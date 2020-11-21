"Челси" одержал дежурную победу против "Ньюкасла"
"Челси" одержал дежурную победу, на выезде переиграв "Ньюкасл" со счетом 0:2.
В стартовом составе "сорок" произошло аж шесть изменений относительно поражения 2:0 от "Саутгемптона". Свой шанс получили Фабиан Шер, Киран Кларк, Хавьер Манкильо, Айзек Хейден, Джефф Хендрик, Мигель Альмирон и Жоэлинтон. Каллум Уилсон так и не поправился к субботе.
У "синих" можно было наблюдать лишь одну перестановку по сравнению с победой 4:1 над "Шеффилд Юнайтед". Вместо Тиаго Силвы появился Антонио Рюдигер.
Первый опасный момент в матче возник уже на пятой минуте, когда нападающий гостей Тимо Вернер ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом, однако голкипер Карл Дарлоу отвел угрозу от своих ворот.
Спустя четыре минуты Дарлоу совершил еще один классный сейв, остановив удар Тэмми Абрахэма головой после навеса с фланга от Хакима Зийеша.
"Ньюкасл" слишком прижался к своим воротам и полностью отдал мяч сопернику, в итоге пропустив уже на 10-й минуте. Мейсон Маунт прострелил вдоль владений Дарлоу, а прессингуемый Беном Чилуэллом Федерико Фернандес совершил автогол на дальней штанге — 0:1.
"Сороки" выглядели совершенно беззубо, а мяч у них не держался, но каким-то образом им удалось избежать второго пропущенного гола до перерыва — на 30-й минуте Вернер просто простил соперника, из убойной позиции по центру штрафной не попав в створ.
Во втором тайме "Челси" принялся играть с огнем. Атаки "синих" потеряли прежнюю остроту, а "Ньюкасл" стал время от времени огрызаться.
Однако хозяева настолько увлеклись, что на 65-й минуте нарвались на контратаку. Вернер прекрасным пасом вывел на удар Абрахэма, и тот из пределов штрафной с касанием штанги поразил ворота — 0:2.
Спустя 10 минут Вернер, получив пас от Зийеша, проскочил мимо голкипера и послал мяч в пустые ворота, однако гол не был засчитан — офсайд.
В целом после второго гола гостям уже не пришлось напрягаться — "Ньюкасл" был повержен.
"Челси" одержал достаточно дежурную победу, хотя второй гол, конечно, должен был забивать гораздо раньше. А "Ньюкасл" впервые в сезоне потерпел два поражения подряд.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
21.11.2020 17:20
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АПЛ лига насекомых.
В мю играет моль погба, в лфк клоп юрас сосёт член майку райли
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норм бедные пенсы хором погорели на великий Ливерпуль ехехеххехехе
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Я не собираюсь восторгаться тем, что мы на 5 минут возглавили таблицу. Сезон длинный», – сказал тренер Челси..
Вот где айсикью!
Жаль у епанутых фонадав не такой айсикью
(ответить)
Даже не знаю, что так полыхают пенсы? Четыре игры играли с шлаком, а возомнили себя королями.
(ответить)
Интересный матч АВ - Брайтон
(ответить)
1. Челси
...........
4. фк лузерхyй
Ну вы поняли...
(ответить)
А шутку и не могу придумать я другую,
Как только отослать бушвучку к хую.
(ответить)
Удачи адекватным юзерам, в матчах их команд!
Да и в жизни удачи!
Неадекватным https://www.youtube.com/watch?v=stUREeOuwTw
П.с : надеюсь в ссылке кокой то моргоптонитштернмирон, не рискнул открыть, но судя по комментам, это оно
(ответить)
Барклей сьебал Вилла попизе поидёт...
(ответить)
Угулбек - гений, над его в Челси в зимнее окно
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Челси чемпион
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Опустошение после окончания сверхъестественного...
Don't you cry no more...
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Опа, Улугбек живой
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Ну норм чё. Очередная победа, очередной сухарь.
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Нормально так собаченыша selta распидорасилo по ветке от того, что я назвал его маму 0 в постели)
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Ехехехехехехех, старпёры ёбаные горят от моргенштерна-гения!!!
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Таблица Фапла, конечно, льстит)
С победой
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Всем поздравляющим адекватам - грац! Неадекватам - моргенчлена, в оральные и анальные отверстия)
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лидс - арсенал интересный матч кста
лидс пизже играет
но изи победа арсу, ибо лидс удобен для автобусников ортеги.
на контрах покарают.
хотя лидс мож и за ничью результативную поборется своим напорством
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Сехана, Балласка и Райлу с победой.... Мухотран сегодня молодец))
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