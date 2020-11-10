Премьер-Лига едва ли вернется к пяти заменам

Замена Премьер-Лига едва ли вернется к пяти заменам по ходу нынешнего сезона, даже если этот вопрос снова будет выставлен на голосование.

Напомним, после воскресного матча на "Этихад" Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" в очередной раз призвали коллег по Премьер-Лиге одуматься и вернуться к пяти заменам вместо стандартных трех, указывая на пугающее количество травм.

Сегодня точку зрения больших английских клубов публично поддержала Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), однако это мало что меняет.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, большинство клубов по-прежнему против пяти замен, а для возвращения к коронавирусному нововведению потребовался бы кворум (14 голосов из 20).

"Наша позиция не изменилось. Все ясно и просто: клубы побольше будут иметь более серьезное преимущество при пяти заменах".

"Не у всех огромный состав с таким подбором талантов, как у некоторых клубов, поэтому пять замен просто усложнят жизнь клубам поменьше", — цитирует босса одного из клубов Премьер-Лиги Sky Sports.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 00:05

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  1. kojan 10.11.2020 01:32 # kojan
    указывая на пугающее количество травм.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82101/
    травмы не из-за отсутствия 5-ти замен, а отсутствия ума, жадности и любой ценой наградить себя любимых титулом ... прошлый АПЛ надо было кончать 29 туром... Клопп и весь лузерпульский гей-парад громче и шире всех разевал геморрой за доигровку 9-ти туров...

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  2. ignatik 10.11.2020 00:22 # ignatik
    Ничего да придет декабрь и посмотрим как заскулят.

    Все до единого.

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