Антон Фердинанд сделал предложение Терри
Экс-защитник КПР Антон Фердинанд сделал предложение бывшему капитану "Челси" Джону Терри, который оскорбил его на расовой почве в 2011 году.
Напомним, Терри был наказан FA четырехматчевой дисквалификацией и штрафом в 220 тысяч фунтов за фразу "f*****g black c**t", произнесенную в адрес Фердинанда.
При этом Джон свою вину так никогда и не признал и даже был оправдан судом.
Спустя девять лет Антон снял для BBC документальный фильм "Футбол, Расизм и Я", в котором предложил легенде "Челси" раскаяться.
"Мы (темнокожие игроки) оказались вовлечены в инцидент, который до сих пор имеет огромное значение. Если нам удастся сплотиться и вызвать позитивные изменения, то это окажет мощный эффект".
"Эта битва, которая идет, касается не только меня и его (Терри). И поэтому мне было так важно снять этот документальный фильм".
"Посмотрев фильм, у него будет возможность позвонить мне и сесть вместе со мной, чтобы поговорить, как мы сможем двигаться дальше и как нам улучшить сложившееся положение вещей".
"Мой телефон всегда был включен. Телефон моей семьи всегда был включен".
"Надеюсь, это также станет уроком для FA, и они скажут: "Нам нужно тщательнее заняться этой проблемой".
"Надеюсь, молодые игроки посмотрят на меня и на то, как я нес это бремя около девяти лет, после чего подумают: "Если это случится со мной, я не буду молчать", — говорит Фердинанд.
26.11.2020 17:00
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Последние комментарии:
fucking black cunt
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Надеюсь, молодые игроки посмотрят на меня и на то, как я нес это бремя около девяти лет, после чего подумают: "Если это случится со мной, я не буду молчать", — говорит Фердинанд.
Источник: http://fapl.ru/posts/82434/
Да они итак ноют каждый день, один стерлинг за половину план выполняет
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У меня препод в универе был черный, из Руанды - умнейший человек, очень вежливый. Глядя же на это чудовище - реально можно расистом стать. Нужно черных делить - одни реально черные мудаки (как сказал или не сказал Терри), другие обычные черные люди. Как и у белых в принципе - если белый оскорбил черного просто так, то я бы не сказал что он расист, он просто долбаеб.
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У кого нить есть его твиттер, чтобы ему написать, что он блэк кант или как его там? Заебали черножопые ныть
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"Мы (темнокожие игроки) оказались вовлечены в инцидент,
ясно. дальше не читал.
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Снял док.фильм о том как его послали на х*й
Чёрные такие тупые (
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ему не заипалось на именни Джона пиарится?)
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