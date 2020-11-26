Моуриньо советует Клоппу прекратить нытье по поводу расписания
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посоветовал своему коллеге Юргену Клоппу из "Ливерпуля" прекратить нытье по поводу расписания.
После домашнего поражения 0:2 от "Аталанты" в Лиге Чемпионов накануне Клопп в очередной раз пожаловался на невыносимый график, назвав "почти преступлением" решение Премьер-Лиги и телекомпаний поставить матч "красных" против "Брайтона" на полдень субботы.
"Тоттенхэм" играет в не менее сумасшедшем темпе, проводя матчи Лиги Европы по четвергам, однако Моуриньо уже давно смирился с тем, что Премьер-Лига ни под кого не подстраивается.
"Клопп прибыл сюда в 2015 году. Я прибыл (в "Челси") в 2004 году, поэтому то, что он знает с 2015, я знаю с 2004. И все это время ничего не меняется. Мы должны адаптироваться к этому. С этим ничего не поделать", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
26.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
"Здесь могу ныть только я!", - пояснил Жозе.
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Это правда!!!
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"Клопп прибыл сюда в 2015 году. Я прибыл (в "Челси") в 2004 году, поэтому то, что он знает с 2015, я знаю с 2004. И все это время ничего не меняется. Мы должны адаптироваться к этому. С этим ничего не поделать", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
Источник: http://fapl.ru/posts/82437/
Хуесос на админе, найс заголовок. Ну зато пару долбоебов безмозглых собрал, пенсоманков.
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Ахахахаха
100%
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Моур не смог ничего поделать, потмоу что у него нет друзей и уважения, лишь враги и раздражение. Клоппа напротив любят все, он позитивный герой в этой истории.
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Да уж, пипец как клопа опустили
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жозетоп изи обоссал портового лоха)
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Гений. Я про Клоппа
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