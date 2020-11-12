Грег Кларк перестал быть вице-президентом ФИФА
Бывший глава FA Грег Кларк покинул должность вице-президента ФИФА.
Напомним, в минувший вторник Кларк подал в отставку с поста президента Ассоциации после того, как во время видеоконференции с парламентским комитетом употребил фразу "цветные футболисты" и сделал несколько других противоречивых комментариев с признаками расизма и дискриминации, с которыми ему по должности надлежало бороться, а не поощрять.
При это Кларк сохранял за собой должность вице-президента ФИФА, где ему платили 190 тысяч фунтов в год. Но, поговорив с президентом организации Александером Чеферином по телефону в четверг, Грег покинул и этот пост.
"Я пытался подать в отставку еще во во вторник, но Александер Чеферин хотел, чтобы я остался до выборов в марте. Этим утром мы поговорили еще раз, и он принял мое желание уйти сейчас. Так будет лучше для футбола", — сообщил Кларк Sky Sports.
12.11.2020 17:00
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ну и ебасосина...типичный портовый вы6лядыш)
Источник: http://fapl.ru/posts/82152/
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не удержал в себе то что они на самом деле думают про ниггеров, азиатов и т. д. и поплатился.
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Лучше вздрочнуть на камеру...чем что то сказать про негров
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Скучать не будем
Расисты и гомофобы - не люди
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ебальничек канешн...типикал портовый обрыган
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