"Арсенал" работает над двумя приобретениями

Технический директор "Арсенала" Эду планирует два приобретения на следующее лето.

В первые два трансферных окна при Микеле Артете в качестве главного тренера "Арсенал" в основном был сосредоточен на укреплении оборонительной игры, подписав голкипера Алекса Рунарcсона, защитников Седрика Соареша, Пабло Мари, Габриэля и опорника Томаса Партея.



Теперь Эду собирается добавить команде Артеты более креативных игроков. Как утверждает Football.London, "канониры" находятся в поисках нападающего, проявляя интерес к Патсону Дака из "Ред Булл" и Одсонну Эдуару из "Селтика".



Также "Арсенал" нужен креативный полузащитник. Лондонский клуб сохраняет интерес к плеймейкеру "Лиона" Уссему Ауару, которого не смог заполучить в минувшее окно, а также уже общается с агентом Доминика Собослаи из "Ред Булл".