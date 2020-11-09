Рой Кин обнаружил лишний вес у Агуэро
Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Рой Кин заявил, что заметил лишний вес у Серхио Агуэро, когда нападающий "Манчестер Сити" ненадолго покинул лазарет в прошлом месяце.
Пропустив четыре месяца после операции на колене, в октябре Агуэро вернулся на футбольное поле, но успел сыграть только три матча, прежде чем вернулся на больничную койку, на сей раз получив травму задней поверхности бедра.
Сейчас 32-летний аргентинец уже возобновил тренировки и должен быть готов после международного перерыва, однако Кин опасается, что Серхио будет далек от своих лучших кондиций.
"Мои опасения насчет Агуэро связаны с тем, что по возвращении в строй он выглядел так, словно у него есть лишний вес. Только Богу известно, шорты какого размера он носил, но он выглядел очень тяжелым".
"Ты можешь отсутствовать некоторое время с травмой, а затем вернуться и сразу заиграть в свой лучший футбол. Я не согласен с идеей, что игрокам нужно два-три месяца, чтобы войти в ритм".
"Однако я был очень беспокоен, когда он вернулся. Он выглядел очень, очень тяжело", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
09.11.2020 13:00
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хороший вес - судя по его вьюхам.
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Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Рой Кин
Источник: http://fapl.ru/posts/82090/
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