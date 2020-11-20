Сульшер побеседовал с Погба после поездки того в сборную Франции
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что обсудил с Полем Погба ситуацию полузащитника.
Во время этого международного перерыва наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба чувствует себя несчастным в "Юнайтед".
Дешам словно назло Сульшеру дал Полю, который перестал проходить в стартовый состав "Юнайтед", сыграть три раза по 90 минут.
Однако у Оле Гуннара нашлось оправдание насчет того, что происходит с 27-летним полузащитником.
"Прошлый сезон получился сложным для Поля. А недавно он переболел COVID".
"Думаю, эти три матча, что он сыграл за сборную Франции, помогут нам и Полю, как помогли сборной Франции. Он входит в ритм, набирает форму".
"Я разговаривал с Полем, и к концу матча против Португалии и особенно к концу матча против Швеции он чувствовал, что стал сильнее".
"Он показал хорошую игру, а их сборная вышла в следующий раунд соревнованиях. Думаю, он только прибавит".
"Как я всегда говорил, Поль — очень важный игрок и очень важный человек для нас".
"Впереди нас ждет сложный отрезок, и крайне важно, чтобы он был счастлив и в форме. Надеюсь, теперь это будет", — цитирует Сульшера talkSPORT.
20.11.2020 23:00
Просмотров: 653
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Погба стал медленным для идей Сульшера, а вот Бруно в нужном ритме. Флешбэк от Сульшера о Бруно (http://fapl.ru/posts/82316/), февраль 2020: ""Ну, в целом он очень, очень хороший футболист, и его мозги очевидно быстрее, чем у многих других. У него есть много качеств, которые мы собираемся использовать. Мы привыкнем к нему, он привыкнет к нам. Он умеет отдать точный пас на любую дистанцию и хорошо двигается. Я просто рад видеть, как он наслаждается собой здесь." Юнайтед отвык от Поля из-за Бруно. Погба элементарно передерживает мяч во многих решающих эпизодах как в атаке, так и в обороне..., но при этом блистал когда исполнял роль Джесси в фееричном дебютном спурте Юнайтед при Оле. Может Бруно и Поля махнуть позициями, при условии бешенной самоотдачи от француза как весной 2019?
(ответить)
Сульшер побазарил с Погба после поездки того в сборную Франции
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий