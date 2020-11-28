Хендерсон: "Уэлбек сказал мне, что пенальти не было"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выразил несогласие с назначением пенальти в ворота своей команды в концовке матча против "Брайтона" (1:1).

Избежать поражения в противостоянии с чемпионом Премьер-Лиги "Брайтону" удалось только в компенсированное время, когда Паскаль Гросс реализовал назначенный на Данни Уэлбеке пенальти.



Когда Энди Робертсон задел Уэлбека по бутсе, изначально рефери Стюарт Аттуэлл разрешил продолжить игру, и лишь затем сходил до монитора у бровки и назначил пенальти.



У Хендерсона остался дурной привкус во рту после такой концовки матча. Джордан убежден, что с его командой поступили несправедливо.



"Победа была в наших руках. На мой взгляд, мы должны были набрать три очка".



"Я видел повтор. Это не радует. Там не было пенальти. Такое впечатление, что мы стоим здесь каждую неделю и обсуждаем инциденты. Я не хочу, чтобы у меня возникли проблемы, но там не было пенальти".



"Данни Уэлбек сказал мне, что пенальти не было. Четверо или пятеро игроков их команды чувствовали, что это не пенальти".



"Чтобы изменить первоначальное решение, ситуация должна быть очевидной. Разве там был очевидный пенальти, чтобы рефери пошел к монитору и изменил свое решение?"



"Естественно, рефери виднее, но я думаю, парни сыграли блестяще сегодня и заслуживали три очка. Мы могли делать лучше некоторые вещи в первом тайме, и во втором тайме это произошло".



"Пару наших голов отменили из-за офсайда. В целом нам нельзя унывать. Мы должны сохранять позитивный настрой по поводу игры, потому что ничейный результат ничем иным, кроме как ошибкой, и не назовешь".



"Уж лучше проиграть в два-три мяча, чем закончить матч таким образом. Такое ощущение, словно у нас отняли два очка", — сообщил Хендерсон BT Sport.