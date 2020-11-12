Грег Кларк перестал быть вице-президентом ФИФА

Бывший глава FA Грег Кларк покинул должность вице-президента ФИФА.

Напомним, в минувший вторник Кларк подал в отставку с поста президента Ассоциации после того, как во время видеоконференции с парламентским комитетом употребил фразу "цветные футболисты" и сделал несколько других противоречивых комментариев с признаками расизма и дискриминации, с которыми ему по должности надлежало бороться, а не поощрять.



При это Кларк сохранял за собой должность вице-президента ФИФА, где ему платили 190 тысяч фунтов в год. Но, поговорив с президентом организации Александером Чеферином по телефону в четверг, Грег покинул и этот пост.



"Я пытался подать в отставку еще во во вторник, но Александер Чеферин хотел, чтобы я остался до выборов в марте. Этим утром мы поговорили еще раз, и он принял мое желание уйти сейчас. Так будет лучше для футбола", — сообщил Кларк Sky Sports.