Ловрен объяснил эпидемию травм в "Ливерпуле"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен объяснил, почему его бывший клуб "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм.

Проведя шесть сезонов в "Ливерпуле", минувшим летом Ловрен уехал в Санкт-Петербург по сделке стоимостью 1 миллиард рублей.



С тех пор у "красных" были все причины пожалеть о продаже Деяна — в лазарет поочередно угодили Виргил Ван Дейк, Фабиньо, Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес.



Серьезные проблемы с травмами испытывают и другие клубы Премьер-Лиги, поэтому Ловрен обратился к твиттеру и разложил все по полочкам.



"Люди удивляются, почему так много травм. Все просто: слишком много матчей, нет времени на восстановление. Это странный год из-за COVID".



"У тебя не было нормального отпуска (лично я имел только восемь дней), не было нормальной предсезонной подготовки, и приходится играть по безумному графику".



"Тони Кроос и многие другие тренеры правы, говоря одно и то же снова и снова, но никто не слушает. Люди, которые составляют расписание матчей, должны призадуматься", — написал Ловрен.