"Арсенал" еще раз разгромил "Мольде" и вышел в плей-офф Лиги Европы
"Арсенал" досрочно достиг стадии плей-офф Лиги Европы благодаря крупной победе над "Мольде" со счетом 0:3.
Вингер Николя Пепе сохранил место в стартовом составе "канониров", будучи удаленным против "Лидса". Рунар Алекс Рунарссон занял место в воротах, Давид Луис вернулся в центр обороны после рождения дочери.
Матч начался в невысоком темпе, но первый опасный момент в матче создал именно "Арсенал". Это Рис Нелсон пытался поразить ворота из пределов штрафной, но голкипер ногой остановил мяч.
Почти сразу же "Мольде" ответил своим моментом, но Шерифф Синьян с метра не смог замкнуть прострел вдоль ворот. Разочарование от промаха было усилено столкновением со штангой деликатной частью тела.
В дальнейшем гости создали несколько полумоментов, но явными голевыми их назвать было нельзя.
Втором тайм "канониры" начале гораздо мощнее. Пепе с дистанции пробил в перекладину, а в следующей атаке принял в штрафной передачу с фланга и вторым касанием нанес крученый удар — 0:1.
"Мольде" дрогнул после пропущенного мяча, тогда как "Арсенал" принялся давить пуще прежнего, и уже на 55-й минуте случился второй гол. Это Нелсон с линии вратарской замкнул прострел Джо Уиллока с правого фланга — 0:2.
Дальше игра складывалась для гостей как по маслу, а под занавес матча они сделали счет разгромным благодаря вышедшим на замену игрокам. Фоларин Балоган принял мяч в центре штрафной от Эмиля Смит-Роу, развернулся на 180 градусов и пробил в противоход голкиперу — 0:3.
"Арсенал" не впечатлил в первом тайме, зато резко добавил после перерыва и сделал игру за какие-то 10 минут. Оставшиеся два матча в группе становятся формальностью для "канониров".
"Мольде" (Дания) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:0)
Голы: Пепе 50, Нелсон 55, Балоган 83.
"Арсенал": Рунарссон, Соареш, Луис (Холдинг 45), Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Джака (Себальос 62), Уиллок (Тирни 75), Нелсон, Пепе, Нкетиа (Смит-Роу 75), Лакасетт (Смит-Роу 75).
26.11.2020 22:50
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Последние комментарии:
Как дела у Челси в ЛЕ?
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У Пепе уже 5+4 в лиге Европы
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Шрифт готика. Ымм
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Напы Арсенала разучились забивать ..Пепе молоток, что не унывает ..может это удаление замотивирует его и в АПЛ доказывать свой потенциал
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У этих двоих сегодня тяжёлый день выдался.
26.11.2020 22:53 #
kukuruzzo
Пидоры красавчики.
Источник: http://fapl.ru/posts/82440/?c=1
26.11.2020 23:10 #
jirrort
Радужные показали всю свою мощь!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/82440/?c=1
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Даже лестер показал силу апл а скузи из всех команд апл толка они проиграли позорит апл скузня
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Радужные показали всю свою мощь!!!
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Потратили 72 ляма на игрока, который только в ЛЕ пылит. Лiл.
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маур или наполи а может бенфика?
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неинтересный матч
лестер вот дал концерт с брагой
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Коммент для продвижения ветки гг.
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короли Европы
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Пидоры красавчики.
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