Анонс матча Англия — Ирландия

Джек Грилиш Сборная Англии откроет этот международный перерыв товарищеским матчем против соседей из Ирландии на "Уэмбли".

После этого матча англичанам еще предстоит дважды сыграть в Лиге Наций. Поэтому и жесткий график, и товарищеский статус поединка подталкивают главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта к экспериментам с составом.

Стоит отметить, что изначально в качестве соперника англичан на этот матч была выбрана сборная Новой Зеландии, которая затем передумала лететь в Лондон в разгар пандемии коронавируса.

Последний раз ирландцы обыгрывали сборную Англии более трех десятилетий назад — из игроков команды Стивена Келли тогда успел появиться на свет только голкипер Даррен Рэндольф.

Можно отметить также то, что из 25 игроков сборной Ирландии лишь двое выступают не в английских лигах.

- Последний раз Англия и Ирландия встречались в июне 2015, сыграв 0:0. Их последний поединок на "Уэмбли" датируется маем 2013 — 1:1.

- Ирландия никогда не побеждала англичан на "Уэмбли" в шести попытках (3 ничьи, 3 поражения).

- Англичане не могут обыграть Ирландию уже семь матчей кряду (5 ничьих, 2 поражения).

- Единственную выездную победу против Англии ирландцы одержали в сентябре 1949 — 1:2 на "Гудисон Парк".

- Англичане не знают поражений уже в 12 домашних товарищеских матчах (8 побед, 4 ничьи) — с проигрыша Голландии в марте 2016 (1:2).

- Стивен Келли как главный тренер сборной Ирландии еще не побеждал (3 ничьи, 2 поражения).

- Это будет 50-й матч для Харри Кейна за сборную Англии. Прежде этого рубежа удавалось достичь только 61 игроку.

Место в воротах сборной Англии было заранее обещано Нику Поуппу из "Бернли". Дебютировать за национальную команду может 17-летний Джуд Беллингем. Рис Джеймс дисквалифицирован. Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд и Джеймс Уорд-Проуз травмированы.

Товарищеский матч
Сборная Англии — сборная Ирландии
Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Ирландии

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 190

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jumanji 12.11.2020 18:22 # jumanji
    А че так мало комментов что бойкот Михажло объявили?

    (ответить)

  2. lancerlancer1 12.11.2020 18:20 # lancerlancer1
    Знаете что?

    (ответить)

  3. alexomck 12.11.2020 18:10 # alexomck
    ставки на новые травмы принимаются.

    (ответить)

  4. melwood-lfc 12.11.2020 18:09 # melwood-lfc
    тяу тяу тяу тяу тяу

    (ответить)

  5. thegodfather 12.11.2020 18:01 # thegodfather
    ну и ебасосина...типичный портовый вы6лядыш)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: