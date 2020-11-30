Моуриньо говорит, что "Тоттенхэм" не в гонке, Лэмпард не согласен

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард не согласился со своим коллегой Жозе Моуриньо, который по-прежнему отказывается признавать "Тоттенхэм" претендентом на титул.

Ничья 0:0 на "Стэмфорд Бридж" позволила "шпорам" восстановить свое лидерство в Премьер-Лиге, однако Моуриньо продолжает говорить, что его команда не готова тягаться с признанными фаворитами чемпионской гонки.



"Мы даже не в гонке, поэтому мы не являемся лошадью. Мы пони", — приводит слова Моуриньо BBC.



Но Лэмпард, привыкший к "играм разума" своего учителя, не воспринимает эти слова всерьез.



"Жозе имеет право говорить, как это видит он, но со стороны видно, что они на вершине лиги. И раз мы являемся претендентом, то и они должны быть претендентом".



"Они крупно вложились в укрепление состава, они пригласили игроков вроде Гарета Бэйла, который сидит в запасе. Деле Алли вообще не здесь. У них сильный состав".



"Поэтому я думаю, что все мы в гонке, но Жозе может говорить, как это видится ему", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.