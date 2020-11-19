Клопп хочет тренировать Мбаппе в следующем сезоне

Юрген Клопп и Килиан Мбаппе Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что будет тренировать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в следующем сезоне.

Слухи, связывающие Мбаппе с переездом на "Энфилд", ходят уже несколько месяцев, а поражение ПСЖ в финале Лиги Чемпионов от "Баварии" в августе их только усилило.

Сам Мбаппе всячески подогревает эти слухи, сделав несколько лестных комментариев в адрес Клоппа и его команды за последнее время.

Как утверждает испанское издание Sport, Килиан остается на радаре у "Реала", несмотря на кризис. Однако в Мадриде опасаются столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" в борьбе за 20-летнего француза.

Преимуществом "красных" в борьбе за нападающего является личный контакт игрока и тренера. Мбаппе является фанатом Клоппа, а Юрген в свою очередь жаждет поработать с Килианом.

Добавим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2022 году, и пока нет никаких намеков, что он будет продлен. Это может подтолкнуть чемпионов Лиги 1 к продаже Килиана следующим летом.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. geniusss 19.11.2020 09:15 # geniusss
    MORGENSHTERN - Вот Так
    https://www.youtube.com/watch?v=14vzeTvZe5I
    XXXTENTACION - SAD!
    https://www.youtube.com/watch?v=pgN-vvVVxMA

    (ответить)

  2. mikkiynwa 19.11.2020 09:08 # mikkiynwa
    Никогда такого не будет, лол.


    А если бы и случилось бы, то у пенсов тут бы очко в стратосферу улетело.

    (ответить)

  3. kukuruzzo 19.11.2020 09:01 # kukuruzzo
    Нормуль братушкам подрочили

    (ответить)

  4. beatles-red 19.11.2020 08:59 # beatles-red
    Уап-па-па

    (ответить)

  5. liverbro 19.11.2020 08:56 # liverbro
    Было бы ахерительно.с ним процент победы в кубках немного повысится

    (ответить)

  6. geniusss 19.11.2020 08:49 # geniusss
    18.11.2020 18:44 #
    mufc1994

    Сосание члена создаёт вакуум в ротовой полости, что помогает мне устранить любую непроходимость в ушах

    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/82259/?c=1#c72440587

    Все рокеры, чтобы не оглохнуть, сосут член. Доказано экспериментально.

    (ответить)

  7. geniusss 19.11.2020 08:48 # geniusss
    MORGENSHTERN – В ПАМЯТЬ О LIL PEEP
    https://www.youtube.com/watch?v=TdDWuxsn5DU
    https://www.youtube.com/watch?v=TRdhJu1Mqw4

    (ответить)

  8. xah 19.11.2020 08:44 # xah
    Только ежики слушают рэп современный

    Рок музыка тащит

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  9. mrjingles 19.11.2020 08:09 # mrjingles
    Контракт Клоппа тоже вроде в 2022м истекает. Тут вопрос в каком клубе его тренить будет.

    (ответить)

  10. kos9k 19.11.2020 08:08 # kos9k
    - Салах/ Фирма

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