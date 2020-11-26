Антон Фердинанд сделал предложение Терри

Антон Фердинанд и Джон Терри Экс-защитник КПР Антон Фердинанд сделал предложение бывшему капитану "Челси" Джону Терри, который оскорбил его на расовой почве в 2011 году.

Напомним, Терри был наказан FA четырехматчевой дисквалификацией и штрафом в 220 тысяч фунтов за фразу "f*****g black c**t", произнесенную в адрес Фердинанда.

При этом Джон свою вину так никогда и не признал и даже был оправдан судом.

Спустя девять лет Антон снял для BBC документальный фильм "Футбол, Расизм и Я", в котором предложил легенде "Челси" раскаяться.

"Мы (темнокожие игроки) оказались вовлечены в инцидент, который до сих пор имеет огромное значение. Если нам удастся сплотиться и вызвать позитивные изменения, то это окажет мощный эффект".

"Эта битва, которая идет, касается не только меня и его (Терри). И поэтому мне было так важно снять этот документальный фильм".

"Посмотрев фильм, у него будет возможность позвонить мне и сесть вместе со мной, чтобы поговорить, как мы сможем двигаться дальше и как нам улучшить сложившееся положение вещей".

"Мой телефон всегда был включен. Телефон моей семьи всегда был включен".

"Надеюсь, это также станет уроком для FA, и они скажут: "Нам нужно тщательнее заняться этой проблемой".

"Надеюсь, молодые игроки посмотрят на меня и на то, как я нес это бремя около девяти лет, после чего подумают: "Если это случится со мной, я не буду молчать", — говорит Фердинанд.


Метки Куинз Парк Рейнджерс, расизм, Терри, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1303

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 26.11.2020 17:29 # frisby
    fucking black cunt

    (ответить)

  2. ignatik 26.11.2020 17:22 # ignatik
    Надеюсь, молодые игроки посмотрят на меня и на то, как я нес это бремя около девяти лет, после чего подумают: "Если это случится со мной, я не буду молчать", — говорит Фердинанд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82434/

    Да они итак ноют каждый день, один стерлинг за половину план выполняет

    (ответить)

  3. skydreams 26.11.2020 17:22 # skydreams
    У меня препод в универе был черный, из Руанды - умнейший человек, очень вежливый. Глядя же на это чудовище - реально можно расистом стать. Нужно черных делить - одни реально черные мудаки (как сказал или не сказал Терри), другие обычные черные люди. Как и у белых в принципе - если белый оскорбил черного просто так, то я бы не сказал что он расист, он просто долбаеб.

    (ответить)

  4. jose-enrique 26.11.2020 17:13 # jose-enrique
    У кого нить есть его твиттер, чтобы ему написать, что он блэк кант или как его там? Заебали черножопые ныть

    (ответить)

  5. dallaslp 26.11.2020 17:08 # dallaslp
    "Мы (темнокожие игроки) оказались вовлечены в инцидент,
    ясно. дальше не читал.

    (ответить)

  6. vandersexxx 26.11.2020 17:03 # vandersexxx
    Снял док.фильм о том как его послали на х*й
    Чёрные такие тупые (

    (ответить)

  7. thegodfather 26.11.2020 17:03 # thegodfather
    ему не заипалось на именни Джона пиарится?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: