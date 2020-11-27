Джек Грилиш. "Матадор" из Бирмингема

Сейчас Джек Грилиш — один из самых ярких английских талантов в Премьер-Лиге, прогрессирующий с каждым сезоном в родной "Астон Вилле". После дебюта Грилиша в сборной Англии на Туманном Альбионе активно обсуждают будущее плейкемейка, к персоне которого приковано пристальное внимание "Манчестер Сити".

Самым ярким матчем для Джека Грилиша и всей "Астон Виллы" в этом сезоне был поединок с "Ливерпулем", выигранный с фантастическим счетом 7:2. Джек Грилиш вспоминает, что не был уверен даже в том, что выйдет в тот день на поле в стартовом составе, и уж точно не ожидал от себя самого столь вдохновенной игры.



Грилиш: "Это было действительно странно. В день игры у меня был фитнес-тест, и я даже не тренировался два дня, потому что у меня болела задняя поверхность бедра. Я не ожидал, что вообще сыграю, а уж тем более — так". Грилиш вышел на матч с традиционно спущенными гетрами, забил дважды, отдал три голевые передачи и привел свою команду к безумной победе над чемпионом.



После такого Гарет Саутгейт не мог не дать Джеку шанс сыграть в основном составе сборной Англии, и в товарищеском матче с Уэльсом Грилиш был очень хорош. Он отдал голевую на Доминика Калверт-Левина, дрейфовал с мячом по всему фронту атаки, дирижировал игрой сборной Англии, как будто является ее ветераном.



25-летний полузащитник говорит, что не зацикливается на своей диете, не работает над наращиванием икроножных мышц, предпочитая играть с детскими щитками и спущенными гетрами, за что часто получает нагоняи от судей. Кроме того, ему все равно, где играть, — на фланге, в роли "десятки" или "восьмерки". Он просто играет. И когда все складывается, как это часто случается в текущем сезоне в "Астон Вилле", у наблюдателей есть ощущение, что они причастны к одной из разновидностей футбольной магии.



Англии нужен такой полузащитник — способный играть между линиями, атаковать из глубины и с фланга, регулярно появляться в штрафной, проводя при этом большую часть времени в центре поля. Кевин Де Брюйне совсем не зря отметил именно Грилиша в составе сборной Англии — есть мнение, что бельгиец одобрил интерес "Манчестер Сити" к полузащитнику "Виллы" и хочет, чтобы рядом с ним в клубе был такой партнер.



Впрочем, в сборной Англии на флангах есть такие сильные исполнители, как Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, и Грилишу будет непросто проявить себя в той роли, в которой он сейчас хорош в "Астон Вилле". Но Джек, при всем уважении к его партнерам в сборной, уверен в своих силах: "На флангах у Англии много талантов. Я полностью уважают парней и их статистику, но я также уважаю и свои способности. За последние два или три года я сыграл половину своих матчей на фланге и половину — в центре поля в роли "десятки" или "восьмерки". Я полностью уверен, что и в будущем смогу делать это в сборной. Думаю, менеджер тоже осознает это".



Интересно, что в 2000 году, в 15-летнем возрасте, Грилиш был вызван на просмотр в юниорскую сборную Англии, но потерял сознание, после чего был отправлен домой, а позже стал выступать за Ирландию. "Я проснулся посреди ночи и пошел в туалет, и мой сосед по комнате, которым был Диего Пойет, сын Гуса Пойета, услышал хлопок. Я очнулся в ванной. Я не хотел ехать домой на следующий день, но тренеры сказали, что так будет лучше".



В юношеских и молодежных сборных Ирландии Джек прошел все уровни развития, но когда пришло время выбирать, остановился все же на идее дождаться вызова в сборную Англии. "Я понял, что я — англичанин. Все знают, что одной из моих долгосрочных целей было попадание в сборную Англии. Теперь я этого добился и хочу закрепиться в этой роли. Я отчаянно желал этого все время".



Джека, регулярно по молодости влипавшего в различные скандалы, связанные с гулянками и алкоголем, и терявшего сознание не только в лагере сборной, но и на Ибице, часто сравнивают с Полом Гаскойном. Самому Джеку это нравится, так как именно Гаскойн — его футбольный кумир. "Я хотел бы быть, как Газза", — говорит Грилиш. "Он играл с такой радостью, и это то, чем я хочу заниматься. Один из самых больших комплиментов, который люди могут сказать вам — это то, что вы делаете их счастливыми своей игрой".



Особенность товарищеского матча со сборной Уэльса была в том, что на Грилише часто фолили, но в этом для него нет ничего нового. В прошлом сезоне на нем нарушили правила 177 раз в Премьер-Лиге, а следующим в этом списке был Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас" с показателем заработанных фолов в 133. Работая с мячом, Грилиш вынуждает соперников фолить, напоминая матадора, который использует мяч в качестве плаща.



"Некоторые ребята говорили мне, что никогда не видели, чтобы кого-то пинали так же часто, как меня", — говорит Грилиш. "Но мне это нравится. Если меня пинают, значит я что-то делаю правильно".



Сейчас для Грилиша наступили пьянящие дни — по его словам, матч с "Ливерпулем" был настоящим футбольным безумием, которое не часто встречается в жизни. Он понял тогда, насколько хорошим игроком может быть. Теперь и для него, и для всей "Астон Виллы" главная цель — прибавить в стабильности.



"Я способен на такие выступления", — говорит Грилиш. "Наша цель — делать это каждые выходные, как некоторые игроки в сборной Англии врод Харри Кейна, Рахима Стерлинга и Маркуса Рэшфорда. Это стандарт, установленный для меня этими парнями. Достаточно взглянуть на Харри Кейна. Он — первый на тренировочном поле, он первый в матчах. Он уходит последним с базы — отрабатывает реализацию моментов, штрафные, причем каждый божий день. Неудивительно, что он один из лучших в мире. Это заставляет вас возвращаться в "Виллу" и устанавливать новые стандарты".



Одна из основных проблем Грилиша — он хорош, когда находится на поле с мячом, но недостаточно хорош в игре без него. Ранее его части уличали в пассивности при работе на оборону, и в этом сезоне он значительно прибавил в этом компоненте, но все же остается тем игроком, на которого не приходится слишком уж полагаться при командном прессинге и работе по отбору мяча. В "Астон Вилле" есть игроки, готовые носить рояль, но в другой команде его слабые стороны могут быть заметны сильнее.



Кроме того, у сборной Англии имеется длинная и сложная история отношений с полузащитниками, запятнанными такой репутацией. На международную карьеру в высшей степени талантливых игроков, таких как Стэн Боулз, Гленн Ходдл, Пол Гаскойн, Мэтт Ле Тиссье и Пол Скоулз повлияла неспособность Англии полностью реализовать их уникальный талант.



Может ли Грилиш стать еще одним не оцененным в сборной "самородком" в этой цепи? Бывшая футболистка сборной Англии Карен Керни считает, что шансы Грилиша проявить себя высокие. "Да — он индивидуалист", — говорит Керни. "Люди думают, что это плохо, но я категорически с ними не согласна. Иногда это может пугать менеджеров. Я не говорю, что Гарет Саутгейт боится этого, но Грилиш может быть аномалией. И в зависимости от того как его использовать — он может быть как положительной, так и отрицательной аномалией".



"Сейчас он стоит перед открытой дверью. Он должен изменить свое восприятие игры, попав в сборную Англии, но должен и продолжать играть в том же стиле. Наверное, ему нужно прибавить в стабильности и ответственности, но те качества, которые у него есть — то, что нужно для сборной. Саутгейт это должен понимать".



В 25 лет Джек Грилиш, наконец, был оценен по достоинству сборной Англии. Сейчас он является игроком, которого хотят видеть у себя в составе многие английские гранды, но у всех есть сомнения на счет его способности заиграть в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэме", чьи скауты наиболее пристально следят за Джеком. Впрочем, после того, как "Астон Вилла" выдала четыре победы на старте сезона, разгромила "Ливерпуль" и "Арсенал", этих сомнений стало значительно меньше. Джек Грилиш способен удивлять — как в компании привычных партнеров по "Астон Вилле", так и в звездной компании игроков сборной Англии.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru