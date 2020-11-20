Сульшер побеседовал с Погба после поездки того в сборную Франции

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что обсудил с Полем Погба ситуацию полузащитника.

Во время этого международного перерыва наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба чувствует себя несчастным в "Юнайтед".



Дешам словно назло Сульшеру дал Полю, который перестал проходить в стартовый состав "Юнайтед", сыграть три раза по 90 минут.



Однако у Оле Гуннара нашлось оправдание насчет того, что происходит с 27-летним полузащитником.



"Прошлый сезон получился сложным для Поля. А недавно он переболел COVID".



"Думаю, эти три матча, что он сыграл за сборную Франции, помогут нам и Полю, как помогли сборной Франции. Он входит в ритм, набирает форму".



"Я разговаривал с Полем, и к концу матча против Португалии и особенно к концу матча против Швеции он чувствовал, что стал сильнее".



"Он показал хорошую игру, а их сборная вышла в следующий раунд соревнованиях. Думаю, он только прибавит".



"Как я всегда говорил, Поль — очень важный игрок и очень важный человек для нас".



"Впереди нас ждет сложный отрезок, и крайне важно, чтобы он был счастлив и в форме. Надеюсь, теперь это будет", — цитирует Сульшера talkSPORT.