Погба собирается уйти из МЮ свободным агентом

Полузащитник Поль Погба собирается покинуть "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, когда истечет его контракт.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что "Юнайтед" воспользовался своей опцией и в одностороннем порядке продлил контракт Погба на 12 месяцев — до июня 2022.



К тому времени Полю будет уже 29 лет, и следующий контракт, вероятно, станет последней крупной сделкой в карьере игрока сборной Франции.



Как утверждает The Athletic, Погба чувствует, что статус свободного агента откроет перед ним больше возможностей и позволит получить более выгодные условия, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь после футбола.



Сообщается, что Погба задумывался о новом контракте с "Юнайтед", но решил отказаться от этой идеи и стать хозяином своей судьбы. Свое долгосрочное будущее Поль больше не связывает с "красными дьяволами".