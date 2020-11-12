Грег Кларк перестал быть вице-президентом ФИФА

Грег Кларк Бывший глава FA Грег Кларк покинул должность вице-президента ФИФА.

Напомним, в минувший вторник Кларк подал в отставку с поста президента Ассоциации после того, как во время видеоконференции с парламентским комитетом употребил фразу "цветные футболисты" и сделал несколько других противоречивых комментариев с признаками расизма и дискриминации, с которыми ему по должности надлежало бороться, а не поощрять.

При это Кларк сохранял за собой должность вице-президента ФИФА, где ему платили 190 тысяч фунтов в год. Но, поговорив с президентом организации Александером Чеферином по телефону в четверг, Грег покинул и этот пост.

"Я пытался подать в отставку еще во во вторник, но Александер Чеферин хотел, чтобы я остался до выборов в марте. Этим утром мы поговорили еще раз, и он принял мое желание уйти сейчас. Так будет лучше для футбола", — сообщил Кларк Sky Sports.


Метки FA, Кларк, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 484

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 12.11.2020 18:21 # lancerlancer1
    ну и ебасосина...типичный портовый вы6лядыш)

    Источник: http://fapl.ru/posts/82152/

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  2. alexomck 12.11.2020 18:13 # alexomck
    не удержал в себе то что они на самом деле думают про ниггеров, азиатов и т. д. и поплатился.

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  3. asnural 12.11.2020 17:57 # asnural
    Лучше вздрочнуть на камеру...чем что то сказать про негров

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  4. forester 12.11.2020 17:24 # forester
    Скучать не будем
    Расисты и гомофобы - не люди

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  5. thegodfather 12.11.2020 17:09 # thegodfather
    ебальничек канешн...типикал портовый обрыган

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