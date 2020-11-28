"Брайтон" вырвал очко у "Ливерпуля"

Паскаль Гросс Реализованный в компенсированное время пенальти позволил "Брайтону" уйти от поражения в противостоянии с "Ливерпулем" — 1:1.

В стартовом составе "чаек" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Тарика Лэмпти и Адама Лаллану заменили Йоэл Велтман и Аарон Коннолли.

После поражения 0:2 от "Аталанты" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Натаниэль Филлипс, Фабиньо, Энди Робертсон, Такуми Минамино, Диогу Жота и Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" начал матч с двух супербыстрых моментов, но у Диогу Жоты прострел до Мохамеда Салаха не прошел, а во втором случае Салах, приняв длинный заброс от Фабиньо, пробил мимо.

На 10-й минуте "Брайтону" удался ответ. После паса из центрального круга Коннолли вышел один на один, но просто не попал в створ.

Спустя еще несколько минут Коннолли нарвался на фол Неко Уильямса в штрафной. Исполнять пенальти взялся Мопе, но и у Нила прицел сбился — мимо!

Вскоре Коннолли еще раз не попал по воротам, а на 34-й минуте наступила расплата за все эти промахи. Фирмино выполнил заброс за спину защитнику, что позволило Салаху выйти один на один, однако система VAR отменила гол египтянина, обнаружив офсайд.

На этом события первого тайма закончились — за 45 минут команды на двоих нанесли лишь один удар в створ.

Во втором тайме игра шла без моментов, пока на 60-й минуте свое веское слово не сказал Жота. Диогу сместился вдоль линии штрафной площади, а затем пробил низом в притирку со штангой — 0:1.

В остатке матча "красные" сосредоточились на удержании минимального перевеса, однако в самой концовке Робертсон ударил Данни Уэлбека по стопе в штрафной, и Паскаль Гросс получил возможности избавить свою команду от поражения с помощью пенальти — 1:1.

"Ливерпуль" сыграл в энергосберегающем режиме, но после забитого мяча расслабился чересчур. Система VAR отобрала два гола у "красных", поэтому Юрген Клопп имеет повод пожаловаться на невезение.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2020 17:30

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Последние комментарии:




  1. narcot 28.11.2020 18:14 # narcot
    нормас кроты исполнили золотой дождь на борисовских долбоёбов. просто красавцы

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  2. j24081993 28.11.2020 18:10 # j24081993
    Прочитал:
    "Брайтон" порвал очко "Ливерпуля"

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  3. lexa-arsenal 28.11.2020 18:09 # lexa-arsenal
    Княгини!!!

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  4. griezmann 28.11.2020 18:08 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  5. kukuruzzo 28.11.2020 18:07 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  6. bezviz 28.11.2020 18:06 # bezviz
    миномино оценка 5.8, тупо дно, провал, и примерно такая оценка у него каждый матч, а сколько дрочева было на него от скузни)

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  7. stalker2005 28.11.2020 18:05 # stalker2005
    Прикольно читать коменты болел мумушноанальнопенсов....типа Ливерпуль дно и т.д....вы то хоть на таблицу смотрите иногла.....ПОЛУДУРКИ СРАНЫЕ.....ваши чмошные команды отсасывают на дне турнирной таблицы а вы тут умных из себя строите!!!

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  8. mikkiynwa 28.11.2020 18:05 # mikkiynwa
    VAR decisions going against each PL club:

    Liverpool 8
    Brighton 4
    C Palace 4
    Man United 4
    Tottenham 4
    Fulham 3
    WBA 3
    Aston Villa 2
    Leeds 2
    Newcastle 2
    Wolves 2
    Arsenal 1
    Chelsea 1
    Leicester 1
    Man City 1
    Southampton 1
    West Ham 1
    Burnley 0
    Everton 0
    Sheff Utd 0

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  9. liverbro 28.11.2020 18:04 # liverbro
    Гниды засудили.какой там нах пенальти?судья чмо

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  10. shakur 28.11.2020 18:01 # shakur
    Расстроил Ливерпуль сегодня, вплоть до расстройства желудка.

    #fapl-scene
    https://youtu.be/VjNnEjPFv68

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  11. jabajaba 28.11.2020 17:59 # jabajaba
    обосцаные колбасники

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  12. gerrard08 28.11.2020 17:59 # gerrard08
    Ну лфк чисто топят.
    Нет претензий к отмененным голам и первому пенальти, но давать пенку за накладку соперника это орево полнейшее.
    В целом играли опять плохо, но в таких играх стабильно берутся 3 очка. Неко и японец ужасны. Остальные сыграли средне.

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  13. cristean2 28.11.2020 17:57 # cristean2
    Тяжко скаузерам придется без очка :D

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  14. sj606 28.11.2020 17:56 # sj606
    неплохо xaxaxa

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  15. forester 28.11.2020 17:55 # forester
    Пиздец пенсам делать нехуй смотреть матч колбасы))) матч невероятно унылый даже для болелы, а для нейтрального вообще молчу. Просто 2 часа проёбанного времени в выходной день)
    Из колбасников матч пенсов может посмотреть только миккихуинва, но он всегда сосёт у пенсов так что ничего удивительного

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  16. jumanji 28.11.2020 17:54 # jumanji
    Абосскузи уже под пенсов косят , Лифак уже не борется за защиту титула и 4ка уже пойдет))) абоссанцы переобувальщики сука)))))

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  17. mikkiynwa 28.11.2020 17:54 # mikkiynwa
    28.11.2020 17:39 #
    bezviz

    ща дома е6ем петушар и выходим на чистое 1 место

    Источник: http://fapl.ru/posts/82475/?c=1#c7250433

    28.11.2020 17:40 # удалить
    mikkiynwa

    Объясните унитазу, что команда имеющая равное кол - во очков с другой, не может выйти на чистое первое место....
    Ну что за унитаз, блеать....

    Источник: http://fapl.ru/posts/82475/?c=1#c7250433


    28.11.2020 17:45 #
    bezviz

    разница мячей идиот

    Источник: http://fapl.ru/posts/82475/?c=1#c7250433







    28.11.2020 17:52 # удалить
    mikkiynwa

    Чистое" место в футболе, как и в хоккее, баскетболе, да и многих других игровых видах спорта - это место занимаемое без ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ показателей, т.е. только по набранным очкам.


    Унитаз, ты потек, пхехехехеххехехе

    (ответить)

  18. godlike 28.11.2020 17:51 # godlike
    ну хорош пеликята, ударь так мане или салаха что бы вы говорили? в мяч игры нет, касание есть, так еще и они сами побаче угулбека актерские таланты показали бы

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  19. geniusss 28.11.2020 17:50 # geniusss
    Уже третью неделю пытаюсь хоть как-то дослушать born to trap. Это ,конечно, дерьмо редкостное

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  20. bezviz 28.11.2020 17:50 # bezviz
    кстати прекрасно что у колбасопид0ров еще одна травма, хуилнер конечно днарь и бесполезный кусок г0вна, но колбас0гондоны должны страдать)

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