Фернандеш обещает поработать над исполнением пенальти

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что ему нужно улучшить свое мастерство исполнения пенальти.

После своего перехода из "Спортинга" в январе и до недавних пор Фернандеш безошибочно исполнял пенальти, но затем что-то случилось.



Сперва Бруну допустил осечку против "Ньюкасла" в октябре, а спустя считанные дни не смог переиграть Кейлора Наваса из ПСЖ — к счастью для португальца, в том матче Лиги Чемпионов он получил шанс перебить 11-метровый, потому что голкипер слишком рано покинул линию ворот.



В субботу против "Вест Бромвича" история повторилась. Фернандеш не смог реализовать пенальти, но система VAR дала ему второй шанс. После победы 1:0 Бруну был критичен к себе.



"Нам было очень важно выиграть этот матч, потому что мы нуждаемся в очках. Это был тяжелый матч. Мы можем играть гораздо лучше. Мы создали много моментов, но мы способны играть гораздо лучше".



"Мой промах — это не есть хорошо. Нужно забивать с первой попытки. Я не рад своему промаху. Я забил со второй попытки, но не сделал этого с первой. Я знаю, над чем мне нужно поработать", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.