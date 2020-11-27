Бербатов хочет видеть Рамоса в "Юнайтед"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса.

В данный момент у "Реала" существуют серьезные разногласия со своим капитаном насчет нового контракта, и Рамос уже в конце сезона может стать свободным агентом.



Бербатов видит в этом возможность для "Юнайтед" повторить тот трюк, который удался "Челси" с приглашением Тиаго Силвы, чей колоссальный опыт самым положительным образом повлиял на партнеров по команде.



"Насчет будущего Серхио Рамоса ходит много слухов. Пишут, что игрок и клуб никак не договорятся о новом контракте. Рамосу уже 34, и они, наверное, сражаются насчет однолетнего или двухлетнего контракта".



"Тиаго Силва, который еще старше, доказал, что никогда не бывает поздно приехать в Премьер-Лигу, и пока что у бразильца все складывается хорошо".



"Уверен, если бы Рамос захотел перейти в клуб вроде "Юнайтед", он тоже был бы успешен. Он в отличной форме, он остается защитником мирового уровня, и мне кажется, он еще на многое способен в футболе", — сообщил Бербатов Betfair.