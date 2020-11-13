Томас Партей: "Эссьен — мой идол"

Новичок "Арсенала" Томас Партей назвал бывшего полузащитника "Челси" Майкла Эссьена в качестве своего кумира.

Выступая за "Челси" с 2005 по 2014 год, Эссьен выиграл с "синими" два титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, а также Лигу Чемпионов.



Партей восхищается Майклом и надеется повторить успехи своего соотечественника с "Арсеналом", который приобрел его в прошлом месяце у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов.



"Он великолепный полузащитник. Он сражается за каждый мяч, он великая легенда. На мой взгляд, он один из лучших полузащитников, что когда-либо производила на свет Африка".



"Думаю, все мы видели, чего он достиг в "Челси", чего он достиг в сборной Ганы. Он мой идол".



"Я рос, наблюдая за Майклом Эссьеном, Мунтари, братьями Айю. Это те люди, на которых я ровнялся и которые оказали большое влияние на ганский футбол. Думаю, теперь пришел мой черед, и я должен использовать эту возможность", — сообщил Партей официальному веб-сайту "Арсенала".