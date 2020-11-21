Погба собирается уйти из МЮ свободным агентом

Поль Погба Полузащитник Поль Погба собирается покинуть "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, когда истечет его контракт.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что "Юнайтед" воспользовался своей опцией и в одностороннем порядке продлил контракт Погба на 12 месяцев — до июня 2022.

К тому времени Полю будет уже 29 лет, и следующий контракт, вероятно, станет последней крупной сделкой в карьере игрока сборной Франции.

Как утверждает The Athletic, Погба чувствует, что статус свободного агента откроет перед ним больше возможностей и позволит получить более выгодные условия, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь после футбола.

Сообщается, что Погба задумывался о новом контракте с "Юнайтед", но решил отказаться от этой идеи и стать хозяином своей судьбы. Свое долгосрочное будущее Поль больше не связывает с "красными дьяволами".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 13:00

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  1. apl-nash 21.11.2020 13:21 # apl-nash
    Свое долгосрочное будущее Поль больше не связывает с "радужными дьяволами".

    Источник: http://fapl.ru/posts/82325/

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  2. vyrentz 21.11.2020 13:16 # vyrentz
    Просто храни

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  3. vyrentz 21.11.2020 13:15 # vyrentz
    08.08.2016 06:22 #
    karandash

    все верно, такой топарь необходим команде
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    08.08.2016 07:38 #
    bulbinsky

    Кажется кто-то так и предсказывал.
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    08.08.2016 06:28 #
    stepan-jam-boss

    Вчера вынесли чемпиона несыгранной командой и без Погба. Никаких шансов для других команд. Как же МС обосрались что не купили Поля. А ведь должен был Турэ заменить

    Источник: http://fapl.ru/posts/49417/?c=1

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