"Брайтон" вырвал очко у "Ливерпуля"

Реализованный в компенсированное время пенальти позволил "Брайтону" уйти от поражения в противостоянии с "Ливерпулем" — 1:1.

В стартовом составе "чаек" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Тарика Лэмпти и Адама Лаллану заменили Йоэл Велтман и Аарон Коннолли.



После поражения 0:2 от "Аталанты" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Натаниэль Филлипс, Фабиньо, Энди Робертсон, Такуми Минамино, Диогу Жота и Роберто Фирмино.



"Ливерпуль" начал матч с двух супербыстрых моментов, но у Диогу Жоты прострел до Мохамеда Салаха не прошел, а во втором случае Салах, приняв длинный заброс от Фабиньо, пробил мимо.



На 10-й минуте "Брайтону" удался ответ. После паса из центрального круга Коннолли вышел один на один, но просто не попал в створ.



Спустя еще несколько минут Коннолли нарвался на фол Неко Уильямса в штрафной. Исполнять пенальти взялся Мопе, но и у Нила прицел сбился — мимо!



Вскоре Коннолли еще раз не попал по воротам, а на 34-й минуте наступила расплата за все эти промахи. Фирмино выполнил заброс за спину защитнику, что позволило Салаху выйти один на один, однако система VAR отменила гол египтянина, обнаружив офсайд.



На этом события первого тайма закончились — за 45 минут команды на двоих нанесли лишь один удар в створ.



Во втором тайме игра шла без моментов, пока на 60-й минуте свое веское слово не сказал Жота. Диогу сместился вдоль линии штрафной площади, а затем пробил низом в притирку со штангой — 0:1.



В остатке матча "красные" сосредоточились на удержании минимального перевеса, однако в самой концовке Робертсон ударил Данни Уэлбека по стопе в штрафной, и Паскаль Гросс получил возможности избавить свою команду от поражения с помощью пенальти — 1:1.



"Ливерпуль" сыграл в энергосберегающем режиме, но после забитого мяча расслабился чересчур. Система VAR отобрала два гола у "красных", поэтому Юрген Клопп имеет повод пожаловаться на невезение.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче