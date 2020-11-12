Анонс матча Англия — Ирландия

Сборная Англии откроет этот международный перерыв товарищеским матчем против соседей из Ирландии на "Уэмбли".

После этого матча англичанам еще предстоит дважды сыграть в Лиге Наций. Поэтому и жесткий график, и товарищеский статус поединка подталкивают главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта к экспериментам с составом.



Стоит отметить, что изначально в качестве соперника англичан на этот матч была выбрана сборная Новой Зеландии, которая затем передумала лететь в Лондон в разгар пандемии коронавируса.



Последний раз ирландцы обыгрывали сборную Англии более трех десятилетий назад — из игроков команды Стивена Келли тогда успел появиться на свет только голкипер Даррен Рэндольф.



Можно отметить также то, что из 25 игроков сборной Ирландии лишь двое выступают не в английских лигах.



- Последний раз Англия и Ирландия встречались в июне 2015, сыграв 0:0. Их последний поединок на "Уэмбли" датируется маем 2013 — 1:1.



- Ирландия никогда не побеждала англичан на "Уэмбли" в шести попытках (3 ничьи, 3 поражения).



- Англичане не могут обыграть Ирландию уже семь матчей кряду (5 ничьих, 2 поражения).



- Единственную выездную победу против Англии ирландцы одержали в сентябре 1949 — 1:2 на "Гудисон Парк".



- Англичане не знают поражений уже в 12 домашних товарищеских матчах (8 побед, 4 ничьи) — с проигрыша Голландии в марте 2016 (1:2).



- Стивен Келли как главный тренер сборной Ирландии еще не побеждал (3 ничьи, 2 поражения).



- Это будет 50-й матч для Харри Кейна за сборную Англии. Прежде этого рубежа удавалось достичь только 61 игроку.



Место в воротах сборной Англии было заранее обещано Нику Поуппу из "Бернли". Дебютировать за национальную команду может 17-летний Джуд Беллингем. Рис Джеймс дисквалифицирован. Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд и Джеймс Уорд-Проуз травмированы.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Ирландии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция