Ван Дейк приступил к реабилитации

У "Ливерпуля" появилась робкая надежда на возвращение Виргила Ван Дейка до окончания этого сезона после того, как защитник приступил к реабилитации.

Напомним, 17 октября в дерби против "Эвертона" Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена, неудачно столкнувшись с Джорданом Пикфордом, а в конце прошлого месяца "Ливерпуль" объявил, что Виргил был успешно прооперирован.



По информации Daily Mail, недавно Ван Дейк вместе с профильным доктором составил план реабилитации, а теперь приступил к первому этапу этого плана.



Пока вице-капитан "красных" занимается в легком режиме, подготавливая организм ко второй, более интенсивной, стадии.



В данный момент по-прежнему сложно сказать, когда Ван Дейк снова сыграет в футбол, однако начало 29-летним голландцем реабилитации определенно обнадеживает фанатов мерсисайдского клуба и говорит, что пока все идет по плану.