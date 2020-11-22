Пенальти Фернандеша принес МЮ первую домашнюю победу в сезоне

Бруну Фернандеш Бруну Фернандешу потребовались две попытки, чтобы реализовать пенальти против "Вест Бромвича" и принести "Манчестер Юнайтед" первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:0.

После победы 1:3 над "Эвертоном" из стартового состава "красных дьяволов" пропали Люк Шоу и Скотт Мактоминей, которых заменили Алекс Теллес и Неманья Матич.

В старт "дроздов" вернулись переболевшие коронавирусом Бранислав Иванович и Матеус Перейра.

В самом начале матча Антони Мартиаль ударом головой размял голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона, который на 16-й минуте совершил еще один сейв, гораздо более впечатляющий, парировав выстрел в упор все того же Мартиаля.

После достаточно бодрого начала хозяева замедлились. В позиционной игре преодолеть насыщенную оборону гостей им было непросто. "Дрозды" чувствовали себя уверенно и изредка сами ходили вперед.

Второй тайм начался с того, что Дэвид Кут назначил пенальти в ворота "Юнайтед", заподозрив фол Бруну Фернандеша на Коноре Галлахере. Но затем рефери сходил к монитору и передумал карать "дьяволов" их же оружием.

На 52-й минуте защитники хозяев совершенно бросили в своей штрафной Конора Таунсенда, и тот уже расстреливал ворота с близкого расстояния, но Давид Де Хеа выручил свою команду.

Прошла еще минута, и Кут уже назначил пенальти в противоположные ворота, зафиксировав попадание мяча в руку. Джонстон отразил удар Фернандеша с 11-метровой отметки, но Сэм слишком рано покинул линию ворот, и рефери постановил перебить стандарт. На сей раз Бруну свой хлеб отработал — 1:0.

Для гостей уже не было смысла сидеть у своих ворот, поэтому они стали раскрываться, а на 65-й минуте Каллум Робинсон едва не сравнял счет, крученым ударом попав в крестовину.

Будучи вынужденным атаковать, "Вест Бромвич" стал допускать огрехи в обороне, однако Джонстон поймал кураж и спасал свою команду раз за разом.

В итоге гол Фернандеша с пенальти так и остался единственным в матче и позволил "Юнайтед" одержать свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, хотя похвастать чем-либо еще, кроме трех очков, "дьяволы" едва ли могут.

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 22.11.2020 01:12 # gidro-met
    Выше Сити и Арсенала в таблице это уже успех.. Но 8 место... В одной победе от 5го

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  2. gidro-met 22.11.2020 01:10 # gidro-met
    Игроки на флангах норм, но центральная ось канеш не вывозит из-за тренерских орехов походу

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  3. kukuruzzo 22.11.2020 01:10 # kukuruzzo
    ничего нового, Бруно топ:
    https://gifer.com/en/7BaL

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  4. sausage 22.11.2020 01:09 # sausage
    По игре конечно МЮ по делу 3 очка заработал, но эти темы с пенальти под какой-то. Бруно сначала коснулся мяча, а уж потом уебал по ноге соперника... этот конечно же всё меняет, нарушения не было. Блять, чтот за аутисты ещё приводят такие аргументы?

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  5. imf-tau 22.11.2020 01:07 # imf-tau
    Игру ман6ерской помойки ты можешь не любить, но на зертурика ссикнуть обязан.

    21.11.2020 22:02 #
    thegodfather

    сегодня еще мю пососет, скриньте)

    Источник: http://fapl.ru/posts/82330/#reply

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  6. keane16 22.11.2020 01:07 # keane16
    Чёт мало погорельцев. Разве не вся шваль фапли смотрела матч?
    Чистую пенку отобрали у ВБА... ахуеть, и комментаторы на Скай, хохлы, румыны, бт - все разом сошлись во мнении, что пенки не было, игра была в мяч, затем игрок дроздов уже не владел им, но иксперты фапли пизже)
    Тогда вопрос сосярам - жк Кавани с какого хуя, знатоки?
    Хохлов прошу не отвечать, вы своё уже отсосали

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  7. liverpo0ol 22.11.2020 01:06 # liverpo0ol
    Рот Сафа не поможет, пенальдеш поможет. Какой позор пи3дец

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  8. unclearness 22.11.2020 01:04 # unclearness
    Молодец олег, заткнул всех хейтеров и доказал что муму движется в правильном направлении

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  9. yamateh 22.11.2020 01:04 # yamateh
    срульшер просто на волоске

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  10. homer-simpson 22.11.2020 01:00 # homer-simpson
    Это самый мерзкий клуб в мире. За деньги они перебивают пенальти и отменяют пенальти в ихний ворота

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