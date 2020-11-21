"Челси" одержал дежурную победу против "Ньюкасла"

"Челси" одержал дежурную победу, на выезде переиграв "Ньюкасл" со счетом 0:2.

В стартовом составе "сорок" произошло аж шесть изменений относительно поражения 2:0 от "Саутгемптона". Свой шанс получили Фабиан Шер, Киран Кларк, Хавьер Манкильо, Айзек Хейден, Джефф Хендрик, Мигель Альмирон и Жоэлинтон. Каллум Уилсон так и не поправился к субботе.



У "синих" можно было наблюдать лишь одну перестановку по сравнению с победой 4:1 над "Шеффилд Юнайтед". Вместо Тиаго Силвы появился Антонио Рюдигер.



Первый опасный момент в матче возник уже на пятой минуте, когда нападающий гостей Тимо Вернер ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом, однако голкипер Карл Дарлоу отвел угрозу от своих ворот.



Спустя четыре минуты Дарлоу совершил еще один классный сейв, остановив удар Тэмми Абрахэма головой после навеса с фланга от Хакима Зийеша.



"Ньюкасл" слишком прижался к своим воротам и полностью отдал мяч сопернику, в итоге пропустив уже на 10-й минуте. Мейсон Маунт прострелил вдоль владений Дарлоу, а прессингуемый Беном Чилуэллом Федерико Фернандес совершил автогол на дальней штанге — 0:1.



"Сороки" выглядели совершенно беззубо, а мяч у них не держался, но каким-то образом им удалось избежать второго пропущенного гола до перерыва — на 30-й минуте Вернер просто простил соперника, из убойной позиции по центру штрафной не попав в створ.



Во втором тайме "Челси" принялся играть с огнем. Атаки "синих" потеряли прежнюю остроту, а "Ньюкасл" стал время от времени огрызаться.



Однако хозяева настолько увлеклись, что на 65-й минуте нарвались на контратаку. Вернер прекрасным пасом вывел на удар Абрахэма, и тот из пределов штрафной с касанием штанги поразил ворота — 0:2.



Спустя 10 минут Вернер, получив пас от Зийеша, проскочил мимо голкипера и послал мяч в пустые ворота, однако гол не был засчитан — офсайд.



В целом после второго гола гостям уже не пришлось напрягаться — "Ньюкасл" был повержен.



"Челси" одержал достаточно дежурную победу, хотя второй гол, конечно, должен был забивать гораздо раньше. А "Ньюкасл" впервые в сезоне потерпел два поражения подряд.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче