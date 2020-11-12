Анонс матча Англия — Ирландия
Сборная Англии откроет этот международный перерыв товарищеским матчем против соседей из Ирландии на "Уэмбли".
После этого матча англичанам еще предстоит дважды сыграть в Лиге Наций. Поэтому и жесткий график, и товарищеский статус поединка подталкивают главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта к экспериментам с составом.
Стоит отметить, что изначально в качестве соперника англичан на этот матч была выбрана сборная Новой Зеландии, которая затем передумала лететь в Лондон в разгар пандемии коронавируса.
Последний раз ирландцы обыгрывали сборную Англии более трех десятилетий назад — из игроков команды Стивена Келли тогда успел появиться на свет только голкипер Даррен Рэндольф.
Можно отметить также то, что из 25 игроков сборной Ирландии лишь двое выступают не в английских лигах.
- Последний раз Англия и Ирландия встречались в июне 2015, сыграв 0:0. Их последний поединок на "Уэмбли" датируется маем 2013 — 1:1.
- Ирландия никогда не побеждала англичан на "Уэмбли" в шести попытках (3 ничьи, 3 поражения).
- Англичане не могут обыграть Ирландию уже семь матчей кряду (5 ничьих, 2 поражения).
- Единственную выездную победу против Англии ирландцы одержали в сентябре 1949 — 1:2 на "Гудисон Парк".
- Англичане не знают поражений уже в 12 домашних товарищеских матчах (8 побед, 4 ничьи) — с проигрыша Голландии в марте 2016 (1:2).
- Стивен Келли как главный тренер сборной Ирландии еще не побеждал (3 ничьи, 2 поражения).
- Это будет 50-й матч для Харри Кейна за сборную Англии. Прежде этого рубежа удавалось достичь только 61 игроку.
Место в воротах сборной Англии было заранее обещано Нику Поуппу из "Бернли". Дебютировать за национальную команду может 17-летний Джуд Беллингем. Рис Джеймс дисквалифицирован. Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд и Джеймс Уорд-Проуз травмированы.
Товарищеский матч
Сборная Англии — сборная Ирландии
Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция
12.11.2020 18:00
Просмотров: 190
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А че так мало комментов что бойкот Михажло объявили?
(ответить)
Знаете что?
(ответить)
ставки на новые травмы принимаются.
(ответить)
тяу тяу тяу тяу тяу
(ответить)
ну и ебасосина...типичный портовый вы6лядыш)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий