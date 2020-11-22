Пенальти Фернандеша принес МЮ первую домашнюю победу в сезоне

Бруну Фернандешу потребовались две попытки, чтобы реализовать пенальти против "Вест Бромвича" и принести "Манчестер Юнайтед" первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:0.

После победы 1:3 над "Эвертоном" из стартового состава "красных дьяволов" пропали Люк Шоу и Скотт Мактоминей, которых заменили Алекс Теллес и Неманья Матич.



В старт "дроздов" вернулись переболевшие коронавирусом Бранислав Иванович и Матеус Перейра.



В самом начале матча Антони Мартиаль ударом головой размял голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона, который на 16-й минуте совершил еще один сейв, гораздо более впечатляющий, парировав выстрел в упор все того же Мартиаля.



После достаточно бодрого начала хозяева замедлились. В позиционной игре преодолеть насыщенную оборону гостей им было непросто. "Дрозды" чувствовали себя уверенно и изредка сами ходили вперед.



Второй тайм начался с того, что Дэвид Кут назначил пенальти в ворота "Юнайтед", заподозрив фол Бруну Фернандеша на Коноре Галлахере. Но затем рефери сходил к монитору и передумал карать "дьяволов" их же оружием.



На 52-й минуте защитники хозяев совершенно бросили в своей штрафной Конора Таунсенда, и тот уже расстреливал ворота с близкого расстояния, но Давид Де Хеа выручил свою команду.



Прошла еще минута, и Кут уже назначил пенальти в противоположные ворота, зафиксировав попадание мяча в руку. Джонстон отразил удар Фернандеша с 11-метровой отметки, но Сэм слишком рано покинул линию ворот, и рефери постановил перебить стандарт. На сей раз Бруну свой хлеб отработал — 1:0.



Для гостей уже не было смысла сидеть у своих ворот, поэтому они стали раскрываться, а на 65-й минуте Каллум Робинсон едва не сравнял счет, крученым ударом попав в крестовину.



Будучи вынужденным атаковать, "Вест Бромвич" стал допускать огрехи в обороне, однако Джонстон поймал кураж и спасал свою команду раз за разом.



В итоге гол Фернандеша с пенальти так и остался единственным в матче и позволил "Юнайтед" одержать свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, хотя похвастать чем-либо еще, кроме трех очков, "дьяволы" едва ли могут.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Бромвич". Отчет о матче