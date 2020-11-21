Эшпириту Санту не видит смысла в пяти заменах

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что возвращение к пяти заменам в Премьер-Лиге не решит проблему с обилием травм.

Во время этого международного перерыва наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп провел видеоконференцию со своими коллегами Премьер-Лиге и некоторых даже переубедил насчет пяти замен.

Однако Эшпириту Санту остается при своем мнении. Нуну советует Клоппу больше ротировать стартовый состав, а не выпрашивать дополнительные замены.

"Это всегда деликатный момент, когда игроки возвращаются из сборных. Эта ситуация говорит нам лишь о существующей проблеме с графиком матчей. Все это уже обсуждалось и может быть улучшено".

"У каждого тяжелый календарь. Мы всегда работаем над деталями, зная, что каждый аспект важен — ты должен выжать максимум из совместного времяпровождения с игроками".

"Ясно, что плотный график и то, как составлено расписание, — главная причина нашей тревоги, а вовсе количество замен. В этом и кроется решение".

"Я не вижу прямой зависимости от количества замен. Если у игрока есть какие-то проблемы, не выпускай его на поле. Это будет лучший способ его поберечь. Использую ротацию, а не замены", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Эшпитиру Санту

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 443

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. timac 21.11.2020 09:09 # timac
    наверно потому что этот дебил играет раз в неделю. а если б играл по матча 2-3 в неделю, уже бы наяривал боссам лиги с просьбой пересмотреть голосование

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: