Моуриньо: "У "Челси" удивительный состав"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил восхищение подбором игроком у своего коллеги Фрэнка Лэмпарда из "Челси".

В ближайшее воскресенье "Тоттенхэм" в роли лидера Премьер-Лиги посетит "Челси". Моуриньо настроен огорчить свой бывший клуб, но одновременно признает, что результат дерби может быть любым, учитывая класс соперника.



"Для нас нет никакой разницы, отправляемся мы на "Стэмфорд Бридж", когда находимся на вершине таблицы мы сами или когда на вершине находится "Ливерпуль".



"Как я говорю с начала сезона, мы — всего лишь или всегда — являемся претендентом на победу в следующем матче. Ничего кроме".



"Мы отправляемся к "Челси", где возможны три различных результата. Мы давно в футболе, и мы знаем, что случиться может всякое, но наша цель — выиграть этот матч".



"У них такой удивительный состав... Ты можешь сыграть с Джеймсом или Аспиликуэтой. С Чилуэллом, Алонсо или Эмерсоном. Ты можешь сыграть с Менди или самым дорогим голкипером в истории Премьер-Лиги".



У "Челси" удивительный подбор игроков, поэтому я не переживаю, какой состав они выставят. Это в любом случае будут очень хорошие игроки", — цитирует Моуриньо Sky Sports.