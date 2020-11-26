Моуриньо советует Клоппу прекратить нытье по поводу расписания

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посоветовал своему коллеге Юргену Клоппу из "Ливерпуля" прекратить нытье по поводу расписания.

После домашнего поражения 0:2 от "Аталанты" в Лиге Чемпионов накануне Клопп в очередной раз пожаловался на невыносимый график, назвав "почти преступлением" решение Премьер-Лиги и телекомпаний поставить матч "красных" против "Брайтона" на полдень субботы.

"Тоттенхэм" играет в не менее сумасшедшем темпе, проводя матчи Лиги Европы по четвергам, однако Моуриньо уже давно смирился с тем, что Премьер-Лига ни под кого не подстраивается.

"Клопп прибыл сюда в 2015 году. Я прибыл (в "Челси") в 2004 году, поэтому то, что он знает с 2015, я знаю с 2004. И все это время ничего не меняется. Мы должны адаптироваться к этому. С этим ничего не поделать", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1092

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  1. ensiferum 26.11.2020 20:51 # ensiferum
    "Здесь могу ныть только я!", - пояснил Жозе.

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  2. januzaj00 26.11.2020 20:29 # januzaj00
    Это правда!!!

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  3. fanstevengerrard 26.11.2020 20:21 # fanstevengerrard
    "Клопп прибыл сюда в 2015 году. Я прибыл (в "Челси") в 2004 году, поэтому то, что он знает с 2015, я знаю с 2004. И все это время ничего не меняется. Мы должны адаптироваться к этому. С этим ничего не поделать", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82437/

    Хуесос на админе, найс заголовок. Ну зато пару долбоебов безмозглых собрал, пенсоманков.

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  4. kabanusco 26.11.2020 20:17 # kabanusco
    Ахахахаха
    100%

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  5. vyrentz 26.11.2020 20:10 # vyrentz
    Моур не смог ничего поделать, потмоу что у него нет друзей и уважения, лишь враги и раздражение. Клоппа напротив любят все, он позитивный герой в этой истории.

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  6. bes-ter 26.11.2020 20:09 # bes-ter
    Да уж, пипец как клопа опустили

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  7. thegodfather 26.11.2020 20:08 # thegodfather
    жозетоп изи обоссал портового лоха)

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  8. largo-winch 26.11.2020 20:02 # largo-winch
    Гений. Я про Клоппа

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