Каррагер дал совет Клоппу насчет Фирмино

Роберто Фирмино и Юрген Клопп Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рекомендовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу временно убрать Роберто Фирмино из стартового состава.

В начале нового сезона Фирмино демонстрирует неубедительный футбол и отличился лишь раз — против семи голов новичка Диогу Жоты.

Выбирая между Фирмино и Жотой, в матче против "Манчестер Сити" в минувший уикенд Клопп решил задействовать сразу всех четырех своих нападающих, однако Каррагер предлагает другой вариант.

"Лучшая линия нападения "Ливерпуля" в данный момент? Мане, Жота, Салах".

"Прямо сейчас Фирмино находится не в лучшей своей форме, но это может измениться, если "Ливерпуль" доберется до финала. Думаю, он не был в отличной форме и в прошлом сезоне".

"И хотя "Ливерпуль" выиграл титул, определенные вещи оказались замаскированы. Фирмино не забивал дома в Премьер-Лиге до заключительного матча против "Челси".

"Фанаты "Ливерпуля" достаточно умны, чтобы понимать, что роль Фирмино — не только забивать голы. Основные бомбардиры "Ливерпуля" играют на краях, и они знают, что Роберто может созидать, возвращать мяч и начинать прессинг. Но в минувший уикенд даже его показатели прессинга просели относительно привычных значений".

"Если Жота займет его место в команде, это не будет означать конец карьеры Фирмино в "Ливерпуле". Ему просто нужно провести на скамейке три-четыре матча".

"Когда ты не играешь хорошо и выходишь только на замену, сложно провести плохой матч. Поэтому я бы предпочел Жоту — сейчас у "Ливерпуля" не так много бомбардиров".

"Виргил Ван Дейк забивал после стандартов, тройка полузащитников особо не забивает, у них нет фигуры вроде Джеррарда и Лэмпарда. Центральный нападающий не забивает".

"Если ты будешь ставить Жоту в состав, это облегчит давление на Мане и Салаха", — сообщил Каррагер talkSPORT.


Метки Жота, Каррагер, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 10:00

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  1. manutd-20champ 11.11.2020 11:00 # manutd-20champ
    вот вам и готовый тренер для пеликанов

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  2. gerrard08 11.11.2020 10:53 # gerrard08
    Разложил все по полкам.

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  3. dexter 11.11.2020 10:38 # dexter
    Карра дело говорит.

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  4. largo-winch 11.11.2020 10:28 # largo-winch
    Карра свои советы пусть Невиллу дает )))

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  5. j-silver 11.11.2020 10:12 # j-silver
    казах уже не торт

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  6. dallaslp 11.11.2020 10:02 # dallaslp
    а ему блять так нужны эти советы

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