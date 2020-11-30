Хазенхюттль: "МЮ праздновал, словно выиграл Премьер-Лигу"
Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заявил, что "Манчестер Юнайтед" праздновал победу над его командой так, словно выиграл Премьер-Лигу.
Гол Эдинсона Кавани в компенсированное время позволил "Юнайтед" вырвать победу 2:3 над "Сент-Мэри" в воскресенье. При этом еще к перерыву счет был 2:0 в пользу "святых".
По словам Хазенхюттля, радости "красных дьяволов" не было предела после финального свистка, и Ральф воспринимает этот как комплимент своей команде.
"Было слышно, как они праздновали у себя в раздевалке. В такой момент ты понимаешь, что ты сделал сегодня и каким тяжелым соперником для них был, потому что они праздновали, словно выиграли Премьер-Лигу".
"На мой взгляд, когда они празднуют таким образом, это определенно кое о чем говорит, потому что победа далась им тяжело".
"Им пришлось сыграть в свой лучший футбол, чтобы победить нас, и мы можем гордиться своей игрой. Мы имели великолепные моменты. Лучше и быть не могло против такого рода команды. Мы очень довольны своей игрой".
"Ничья 2:2 стала бы нормальным результатом для нас, но затем мы пропустили третий гол. Мы не могли сыграть еще лучше", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.
30.11.2020 12:00
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Последние комментарии:
что ещё сказать когда твоя тима обосралсь ведя в счёте 2:0)))
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обосцанные середняки с 7го места кубок АПЛ не видели с 2013 года-
7 лет под шконкой. Кубок ЛЧ не видели с 2008 года- 12 лет сосяо мухомор.
41 год с 1911 по 1952 не доставали язык из жопы.. НЕудивительно памойка есть памойка.
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кек _)))
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