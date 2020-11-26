"Арсенал" еще раз разгромил "Мольде" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Николя Пепе "Арсенал" досрочно достиг стадии плей-офф Лиги Европы благодаря крупной победе над "Мольде" со счетом 0:3.

Вингер Николя Пепе сохранил место в стартовом составе "канониров", будучи удаленным против "Лидса". Рунар Алекс Рунарссон занял место в воротах, Давид Луис вернулся в центр обороны после рождения дочери.

Матч начался в невысоком темпе, но первый опасный момент в матче создал именно "Арсенал". Это Рис Нелсон пытался поразить ворота из пределов штрафной, но голкипер ногой остановил мяч.

Почти сразу же "Мольде" ответил своим моментом, но Шерифф Синьян с метра не смог замкнуть прострел вдоль ворот. Разочарование от промаха было усилено столкновением со штангой деликатной частью тела.

В дальнейшем гости создали несколько полумоментов, но явными голевыми их назвать было нельзя.

Втором тайм "канониры" начале гораздо мощнее. Пепе с дистанции пробил в перекладину, а в следующей атаке принял в штрафной передачу с фланга и вторым касанием нанес крученый удар — 0:1.

"Мольде" дрогнул после пропущенного мяча, тогда как "Арсенал" принялся давить пуще прежнего, и уже на 55-й минуте случился второй гол. Это Нелсон с линии вратарской замкнул прострел Джо Уиллока с правого фланга — 0:2.

Дальше игра складывалась для гостей как по маслу, а под занавес матча они сделали счет разгромным благодаря вышедшим на замену игрокам. Фоларин Балоган принял мяч в центре штрафной от Эмиля Смит-Роу, развернулся на 180 градусов и пробил в противоход голкиперу — 0:3.

"Арсенал" не впечатлил в первом тайме, зато резко добавил после перерыва и сделал игру за какие-то 10 минут. Оставшиеся два матча в группе становятся формальностью для "канониров".

"Мольде" (Дания) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:0)

Голы: Пепе 50, Нелсон 55, Балоган 83.

"Арсенал": Рунарссон, Соареш, Луис (Холдинг 45), Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Джака (Себальос 62), Уиллок (Тирни 75), Нелсон, Пепе, Нкетиа (Смит-Роу 75), Лакасетт (Смит-Роу 75).


Метки Арсенал, Лига Европы, Мольде, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 22:50

Количество просмотров Просмотров: 873

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  1. imf-tau 26.11.2020 23:46 # imf-tau
    Как дела у Челси в ЛЕ?

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  2. hunter022 26.11.2020 23:40 # hunter022
    У Пепе уже 5+4 в лиге Европы

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  3. beatles-red 26.11.2020 23:37 # beatles-red
    Шрифт готика. Ымм

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  4. aliluya-nn 26.11.2020 23:33 # aliluya-nn
    Напы Арсенала разучились забивать ..Пепе молоток, что не унывает ..может это удаление замотивирует его и в АПЛ доказывать свой потенциал

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  5. mr-s1n1st3r 26.11.2020 23:22 # mr-s1n1st3r
    У этих двоих сегодня тяжёлый день выдался.

    26.11.2020 22:53 #
    kukuruzzo

    Пидоры красавчики.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82440/?c=1

    26.11.2020 23:10 #
    jirrort

    Радужные показали всю свою мощь!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/82440/?c=1

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  6. faridmyu90 26.11.2020 23:21 # faridmyu90
    Даже лестер показал силу апл а скузи из всех команд апл толка они проиграли позорит апл скузня

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  7. jirrort 26.11.2020 23:10 # jirrort
    Радужные показали всю свою мощь!!!

    (ответить)

  8. brown-ale 26.11.2020 23:10 # brown-ale
    Потратили 72 ляма на игрока, который только в ЛЕ пылит. Лiл.

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  9. superperez101 26.11.2020 23:08 # superperez101
    маур или наполи а может бенфика?

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  10. superperez101 26.11.2020 23:06 # superperez101
    неинтересный матч
    лестер вот дал концерт с брагой

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  11. m-ballack 26.11.2020 23:05 # m-ballack
    Коммент для продвижения ветки гг.

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  12. eminem97gunner 26.11.2020 23:03 # eminem97gunner
    короли Европы

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  13. kukuruzzo 26.11.2020 22:53 # kukuruzzo
    Пидоры красавчики.

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