Моуриньо советует Клоппу прекратить нытье по поводу расписания

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посоветовал своему коллеге Юргену Клоппу из "Ливерпуля" прекратить нытье по поводу расписания.

После домашнего поражения 0:2 от "Аталанты" в Лиге Чемпионов накануне Клопп в очередной раз пожаловался на невыносимый график, назвав "почти преступлением" решение Премьер-Лиги и телекомпаний поставить матч "красных" против "Брайтона" на полдень субботы.



"Тоттенхэм" играет в не менее сумасшедшем темпе, проводя матчи Лиги Европы по четвергам, однако Моуриньо уже давно смирился с тем, что Премьер-Лига ни под кого не подстраивается.



"Клопп прибыл сюда в 2015 году. Я прибыл (в "Челси") в 2004 году, поэтому то, что он знает с 2015, я знаю с 2004. И все это время ничего не меняется. Мы должны адаптироваться к этому. С этим ничего не поделать", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.