Премьер-Лига едва ли вернется к пяти заменам по ходу нынешнего сезона, даже если этот вопрос снова будет выставлен на голосование.

Напомним, после воскресного матча на "Этихад" Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" в очередной раз призвали коллег по Премьер-Лиге одуматься и вернуться к пяти заменам вместо стандартных трех, указывая на пугающее количество травм.



Сегодня точку зрения больших английских клубов публично поддержала Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), однако это мало что меняет.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, большинство клубов по-прежнему против пяти замен, а для возвращения к коронавирусному нововведению потребовался бы кворум (14 голосов из 20).



"Наша позиция не изменилось. Все ясно и просто: клубы побольше будут иметь более серьезное преимущество при пяти заменах".



"Не у всех огромный состав с таким подбором талантов, как у некоторых клубов, поэтому пять замен просто усложнят жизнь клубам поменьше", — цитирует босса одного из клубов Премьер-Лиги Sky Sports.