Джонсон: "Джеймс лучше, чем Александер-Арнольд"
Экс-защитник "Челси" и "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что Трент Александер-Арнольд уступает Рису Джеймсу в мастерстве оборонительной игры.
В последние годы у сборной Англии невероятно богатый выбор игроков справа в обороне, и главными претендентами на эту позицию являются Александер-Арнольд и Джеймс, представляющие бывшие клубы Джонсона.
И хотя прямо сейчас Трент травмирован, а Рис два ближайших матча национальной команды пропустит, Глен берется сравнить этих двух защитников.
"Я бы сказал, что в целом Трент и Рис Джеймс идут ноздря в ноздрю. Выбор зависит от соперника, но я думаю, Рис Джеймс лучше как защитник. Думаю, он быстрее, сильнее".
"Трент великолепен с мячом, он отличный футболист, он очень умен — умнее, чем предполагает его возраст".
"Но на международном уровне ты гораздо больше времени владеешь мячом, поэтому я думаю, что Трент должен быть основным правым защитником сборной. При этом Рис был бы великолепным дублером", — цитирует Джонсона Goal.
10.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
Лэмпард>Ширрат
Джеймс>Орнолд
все верно
Залупенсы всегда были на порядок выше
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ахаха пись)))))
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ТАА сильнее скиллово и опытнее будет, не ебитесь в глаза
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в портовой помойке все картонные распиареные хуесосы если что. Клоп вообще топ рот
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На самом деле, Михайло обоссал нескольких хейтерков, которые выставили себя долбоебиками, комментируя, но не читая дальше заголовка. Хотите прикол, Ловрен лучше Арнольда как защитник, да даже Клаван. То есть, смысле в этих сравнениях 0,0
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Оба у ван Биссаки в кармане
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Всё отлично Джонсон расписал, чего не скажешь о михайло. Ключевые слова "он очёнь умён". Из атакующих скиллов у Джеймса есть скорость, хлёсткий удар и бездумные кроссы и передачи в штрафную "на кого бог подаст". У Трента - отличное виденье поля и радиоуправляемые передачи.
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бывший скуз хуйни не скажет
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Оба хороши. Трент навыдавал передач вагон. В целом тоже выглядит хорошо.
Джеймс физически сильнее, конечно. Очень мощный. Удар поинтереснее.
Если брать статус клубов гна данный момент, то Трент котируется повыше, конечно.
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да оба ниочень, если он хотел поддержать Джеймса в роли дублера, то явно не за роль защитника оборонительного плана нужно было вещать. дриблинг бы похвалил или подключения к атакам, но защита... хорош Джеймс, безусловно, против шеффилдов с бернлями.
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Михайло соберешь:
Но на международном уровне ты гораздо больше времени владеешь мячом, поэтому я думаю, что Трент должен быть основным правым защитником сборной. При этом Рис был бы великолепным дублером", — цитирует Джонсона Goal.
Источник: http://fapl.ru/posts/82112/
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Ветка обсыкания портовых хуесосов
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