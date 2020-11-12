"Арсенал" работает над двумя приобретениями

Эду и Микель Артета Технический директор "Арсенала" Эду планирует два приобретения на следующее лето.

В первые два трансферных окна при Микеле Артете в качестве главного тренера "Арсенал" в основном был сосредоточен на укреплении оборонительной игры, подписав голкипера Алекса Рунарcсона, защитников Седрика Соареша, Пабло Мари, Габриэля и опорника Томаса Партея.

Теперь Эду собирается добавить команде Артеты более креативных игроков. Как утверждает Football.London, "канониры" находятся в поисках нападающего, проявляя интерес к Патсону Дака из "Ред Булл" и Одсонну Эдуару из "Селтика".

Также "Арсенал" нужен креативный полузащитник. Лондонский клуб сохраняет интерес к плеймейкеру "Лиона" Уссему Ауару, которого не смог заполучить в минувшее окно, а также уже общается с агентом Доминика Собослаи из "Ред Булл".


Метки Арсенал, трансферы, Эду

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2020 13:00

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  1. thegodfather 12.11.2020 13:04 # thegodfather
    Теперь Эду собирается добавить команде Артеты более креативных игроков. Как утверждает Football.London, "канониры" находятся в поисках нападающего, проявляя интерес к Патсону Дака из "Ред Булл" и Одсонну Эдуару из "Селтика".

    Также "Арсенал" нужен креативный полузащитник. Лондонский клуб сохраняет интерес к плеймейкеру "Лиона" Уссему Ауару, которого не смог заполучить в минувшее окно, а также уже общается с агентом Доминика Собослаи из "Ред Булл".

    Источник: http://fapl.ru/posts/82147/


    все что нужно знать об амбициях этого клубишки

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