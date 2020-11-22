"Интер" хочет обменять Эриксена на Джаку или Фреда

"Интер" хочет обменять своего полузащитника Кристиана Эриксена на Гранита Джаку из "Арсенала" или Фреда из "Манчестер Юнайтед".

Эриксен перешел в "Интера" из "Тоттенхэма" за 17 миллионов фунтов лишь в январе этого года, однако ожидания Кристиана, жаждавшего трофеев, не совпали с реальностью.



Буквально на днях Эриксен уже говорил, что разочаровался в "Интере", и это разочарование взаимно — теперь гранд Серии А намерен избавиться от Кристиана, чей контракт рассчитан до 2024 года.



По информации Corriere dello Sport, главный тренер "Интера" Антонио Конте собирается в очередной раз обратиться на хорошо ему знакомый рынок Премьер-Лиги, чтобы пристроить Эриксена.



Утверждается, что "Интер" попробует обменять 28-летнего датчанина на Джаку или Фреда, однако сделать это будет непросто.



"Арсеналу" было бы нелегко решиться на то, чтобы принять бывшего игрока "Тоттенхэма", тогда как Фред играет все более важную роль в "Юнайтед", выходя в стартовом составе на каждый из пяти последних матчей в Премьер-Лиге.