Джеррард и "Рейнджерс": определяющий сезон

Желание набраться опыта в боевых условиях и ускользнуть от повышенного внимания к своей персоне заставило Стивена Джеррарда уехать в Шотландию тренировать "Рейнджерс". Давайте посмотрим, как идут дела в Глазго у того, кто был наречен преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

В 201 году в "Рейнджерс" решили, что пришло время сделать ставку на большую личность.



"Селтик" под руководством Брендана Роджерса наращивал свою внутреннюю мощь, а их соседям не удавалось забрать себе даже второе место. Марк Уорбертон выполнил отличную работу, выиграв для "Рейнджерс" шотландский Чемпионшип. Плохой старт в элите привел к смене тренера, но португалец Педро Каишинья никого вдохновить не сумел. Выше третьего место с ним "Джерс" не поднялись, а их попытка выступить в Европе завершилась быстрым позором.



"Рейнджерс" прошел через администрацию и низшие дивизионы не для того, чтобы медленно сокращать отставание от "Селтика". Над клубом довлеет необходимости вести принципиальное соперничество, и два года назад на "Айброкс" решили повторить трюк из 86-го года. Бывшего капитана "Ливерпуля" Грэма Сунесса тогда взяли играющим менеджером, и Сунесс вернул клуб на вершину, выиграв три чемпионских титула. Грэм не имел тренерского опыта, но обладал именем, харизмой и лидерскими качествами. Он устанавливал высокие стандарты для себя и требовал того же от окружающих. В тех условиях, имея поддержку щедрого владельца Дэвида Мюррея, Сунесс также мог приглашать футболистов, уже соответствующих его стандартам.



Слишком многое изменилось за 30 с лишним лет. Стивена Джеррарда, другого экс-капитана "Ливерпуля", приглашали в другой клуб и в другой шотландский футбол. Его опыт ограничивался юношеской командой "Ливерпуля", но козырем Джеррарда был тесный контакт с Юргеном Клопом — что в наше время продает даже людей без имени. "Рейнджерс" был готов тратить не меньше "Селтика", но стало ясно, что команде нужен лидер. Бывший футбольный директор "Рейнджерс" Клайв Аллен дружил с Джеррардом и также был убежден в том, что Стивен серьезно настроен не только вдохновлять, но и тренировать.



Первые два сезона не дали четкого ответа на вопрос о том, что из себя представляет Джеррард-тренер. "Рейнджерс" не сверг "Селтик" с вершины, а после ухода Роджерса от "кельтов" уступил даже большее количество очков команде Нила Леннона на финише. В кубковых турнирах они тоже не добились результатов, и особенно болезненным было поражение от аутсайдера Премьер-Лиги "Хартс" в четвертьфинале Кубка Шотландии в феврале. Им не повезло проиграть финал Кубка Лиги "Селтику" в декабре прошлого года, но это был единственный финальный матч в четырех кубковых розыгрышах под руководством Джерррарда.



При этом "Рейнджерс" стал сильнее. Они безоговорочно забрали себе второе место, пусть и проигрывали перед досрочным завершением предыдущего сезона целых 13 очков. Настоящий прорыв случился в Европе. В первый год Джеррарда "Рейнджерс" был близок к выходу из группы, во второй сезон им удалось это сделать. Они проиграли всего один матч, победив в процессе "Порту" и "Фейеноорд". Более того, команда из Глазго смогла преодолеть и первую стадию плей-офф, дважды взяв верх над "Брагой".



С Джеррардом во главе "Рейнджерс" стали тратить больше, чем конкуренты, хотя последним финансово помогала продажа ведущих игроков — Муссы Дембеле и Кирана Тирни. Где-то половина трансферов Джеррарда стали удачными. Его команда научилась хорошо играть с позиции аутсайдера и демонстрировать характер, что проявилось в еврокубковых поединках. Но "Рейнеджерс" мучительно добывал многие победы в чемпионате, полагаясь только на более высокий класс своих исполнителей. Переломным моментом могла стать победа в дерби в конце декабря, но начало года принесло сплошные неудачи. Худшим моментом для "Рейнджерс" Джеррарда стало домашнее поражение от "Гамильтона" за неделю до карантина. Титул вручили "Селтику", но преждевременное завершение сезона наверняка было хорошей новостью для Джеррарда и его команды. Стали возникать дискуссии о его будущем в клубе, а идея о нем как о преемнике Клоппа звучала все более странно.



Джеррард, вне сомнений, повысил общий уровень команды, ее подготовки и даже наладил организационные моменты в клубе. Но его требовательность к игрокам часто переходила в публичную критику, и в худшие дни складывалось впечатление, что Джеррард не смог вырасти из роли капитана в роль менеджера. Проблемы с дисциплиной Альфредо Морелоса и других игроков заставляли считать, что методы, направленные на ее улучшение, не работают.



К третьему сезону в клубе Джеррард подошел с единственной задачей: выиграть чемпионат. У "Селтика", доминировавшего 10 лет, был хороший запас прочности, но он стал иссякать. Тренер "Рейнджерс" получил достаточно средств для усиления состава. В Глазго второе место не может быть приемлемым так долго, и само имя Джеррарда повышает ожидания.



В последней игре чемпионата "Рейнджерс" принимал дома все тот же "Гамильтон", но победил со счетом 8:0. Джеррард после игры сказал, что "к этому все шло давно". Менеджер "Рейнджерс" наконец добился гармонии. Его команда потеряла четыре очка в этом сезоне, но легко победила в дерби с "Селтиком", имеет +9 очков запаса (но на две игры больше), а также ни одного поражения во всех турнирах. Кампания в Лиге Европы началась лихо — с побед над "Галатасараем", "Стандартом" и выездной ничьей с "Бенфикой", где "Джерс" упустили преимущество в два гола, играя в большинстве. Это был отрезвляющей камбэк соперника, после которого и случились те самые 8:0. "Рейнджерс" пропустил только три гола в 14 матчах чемпионата, забив при этом 37.



Победы над оппонентами внутри страны стали более убедительными. Состав "Рейнджерс" — богаче, чему помогли трансферы Кемара Руфа, Яниса Хаджи, Бонгани Зунгу и других. В целом, он по-прежнему слабее, чем ростер "Селтика", но футболисты вроде Джеймса Таверньера, Райана Джека, Скотта Арфилда, Райана Кента, Джо Арибо и Коннора Голдсона сейчас впечатляют больше, чем многие звезды в составе их конкурентов. Наличие таких опций в атаке, как Джермейн Дефо и Седрик Иттен, также позволяет Джеррарду прибегать к успешной ротации. "Селтик" в то же время страдает от нестабильности и терпит провалы в Европе. До титула еще далеко, но в ноябре есть ощущение, что команда Нила Леннона сможет сохранить его только благодаря коллапсу "Рейнджерс". В отличие от соседей, "кельты" движутся в обратном направлении и глобально продолжают сдавать.



Хороший ли Стивен Джеррард тренер? В первые два сезона в Шотландии можно было найти аргументы в пользу противоположных ответов. Большое имя позволило ему сходу получить такую работу и выиграло время, но теперь все будет оцениваться категорично, как это принято в Глазго. Дальнейший тренерский путь Джеррарда определит то, выиграет он чемпионский титул с "Рейнджерс" или нет.







Иван Громиков специально для FAPL.ru