"Брайтон" вырвал очко у "Ливерпуля"
Реализованный в компенсированное время пенальти позволил "Брайтону" уйти от поражения в противостоянии с "Ливерпулем" — 1:1.
В стартовом составе "чаек" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Тарика Лэмпти и Адама Лаллану заменили Йоэл Велтман и Аарон Коннолли.
После поражения 0:2 от "Аталанты" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Натаниэль Филлипс, Фабиньо, Энди Робертсон, Такуми Минамино, Диогу Жота и Роберто Фирмино.
"Ливерпуль" начал матч с двух супербыстрых моментов, но у Диогу Жоты прострел до Мохамеда Салаха не прошел, а во втором случае Салах, приняв длинный заброс от Фабиньо, пробил мимо.
На 10-й минуте "Брайтону" удался ответ. После паса из центрального круга Коннолли вышел один на один, но просто не попал в створ.
Спустя еще несколько минут Коннолли нарвался на фол Неко Уильямса в штрафной. Исполнять пенальти взялся Мопе, но и у Нила прицел сбился — мимо!
Вскоре Коннолли еще раз не попал по воротам, а на 34-й минуте наступила расплата за все эти промахи. Фирмино выполнил заброс за спину защитнику, что позволило Салаху выйти один на один, однако система VAR отменила гол египтянина, обнаружив офсайд.
На этом события первого тайма закончились — за 45 минут команды на двоих нанесли лишь один удар в створ.
Во втором тайме игра шла без моментов, пока на 60-й минуте свое веское слово не сказал Жота. Диогу сместился вдоль линии штрафной площади, а затем пробил низом в притирку со штангой — 0:1.
В остатке матча "красные" сосредоточились на удержании минимального перевеса, однако в самой концовке Робертсон ударил Данни Уэлбека по стопе в штрафной, и Паскаль Гросс получил возможности избавить свою команду от поражения с помощью пенальти — 1:1.
"Ливерпуль" сыграл в энергосберегающем режиме, но после забитого мяча расслабился чересчур. Система VAR отобрала два гола у "красных", поэтому Юрген Клопп имеет повод пожаловаться на невезение.
"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче
28.11.2020 17:30
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Последние комментарии:
нормас кроты исполнили золотой дождь на борисовских долбоёбов. просто красавцы
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Прочитал:
"Брайтон" порвал очко "Ливерпуля"
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Княгини!!!
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
миномино оценка 5.8, тупо дно, провал, и примерно такая оценка у него каждый матч, а сколько дрочева было на него от скузни)
(ответить)
Прикольно читать коменты болел мумушноанальнопенсов....типа Ливерпуль дно и т.д....вы то хоть на таблицу смотрите иногла.....ПОЛУДУРКИ СРАНЫЕ.....ваши чмошные команды отсасывают на дне турнирной таблицы а вы тут умных из себя строите!!!
(ответить)
VAR decisions going against each PL club:
Liverpool 8
Brighton 4
C Palace 4
Man United 4
Tottenham 4
Fulham 3
WBA 3
Aston Villa 2
Leeds 2
Newcastle 2
Wolves 2
Arsenal 1
Chelsea 1
Leicester 1
Man City 1
Southampton 1
West Ham 1
Burnley 0
Everton 0
Sheff Utd 0
(ответить)
Гниды засудили.какой там нах пенальти?судья чмо
(ответить)
Расстроил Ливерпуль сегодня, вплоть до расстройства желудка.
#fapl-scene
https://youtu.be/VjNnEjPFv68
(ответить)
обосцаные колбасники
(ответить)
Ну лфк чисто топят.
Нет претензий к отмененным голам и первому пенальти, но давать пенку за накладку соперника это орево полнейшее.
В целом играли опять плохо, но в таких играх стабильно берутся 3 очка. Неко и японец ужасны. Остальные сыграли средне.
(ответить)
Тяжко скаузерам придется без очка :D
(ответить)
неплохо xaxaxa
(ответить)
Пиздец пенсам делать нехуй смотреть матч колбасы))) матч невероятно унылый даже для болелы, а для нейтрального вообще молчу. Просто 2 часа проёбанного времени в выходной день)
Из колбасников матч пенсов может посмотреть только миккихуинва, но он всегда сосёт у пенсов так что ничего удивительного
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Абосскузи уже под пенсов косят , Лифак уже не борется за защиту титула и 4ка уже пойдет))) абоссанцы переобувальщики сука)))))
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28.11.2020 17:39 #
bezviz
ща дома е6ем петушар и выходим на чистое 1 место
Источник: http://fapl.ru/posts/82475/?c=1#c7250433
28.11.2020 17:40 # удалить
mikkiynwa
Объясните унитазу, что команда имеющая равное кол - во очков с другой, не может выйти на чистое первое место....
Ну что за унитаз, блеать....
Источник: http://fapl.ru/posts/82475/?c=1#c7250433
28.11.2020 17:45 #
bezviz
разница мячей идиот
Источник: http://fapl.ru/posts/82475/?c=1#c7250433
28.11.2020 17:52 # удалить
mikkiynwa
Чистое" место в футболе, как и в хоккее, баскетболе, да и многих других игровых видах спорта - это место занимаемое без ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ показателей, т.е. только по набранным очкам.
Унитаз, ты потек, пхехехехеххехехе
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ну хорош пеликята, ударь так мане или салаха что бы вы говорили? в мяч игры нет, касание есть, так еще и они сами побаче угулбека актерские таланты показали бы
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Уже третью неделю пытаюсь хоть как-то дослушать born to trap. Это ,конечно, дерьмо редкостное
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кстати прекрасно что у колбасопид0ров еще одна травма, хуилнер конечно днарь и бесполезный кусок г0вна, но колбас0гондоны должны страдать)
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