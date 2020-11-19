Дринкуотер снова примерил футболку "Челси"

Полузащитник Данни Дринкуотер отметился своим первым с августа 2018 официальным появлением в футболке "Челси".

Проведя вторую половину прошлого сезона в "Астон Вилле" на правах аренды, Дринкуотер не смог подыскать себе новый клуб в минувшее трансферное окно, хотя Данни всегда понимал, что у него нет будущего на "Стэмфорд Бридж".



В результате 30-летний Дринкуотер, за которого "Челси" заплатил "Лестеру" 35 миллионов фунтов в 2017 году, вынужден поддерживать форму с молодежью "синих".



Накануне Данни провел все 90 минут за команду "Челси" U-21 против "Бристоль Сити" в рамках Трофея Английской Футбольной Лиги (Papa John's Trophy), хотя и не смог уберечь "синих" от поражения 4:3.



Как отмечает BBC, это был первый для Дринкуотера матч соревновательного характера в футболке "Челси" за два с лишим года, хотя прежде Данни также играл за резерв.



Добавим, в стартовом составе лондонцев на этот матч также вышел 19-летний полузащитник Билли Гилмор, набирающий форму после травмы.