имели великолепные моменты. Лучше и быть не могло против такого рода команды. Мы очень довольны своей игрой".

"Ничья 2:2 стала бы нормальным результатом для нас, но затем мы пропустили третий гол. Мы не могли сыграть еще лучше", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Саутгемптон, Хазенхюттль

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 908

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tra-hall 30.11.2020 12:15 # tra-hall
    что ещё сказать когда твоя тима обосралсь ведя в счёте 2:0)))

    (ответить)

  2. frisby 30.11.2020 12:14 # frisby
    обосцанные середняки с 7го места кубок АПЛ не видели с 2013 года-
    7 лет под шконкой. Кубок ЛЧ не видели с 2008 года- 12 лет сосяо мухомор.
    41 год с 1911 по 1952 не доставали язык из жопы.. НЕудивительно памойка есть памойка.

    (ответить)

  3. thegodfather 30.11.2020 12:05 # thegodfather
    кек _)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: