Погба собирается уйти из МЮ свободным агентом
Полузащитник Поль Погба собирается покинуть "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, когда истечет его контракт.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что "Юнайтед" воспользовался своей опцией и в одностороннем порядке продлил контракт Погба на 12 месяцев — до июня 2022.
К тому времени Полю будет уже 29 лет, и следующий контракт, вероятно, станет последней крупной сделкой в карьере игрока сборной Франции.
Как утверждает The Athletic, Погба чувствует, что статус свободного агента откроет перед ним больше возможностей и позволит получить более выгодные условия, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь после футбола.
Сообщается, что Погба задумывался о новом контракте с "Юнайтед", но решил отказаться от этой идеи и стать хозяином своей судьбы. Свое долгосрочное будущее Поль больше не связывает с "красными дьяволами".
21.11.2020 13:00
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Свое долгосрочное будущее Поль больше не связывает с "радужными дьяволами".
Источник: http://fapl.ru/posts/82325/
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Просто храни
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08.08.2016 06:22 #
karandash
все верно, такой топарь необходим команде
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08.08.2016 07:38 #
bulbinsky
Кажется кто-то так и предсказывал.
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08.08.2016 06:28 #
stepan-jam-boss
Вчера вынесли чемпиона несыгранной командой и без Погба. Никаких шансов для других команд. Как же МС обосрались что не купили Поля. А ведь должен был Турэ заменить
Источник: http://fapl.ru/posts/49417/?c=1
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