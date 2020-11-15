Ассистент главного тренера сборной Уэльса Роберт Пейдж поблагодарил наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, благодаря которому вингер Гарет Бэйл снова наслаждается игрой в футбол.

Устав конфликтовать с Зинедином Зиданом в "Реале", на этот сезон Бэйл вернулся в свой бывший клуб "Тоттенхэм", где постепенно набирает свою лучшую форму.



По словам Пейджа, который принял управление валлийской сборной после отстранения Райана Гиггза, изменения в отношении Гарета налицо.



"Кажется, словно он снова наслаждается игрой в футбол. Он любит приезжать в сборную Уэльса. Пока я здесь работаю, он пропустил лишь один сбор, причем из-за травмы".



"Оказавшись в "Тоттенхэме", он обрел тренера, который хочет обладать им, хочет использовать его в матчах каждую неделю. Они помогают ему двигаться к тому, чтобы стабильно играть по 90 минут".



"Поэтому к нам приехал игрок, который снова влюбился в футбол и наслаждается своей игрой. Надеюсь, мы будем пожинать плоды этого", — цитирует Пейджа ESPN.