"Челси" одержал дежурную победу против "Ньюкасла"

Тэмми Абрахэм "Челси" одержал дежурную победу, на выезде переиграв "Ньюкасл" со счетом 0:2.

В стартовом составе "сорок" произошло аж шесть изменений относительно поражения 2:0 от "Саутгемптона". Свой шанс получили Фабиан Шер, Киран Кларк, Хавьер Манкильо, Айзек Хейден, Джефф Хендрик, Мигель Альмирон и Жоэлинтон. Каллум Уилсон так и не поправился к субботе.

У "синих" можно было наблюдать лишь одну перестановку по сравнению с победой 4:1 над "Шеффилд Юнайтед". Вместо Тиаго Силвы появился Антонио Рюдигер.

Первый опасный момент в матче возник уже на пятой минуте, когда нападающий гостей Тимо Вернер ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом, однако голкипер Карл Дарлоу отвел угрозу от своих ворот.

Спустя четыре минуты Дарлоу совершил еще один классный сейв, остановив удар Тэмми Абрахэма головой после навеса с фланга от Хакима Зийеша.

"Ньюкасл" слишком прижался к своим воротам и полностью отдал мяч сопернику, в итоге пропустив уже на 10-й минуте. Мейсон Маунт прострелил вдоль владений Дарлоу, а прессингуемый Беном Чилуэллом Федерико Фернандес совершил автогол на дальней штанге — 0:1.

"Сороки" выглядели совершенно беззубо, а мяч у них не держался, но каким-то образом им удалось избежать второго пропущенного гола до перерыва — на 30-й минуте Вернер просто простил соперника, из убойной позиции по центру штрафной не попав в створ.

Во втором тайме "Челси" принялся играть с огнем. Атаки "синих" потеряли прежнюю остроту, а "Ньюкасл" стал время от времени огрызаться.

Однако хозяева настолько увлеклись, что на 65-й минуте нарвались на контратаку. Вернер прекрасным пасом вывел на удар Абрахэма, и тот из пределов штрафной с касанием штанги поразил ворота — 0:2.

Спустя 10 минут Вернер, получив пас от Зийеша, проскочил мимо голкипера и послал мяч в пустые ворота, однако гол не был засчитан — офсайд.

В целом после второго гола гостям уже не пришлось напрягаться — "Ньюкасл" был повержен.

"Челси" одержал достаточно дежурную победу, хотя второй гол, конечно, должен был забивать гораздо раньше. А "Ньюкасл" впервые в сезоне потерпел два поражения подряд.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 17:20

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Последние комментарии:




  1. geniusss 21.11.2020 19:00 # geniusss
    АПЛ лига насекомых.
    В мю играет моль погба, в лфк клоп юрас сосёт член майку райли

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  2. roberto-89 21.11.2020 18:56 # roberto-89
    норм бедные пенсы хором погорели на великий Ливерпуль ехехеххехехе

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  3. selta 21.11.2020 18:42 # selta
    Я не собираюсь восторгаться тем, что мы на 5 минут возглавили таблицу. Сезон длинный», – сказал тренер Челси..
    Вот где айсикью!
    Жаль у епанутых фонадав не такой айсикью

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  4. lovrentiy 21.11.2020 18:42 # lovrentiy
    Даже не знаю, что так полыхают пенсы? Четыре игры играли с шлаком, а возомнили себя королями.

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  5. shakur 21.11.2020 18:41 # shakur
    Интересный матч АВ - Брайтон

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  6. gucman 21.11.2020 18:38 # gucman
    1. Челси
    ...........
    4. фк лузерхyй

    Ну вы поняли...

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  7. geniusss 21.11.2020 18:36 # geniusss
    А шутку и не могу придумать я другую,
    Как только отослать бушвучку к хую.

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  8. selta 21.11.2020 18:29 # selta
    Удачи адекватным юзерам, в матчах их команд!
    Да и в жизни удачи!

    Неадекватным https://www.youtube.com/watch?v=stUREeOuwTw

    П.с : надеюсь в ссылке кокой то моргоптонитштернмирон, не рискнул открыть, но судя по комментам, это оно

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  9. chelsiukpro 21.11.2020 18:20 # chelsiukpro
    Барклей сьебал Вилла попизе поидёт...

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  10. alexomck 21.11.2020 18:17 # alexomck
    Угулбек - гений, над его в Челси в зимнее окно

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  11. jirrort 21.11.2020 18:16 # jirrort
    Челси чемпион

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  12. mufc1994 21.11.2020 18:15 # mufc1994
    Опустошение после окончания сверхъестественного...

    Don't you cry no more...

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  13. ry-l 21.11.2020 18:14 # ry-l
    Опа, Улугбек живой

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  14. chelsea88 21.11.2020 18:11 # chelsea88
    Ну норм чё. Очередная победа, очередной сухарь.

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  15. gucman 21.11.2020 18:04 # gucman
    Нормально так собаченыша selta распидорасилo по ветке от того, что я назвал его маму 0 в постели)

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  16. geniusss 21.11.2020 18:02 # geniusss
    Ехехехехехехех, старпёры ёбаные горят от моргенштерна-гения!!!

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  17. sisyazavr 21.11.2020 18:01 # sisyazavr
    Таблица Фапла, конечно, льстит)
    С победой

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  18. selta 21.11.2020 17:59 # selta
    Всем поздравляющим адекватам - грац! Неадекватам - моргенчлена, в оральные и анальные отверстия)

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  19. thegodfather 21.11.2020 17:55 # thegodfather
    лидс - арсенал интересный матч кста

    лидс пизже играет

    но изи победа арсу, ибо лидс удобен для автобусников ортеги.
    на контрах покарают.

    хотя лидс мож и за ничью результативную поборется своим напорством

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  20. bushwacka 21.11.2020 17:55 # bushwacka
    Сехана, Балласка и Райлу с победой.... Мухотран сегодня молодец))

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