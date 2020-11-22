Пенальти Фернандеша принес МЮ первую домашнюю победу в сезоне
Бруну Фернандешу потребовались две попытки, чтобы реализовать пенальти против "Вест Бромвича" и принести "Манчестер Юнайтед" первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:0.
После победы 1:3 над "Эвертоном" из стартового состава "красных дьяволов" пропали Люк Шоу и Скотт Мактоминей, которых заменили Алекс Теллес и Неманья Матич.
В старт "дроздов" вернулись переболевшие коронавирусом Бранислав Иванович и Матеус Перейра.
В самом начале матча Антони Мартиаль ударом головой размял голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона, который на 16-й минуте совершил еще один сейв, гораздо более впечатляющий, парировав выстрел в упор все того же Мартиаля.
После достаточно бодрого начала хозяева замедлились. В позиционной игре преодолеть насыщенную оборону гостей им было непросто. "Дрозды" чувствовали себя уверенно и изредка сами ходили вперед.
Второй тайм начался с того, что Дэвид Кут назначил пенальти в ворота "Юнайтед", заподозрив фол Бруну Фернандеша на Коноре Галлахере. Но затем рефери сходил к монитору и передумал карать "дьяволов" их же оружием.
На 52-й минуте защитники хозяев совершенно бросили в своей штрафной Конора Таунсенда, и тот уже расстреливал ворота с близкого расстояния, но Давид Де Хеа выручил свою команду.
Прошла еще минута, и Кут уже назначил пенальти в противоположные ворота, зафиксировав попадание мяча в руку. Джонстон отразил удар Фернандеша с 11-метровой отметки, но Сэм слишком рано покинул линию ворот, и рефери постановил перебить стандарт. На сей раз Бруну свой хлеб отработал — 1:0.
Для гостей уже не было смысла сидеть у своих ворот, поэтому они стали раскрываться, а на 65-й минуте Каллум Робинсон едва не сравнял счет, крученым ударом попав в крестовину.
Будучи вынужденным атаковать, "Вест Бромвич" стал допускать огрехи в обороне, однако Джонстон поймал кураж и спасал свою команду раз за разом.
В итоге гол Фернандеша с пенальти так и остался единственным в матче и позволил "Юнайтед" одержать свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, хотя похвастать чем-либо еще, кроме трех очков, "дьяволы" едва ли могут.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
22.11.2020 00:55
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Последние комментарии:
Выше Сити и Арсенала в таблице это уже успех.. Но 8 место... В одной победе от 5го
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Игроки на флангах норм, но центральная ось канеш не вывозит из-за тренерских орехов походу
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ничего нового, Бруно топ:
https://gifer.com/en/7BaL
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По игре конечно МЮ по делу 3 очка заработал, но эти темы с пенальти под какой-то. Бруно сначала коснулся мяча, а уж потом уебал по ноге соперника... этот конечно же всё меняет, нарушения не было. Блять, чтот за аутисты ещё приводят такие аргументы?
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Игру ман6ерской помойки ты можешь не любить, но на зертурика ссикнуть обязан.
21.11.2020 22:02 #
thegodfather
сегодня еще мю пососет, скриньте)
Источник: http://fapl.ru/posts/82330/#reply
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Чёт мало погорельцев. Разве не вся шваль фапли смотрела матч?
Чистую пенку отобрали у ВБА... ахуеть, и комментаторы на Скай, хохлы, румыны, бт - все разом сошлись во мнении, что пенки не было, игра была в мяч, затем игрок дроздов уже не владел им, но иксперты фапли пизже)
Тогда вопрос сосярам - жк Кавани с какого хуя, знатоки?
Хохлов прошу не отвечать, вы своё уже отсосали
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Рот Сафа не поможет, пенальдеш поможет. Какой позор пи3дец
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Молодец олег, заткнул всех хейтеров и доказал что муму движется в правильном направлении
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срульшер просто на волоске
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Это самый мерзкий клуб в мире. За деньги они перебивают пенальти и отменяют пенальти в ихний ворота
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