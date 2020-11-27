Бербатов хочет видеть Рамоса в "Юнайтед"

Серхио Рамос Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса.

В данный момент у "Реала" существуют серьезные разногласия со своим капитаном насчет нового контракта, и Рамос уже в конце сезона может стать свободным агентом.

Бербатов видит в этом возможность для "Юнайтед" повторить тот трюк, который удался "Челси" с приглашением Тиаго Силвы, чей колоссальный опыт самым положительным образом повлиял на партнеров по команде.

"Насчет будущего Серхио Рамоса ходит много слухов. Пишут, что игрок и клуб никак не договорятся о новом контракте. Рамосу уже 34, и они, наверное, сражаются насчет однолетнего или двухлетнего контракта".

"Тиаго Силва, который еще старше, доказал, что никогда не бывает поздно приехать в Премьер-Лигу, и пока что у бразильца все складывается хорошо".

"Уверен, если бы Рамос захотел перейти в клуб вроде "Юнайтед", он тоже был бы успешен. Он в отличной форме, он остается защитником мирового уровня, и мне кажется, он еще на многое способен в футболе", — сообщил Бербатов Betfair.


Метки Бербатов, Манчестер Юнайтед, Рамос, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 12:00

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  1. j-silver 27.11.2020 13:03 # j-silver
    посмотрели на челси с сильвой и решили скопипастить, радужные дяволы

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  2. qwerd 27.11.2020 12:54 # qwerd
    Не бывать этой грязи в благородном клубе.

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  3. alexomck 27.11.2020 12:41 # alexomck
    и Ибру вернуть, да.

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  4. largo-winch 27.11.2020 12:35 # largo-winch
    6лядь, если серёга такой топ. то какого хyя с ним реал пропускает больше, чем без него? да, серёга кладёт дохyя, но по итоговой статке с ним реал набирает очков меньше, чем без него. да и он пенсионер уже. ё6аный бербатов, иди ты нахyй

    Источник: http://fapl.ru/posts/82450/#reply

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  5. narcot 27.11.2020 12:28 # narcot
    6лядь, если серёга такой топ. то какого хyя с ним реал пропускает больше, чем без него? да, серёга кладёт дохyя, но по итоговой статке с ним реал набирает очков меньше, чем без него. да и он пенсионер уже. ё6аный бербатов, иди ты нахyй

    (ответить)

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