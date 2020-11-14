Каррагер уверен, что "Ливерпуль" защитит титул — при одном условии

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что команда Юргена Клоппа защитит титул Премьер-Лиги, если укрепит центр обороны в зимнее трансферное окно.

В ближайшие месяцы "Ливерпулю" предстоит играть без Виргила Ван Дейка и Джо Гомеса, которые получили тяжелые повреждения. В лазарете находится и Фабиньо, а Жоэль Матип известен своей склонностью получать травмы.



Каррагер считает, что в сложившейся ситуации "красные" просто обязаны выйти на трансферный рынок в январе и совершить классное приобретение.



"Думаю, если в январе "Ливерпуль" купит центрального защитника, хорошего центрального защитника, их едва ли кто-то остановит. Я правда так считаю".



"У них есть кадровые проблемы на этой позиции в обороне, но если они поправят это в январе, "Ливерпуль" будет моим фаворитом".



"Однако прямо сейчас я думаю, что шансы 50 на 50 между ними и "Манчестер Сити", учитывая травмы "Ливерпуля" и потерю Виргила Ван Дейка", — цитирует Каррагера Daily Mail.