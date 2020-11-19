Клопп хочет тренировать Мбаппе в следующем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что будет тренировать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в следующем сезоне.

Слухи, связывающие Мбаппе с переездом на "Энфилд", ходят уже несколько месяцев, а поражение ПСЖ в финале Лиги Чемпионов от "Баварии" в августе их только усилило.



Сам Мбаппе всячески подогревает эти слухи, сделав несколько лестных комментариев в адрес Клоппа и его команды за последнее время.



Как утверждает испанское издание Sport, Килиан остается на радаре у "Реала", несмотря на кризис. Однако в Мадриде опасаются столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" в борьбе за 20-летнего француза.



Преимуществом "красных" в борьбе за нападающего является личный контакт игрока и тренера. Мбаппе является фанатом Клоппа, а Юрген в свою очередь жаждет поработать с Килианом.



Добавим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2022 году, и пока нет никаких намеков, что он будет продлен. Это может подтолкнуть чемпионов Лиги 1 к продаже Килиана следующим летом.