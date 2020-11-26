"Арсенал" еще раз разгромил "Мольде" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Арсенал" досрочно достиг стадии плей-офф Лиги Европы благодаря крупной победе над "Мольде" со счетом 0:3.

Вингер Николя Пепе сохранил место в стартовом составе "канониров", будучи удаленным против "Лидса". Рунар Алекс Рунарссон занял место в воротах, Давид Луис вернулся в центр обороны после рождения дочери.



Матч начался в невысоком темпе, но первый опасный момент в матче создал именно "Арсенал". Это Рис Нелсон пытался поразить ворота из пределов штрафной, но голкипер ногой остановил мяч.



Почти сразу же "Мольде" ответил своим моментом, но Шерифф Синьян с метра не смог замкнуть прострел вдоль ворот. Разочарование от промаха было усилено столкновением со штангой деликатной частью тела.



В дальнейшем гости создали несколько полумоментов, но явными голевыми их назвать было нельзя.



Втором тайм "канониры" начале гораздо мощнее. Пепе с дистанции пробил в перекладину, а в следующей атаке принял в штрафной передачу с фланга и вторым касанием нанес крученый удар — 0:1.



"Мольде" дрогнул после пропущенного мяча, тогда как "Арсенал" принялся давить пуще прежнего, и уже на 55-й минуте случился второй гол. Это Нелсон с линии вратарской замкнул прострел Джо Уиллока с правого фланга — 0:2.



Дальше игра складывалась для гостей как по маслу, а под занавес матча они сделали счет разгромным благодаря вышедшим на замену игрокам. Фоларин Балоган принял мяч в центре штрафной от Эмиля Смит-Роу, развернулся на 180 градусов и пробил в противоход голкиперу — 0:3.



"Арсенал" не впечатлил в первом тайме, зато резко добавил после перерыва и сделал игру за какие-то 10 минут. Оставшиеся два матча в группе становятся формальностью для "канониров".



"Мольде" (Дания) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:0)



Голы: Пепе 50, Нелсон 55, Балоган 83.



"Арсенал": Рунарссон, Соареш, Луис (Холдинг 45), Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Джака (Себальос 62), Уиллок (Тирни 75), Нелсон, Пепе, Нкетиа (Смит-Роу 75), Лакасетт (Смит-Роу 75).