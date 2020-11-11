Каррагер дал совет Клоппу насчет Фирмино

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рекомендовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу временно убрать Роберто Фирмино из стартового состава.

В начале нового сезона Фирмино демонстрирует неубедительный футбол и отличился лишь раз — против семи голов новичка Диогу Жоты.



Выбирая между Фирмино и Жотой, в матче против "Манчестер Сити" в минувший уикенд Клопп решил задействовать сразу всех четырех своих нападающих, однако Каррагер предлагает другой вариант.



"Лучшая линия нападения "Ливерпуля" в данный момент? Мане, Жота, Салах".



"Прямо сейчас Фирмино находится не в лучшей своей форме, но это может измениться, если "Ливерпуль" доберется до финала. Думаю, он не был в отличной форме и в прошлом сезоне".



"И хотя "Ливерпуль" выиграл титул, определенные вещи оказались замаскированы. Фирмино не забивал дома в Премьер-Лиге до заключительного матча против "Челси".



"Фанаты "Ливерпуля" достаточно умны, чтобы понимать, что роль Фирмино — не только забивать голы. Основные бомбардиры "Ливерпуля" играют на краях, и они знают, что Роберто может созидать, возвращать мяч и начинать прессинг. Но в минувший уикенд даже его показатели прессинга просели относительно привычных значений".



"Если Жота займет его место в команде, это не будет означать конец карьеры Фирмино в "Ливерпуле". Ему просто нужно провести на скамейке три-четыре матча".



"Когда ты не играешь хорошо и выходишь только на замену, сложно провести плохой матч. Поэтому я бы предпочел Жоту — сейчас у "Ливерпуля" не так много бомбардиров".



"Виргил Ван Дейк забивал после стандартов, тройка полузащитников особо не забивает, у них нет фигуры вроде Джеррарда и Лэмпарда. Центральный нападающий не забивает".



"Если ты будешь ставить Жоту в состав, это облегчит давление на Мане и Салаха", — сообщил Каррагер talkSPORT.