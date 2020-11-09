Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре

Сыграв с "Манчестер Сити" вничью, "Ливерпуль" уходит на международный перерыв не первым и даже не вторым. Одержанные на выходных победы позволили "Лестеру" и "Тоттенхэму" расположиться выше действующего чемпиона Премьер-Лиги. О сыгранных матчах — подробнее.





"Саутгемптон" хорош и без Ингса



По крайней мере, в матче с "Ньюкаслом" у "святых" не возникло проблем. Травма лучшего бомбардира может стать проблемой в следующих играх, но в пятницу его отсутствие не ощущалось. Место Ингса в атаке занял Тео Уолкотт, и вместе с Че Адамсом они выглядели абсолютно естественным дуэтом в атаке хозяев.



Адамс забили свой третий гол в чемпионате и подтвердил, что сейчас он больше, чем просто партнер Ингса. "Саутгемптон" закрыл вопрос уже ближе к концу поединка, хотя его победа и была безоговорочной. "Ньюкасл" после успеха в игре с "Эвертоном" выдал одно из тех выступлений, где сложно определить, каким именно был план на игру от подопечных Стива Брюса. Избегать прессинга "святых" за счет длинных передач? Постараться ответить сопернику тем же? На деле "Ньюкасл", что бы ни задумывал тренерский штаб, играл просто плохо и провалил противостояние в центре поля.



"Саутгемптон" одержал пятую победу в шести последних встречах, которая позволила команде Ральфа Хазенхюттля до воскресенья возглавить турнирную таблицу.



"Юнайтед" снова реагирует на провал



Потеснить "святых" в субботу днем мог "Эвертон", принимавший вечно раненного зверя — "Манчестер Юнайтед". Команда Оле Гуннара Сульшера зашла на новый круг знакомого процесса: "Юнайтед" снова реагирует на провалы, которые могли приблизить менеджера к увольнению. Не прошло и месяца с тех пор, как мы в последний раз говорили об этом.



Ключом к победе манкунианцев на "Гудисон Парк" стала не схема, а Бруну Фернандеш. Выступления португальца в последних матчах просели, но на этот раз он показал себя с лучшей стороны, забив два мяча и сделав голевую передачу. "Эвертон" получил назад ведущих игроков, кроме Ришарлисона, но это подопечным Карло Анчелотти не помогло, и "ириски" в третий раз подряд выглядели командой без четкого плана на игру. После убедительного старта оказалось, что знаний Анчелотти и подписания Хамеса будет мало для того, чтобы превратить "Эвертон" из середняка в претендента на ведущие позиции. Но, пока "Юнайтед" продолжает двигаться по кругу, "ириски" все еще обходят его в турнирной таблице.



"Челси" сейчас в ударе



Возможно, домашнюю ничью с "Саутгемптон" будут вспоминать, как переломный момент для "Челси". Психологический эффект тот результат имел, хотя большая причина прогресса лондонцев после — в кадрах. Нголо Канте вернул себе позицию опорного полузащитника, Тиаго Сильва и Курт Зума сформировали постоянную пару центрбеков, Бен Чилуэлл освоился на позиции левого защитника, а Эдуар Менди занял свободное место в воротах.



Менди все-таки пропустил свой первый гол в чемпионате в эту субботу. "Шеффилд Юнайтед", в отличие от игры с "Манчестер Сити", зашел в дело агрессивно и быстро открыл счет в матче. Разыгранная до последнего комбинация командой Криса Уайлдера наконец дала результат, и "клинки" забили только второй гол с игры в этом сезоне (оба на счету Макголдрика). Но стартовый оптимизм быстро иссяк: уже в первом тайме стало ясно, что "Челси" в ударе.



У "Шеффилд Юнайтед" хватало матчей на три результата, где Уайлдер мог жаловаться на неудачу. В субботу их впервые победили в одни ворота. Вклад Хакима Зийеша двумя ассистами не ограничился, а "Челси" ушел на паузу в отличной форме.



"Тоттенхэм" научился побеждать минимально



Свой переломный момент мог случиться и у "шпор", когда они позволили "Вест Хэму" отыграть три мяча на своем поле. После "Тоттенхэм" выиграл три поединка, все минимально и все благодаря голам в последние 20 минут встречи. Это впечатляет меньше, чем атакующий футбол команды в первых турах, но это то, чего Жозе Моуриньо давно хотел добиться от своей команды.



Как и "Бернли" пару недель назад, "Вест Бромвич" показал свою лучшую игру именно в матче с "Тоттенхэмом". Лондонцы на страдания настроились изначально и переломили ход встречи в свою пользу только во втором тайме. 150-й гол Харри Кейна в Премьер-Лиге случился под конец, и элемент удачи был на стороне гостей. Но, возможно, с "Бернли" и "Вест Бромвичем" команда Моуриньо просто забрала то, что полагалось ей во встречах с "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом".



На пару часов "шпоры" даже смогли возглавить турнирную таблицу. Удивительно, но этого ни разу не происходило за пять лет работы Маурисио Почеттино.



"Лестер" уходит на паузу первым



Четыре разных команды находились на вершине таблицы в воскресенье, но первое место с собой на перерыв забрал "Лестер", минимально победивший "Вулверхэмптон". Шесть побед в стартовых восьми матчах — результат, который превосходит показатели "Лестера" в чемпионский сезон. Но с этими показателями нужно быть осторожнее: в прошлом чемпионате команда Роджерса тоже не раз заочно "била" чемпионов 2016 года, пока с ней не случился коллапс во второй кампании.



Сейчас менеджера "Лестера" вдохновляет тот факт, что команда продолжает свой ход, несмотря на большие кадровые потери и выступления в Лиге Европы (где тоже все хорошо). Победа над "Вулверхэмптоном" не была слишком впечатляющей. Победный гол Джейми Варди был забит с пенальти — одного из тех, которые ставят "по правилам", но вопреки здравому смыслу. "Вулверхэмптон", традиционно прибавил после перерыва, мог уйти от поражения, если бы не потрясающий сейв Каспера Шмейхеля после удара Рубена Невеша. Это был поединок из разряда тех, которые в другой день могли привести к другому результату.



Почерк претендентов на титул? "Лестер" точно стал более универсальной командой, но прошлый сезон научил не спешить с ожиданиями от "лис". И поменьше сравнивать их показатели с чемпионским сезоном.



"Сити" не приблизился к "Ливерпулю"



Победа в матче двух сильнейших команд последних лет нужнее была "Манчестер Сити", учитывая весь негатив вокруг "горожан" в последние месяцы. "Ливерпуль" итоговая ничья устроила более чем, несмотря даже на потерю первой позиции. Столкнувшись с серьезными потерями, чемпионы прошли сложный отрезок, не позволив никому из конкурентов серьезно воспользоваться их слабостями. По сути, то самое поражение от "Астон Виллы" остается единственной неудачной встречей мерсисайдцев в этом сезоне.



Вопрос выбора между Роберто Фирмино и Диогу Жотой Клопп решил, поставив в старт обоих футболистов. Атакующий состав "Ливерпуля" был готов сокрушать "Сити" на старте встречи, но физическая усталость в итоге взяла верх над гостями. После пришел и черед команды Пепа Гвардиолы, забравшей инициативу в свои руки. Нереализованный пенальти Кевина Де Брейне был шансом взять три очка, но после перерыва ничья выглядела неплохим исходом для обеих сторон. Сил, чтобы выиграть, не хватало уже обоим.



Итогом встречи стало недовольство Юргена Клоппа тем, как Премьер-Лига разносит игры команд, выступающих в еврокубках. Немец также выказал надежду на то, что в Англии изменят свое решение и разрешат делать пять замен по ходу матчей. Жалобы тренеров сильнейших команд не вызывают сочувствия у остальных, но понять Клоппа можно. Его команда справилась с первым этапом, но испытания нынешнего сезона только начались.



"Астон Вилла" вернулась



Дин Смит дал понять, что два поражения и семь пропущенных голов не были следствием глубоко спада его команды. Он не отказался от выбора тех же футболистов на поле "Арсенала", где "Вилла" с первой минуты демонстрировала огромную уверенность в себе. Отменный гол Джона Макгинна гостей не остановил. Они заслуженно вышли вперед до перерыва, а во втором тайме сначала спокойно контролировали соперника, а затем эффектно добивали его в быстрых атаках. Дубль Олли Уоткинса — это здорово, но "Вилла" легко могло забивать в ворота Бернда Лено больше.



"Арсенал", изматывавший оппонентов своим осторожным футболом, впервые в этом сезоне нарвался на проблемы по-серьезному. Ключевым моментом стал первый гол "Виллы", поставивший команду Микеля Артеты в сложное положение. У Лакасетта шанс отыграться был, но "Арсеналу" противостоял хорошо организованный в обороне соперник. Который также мог больно бить на контратаках. Атакующая линия "Виллы" из Уоткинса, Грилиша, Баркли и Трезеге играла с раскрепощенностью, о которой футболисты "Арсенала" давно забыли. Их схематичный футбол приносил (не без фарта) и будет приносить периодические результаты, но в другой день такой "Арсенал" может выглядеть очень грустно на фоне команды вроде "Астон Виллы".



Иван Громиков специально для FAPL.ru