Бербатов хочет видеть Рамоса в "Юнайтед"
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса.
В данный момент у "Реала" существуют серьезные разногласия со своим капитаном насчет нового контракта, и Рамос уже в конце сезона может стать свободным агентом.
Бербатов видит в этом возможность для "Юнайтед" повторить тот трюк, который удался "Челси" с приглашением Тиаго Силвы, чей колоссальный опыт самым положительным образом повлиял на партнеров по команде.
"Насчет будущего Серхио Рамоса ходит много слухов. Пишут, что игрок и клуб никак не договорятся о новом контракте. Рамосу уже 34, и они, наверное, сражаются насчет однолетнего или двухлетнего контракта".
"Тиаго Силва, который еще старше, доказал, что никогда не бывает поздно приехать в Премьер-Лигу, и пока что у бразильца все складывается хорошо".
"Уверен, если бы Рамос захотел перейти в клуб вроде "Юнайтед", он тоже был бы успешен. Он в отличной форме, он остается защитником мирового уровня, и мне кажется, он еще на многое способен в футболе", — сообщил Бербатов Betfair.
27.11.2020 12:00
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посмотрели на челси с сильвой и решили скопипастить, радужные дяволы
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Не бывать этой грязи в благородном клубе.
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и Ибру вернуть, да.
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6лядь, если серёга такой топ. то какого хyя с ним реал пропускает больше, чем без него? да, серёга кладёт дохyя, но по итоговой статке с ним реал набирает очков меньше, чем без него. да и он пенсионер уже. ё6аный бербатов, иди ты нахyй
Источник: http://fapl.ru/posts/82450/#reply
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6лядь, если серёга такой топ. то какого хyя с ним реал пропускает больше, чем без него? да, серёга кладёт дохyя, но по итоговой статке с ним реал набирает очков меньше, чем без него. да и он пенсионер уже. ё6аный бербатов, иди ты нахyй
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