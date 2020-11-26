Антон Фердинанд сделал предложение Терри

Экс-защитник КПР Антон Фердинанд сделал предложение бывшему капитану "Челси" Джону Терри, который оскорбил его на расовой почве в 2011 году.

Напомним, Терри был наказан FA четырехматчевой дисквалификацией и штрафом в 220 тысяч фунтов за фразу "f*****g black c**t", произнесенную в адрес Фердинанда.



При этом Джон свою вину так никогда и не признал и даже был оправдан судом.



Спустя девять лет Антон снял для BBC документальный фильм "Футбол, Расизм и Я", в котором предложил легенде "Челси" раскаяться.



"Мы (темнокожие игроки) оказались вовлечены в инцидент, который до сих пор имеет огромное значение. Если нам удастся сплотиться и вызвать позитивные изменения, то это окажет мощный эффект".



"Эта битва, которая идет, касается не только меня и его (Терри). И поэтому мне было так важно снять этот документальный фильм".



"Посмотрев фильм, у него будет возможность позвонить мне и сесть вместе со мной, чтобы поговорить, как мы сможем двигаться дальше и как нам улучшить сложившееся положение вещей".



"Мой телефон всегда был включен. Телефон моей семьи всегда был включен".



"Надеюсь, это также станет уроком для FA, и они скажут: "Нам нужно тщательнее заняться этой проблемой".



"Надеюсь, молодые игроки посмотрят на меня и на то, как я нес это бремя около девяти лет, после чего подумают: "Если это случится со мной, я не буду молчать", — говорит Фердинанд.