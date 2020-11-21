Эшпириту Санту не видит смысла в пяти заменах

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что возвращение к пяти заменам в Премьер-Лиге не решит проблему с обилием травм.

Во время этого международного перерыва наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп провел видеоконференцию со своими коллегами Премьер-Лиге и некоторых даже переубедил насчет пяти замен.



Однако Эшпириту Санту остается при своем мнении. Нуну советует Клоппу больше ротировать стартовый состав, а не выпрашивать дополнительные замены.



"Это всегда деликатный момент, когда игроки возвращаются из сборных. Эта ситуация говорит нам лишь о существующей проблеме с графиком матчей. Все это уже обсуждалось и может быть улучшено".



"У каждого тяжелый календарь. Мы всегда работаем над деталями, зная, что каждый аспект важен — ты должен выжать максимум из совместного времяпровождения с игроками".



"Ясно, что плотный график и то, как составлено расписание, — главная причина нашей тревоги, а вовсе количество замен. В этом и кроется решение".



"Я не вижу прямой зависимости от количества замен. Если у игрока есть какие-то проблемы, не выпускай его на поле. Это будет лучший способ его поберечь. Использую ротацию, а не замены", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.