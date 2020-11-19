Дринкуотер снова примерил футболку "Челси"

Данни Дринкуотер Полузащитник Данни Дринкуотер отметился своим первым с августа 2018 официальным появлением в футболке "Челси".

Проведя вторую половину прошлого сезона в "Астон Вилле" на правах аренды, Дринкуотер не смог подыскать себе новый клуб в минувшее трансферное окно, хотя Данни всегда понимал, что у него нет будущего на "Стэмфорд Бридж".

В результате 30-летний Дринкуотер, за которого "Челси" заплатил "Лестеру" 35 миллионов фунтов в 2017 году, вынужден поддерживать форму с молодежью "синих".

Накануне Данни провел все 90 минут за команду "Челси" U-21 против "Бристоль Сити" в рамках Трофея Английской Футбольной Лиги (Papa John's Trophy), хотя и не смог уберечь "синих" от поражения 4:3.

Как отмечает BBC, это был первый для Дринкуотера матч соревновательного характера в футболке "Челси" за два с лишим года, хотя прежде Данни также играл за резерв.

Добавим, в стартовом составе лондонцев на этот матч также вышел 19-летний полузащитник Билли Гилмор, набирающий форму после травмы.


Метки Дринкуотер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 10:00

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  1. kagawa 19.11.2020 10:43 # kagawa
    Данила Водохлёб

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  2. gerrard08 19.11.2020 10:35 # gerrard08
    По сути это зашквареее покупки Керролла за те же 35.

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  3. villas-boas 19.11.2020 10:12 # villas-boas
    Дринквотер > Пачба

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