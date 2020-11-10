Джонсон: "Джеймс лучше, чем Александер-Арнольд"

Экс-защитник "Челси" и "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что Трент Александер-Арнольд уступает Рису Джеймсу в мастерстве оборонительной игры.

В последние годы у сборной Англии невероятно богатый выбор игроков справа в обороне, и главными претендентами на эту позицию являются Александер-Арнольд и Джеймс, представляющие бывшие клубы Джонсона.



И хотя прямо сейчас Трент травмирован, а Рис два ближайших матча национальной команды пропустит, Глен берется сравнить этих двух защитников.



"Я бы сказал, что в целом Трент и Рис Джеймс идут ноздря в ноздрю. Выбор зависит от соперника, но я думаю, Рис Джеймс лучше как защитник. Думаю, он быстрее, сильнее".



"Трент великолепен с мячом, он отличный футболист, он очень умен — умнее, чем предполагает его возраст".



"Но на международном уровне ты гораздо больше времени владеешь мячом, поэтому я думаю, что Трент должен быть основным правым защитником сборной. При этом Рис был бы великолепным дублером", — цитирует Джонсона Goal.