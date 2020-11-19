Клопп хочет тренировать Мбаппе в следующем сезоне
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что будет тренировать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в следующем сезоне.
Слухи, связывающие Мбаппе с переездом на "Энфилд", ходят уже несколько месяцев, а поражение ПСЖ в финале Лиги Чемпионов от "Баварии" в августе их только усилило.
Сам Мбаппе всячески подогревает эти слухи, сделав несколько лестных комментариев в адрес Клоппа и его команды за последнее время.
Как утверждает испанское издание Sport, Килиан остается на радаре у "Реала", несмотря на кризис. Однако в Мадриде опасаются столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" в борьбе за 20-летнего француза.
Преимуществом "красных" в борьбе за нападающего является личный контакт игрока и тренера. Мбаппе является фанатом Клоппа, а Юрген в свою очередь жаждет поработать с Килианом.
Добавим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2022 году, и пока нет никаких намеков, что он будет продлен. Это может подтолкнуть чемпионов Лиги 1 к продаже Килиана следующим летом.
19.11.2020 08:00
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Никогда такого не будет, лол.
А если бы и случилось бы, то у пенсов тут бы очко в стратосферу улетело.
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Нормуль братушкам подрочили
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Уап-па-па
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Было бы ахерительно.с ним процент победы в кубках немного повысится
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18.11.2020 18:44 #
mufc1994
Сосание члена создаёт вакуум в ротовой полости, что помогает мне устранить любую непроходимость в ушах
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Источник: http://fapl.ru/posts/82259/?c=1#c72440587
Все рокеры, чтобы не оглохнуть, сосут член. Доказано экспериментально.
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https://www.youtube.com/watch?v=TRdhJu1Mqw4
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Только ежики слушают рэп современный
Рок музыка тащит
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Контракт Клоппа тоже вроде в 2022м истекает. Тут вопрос в каком клубе его тренить будет.
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- Салах/ Фирма
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