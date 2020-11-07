"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил Премьер-Лигу

Благодаря победе 2:0 над "Ньюкаслом" "Саутгемптон" впервые в своей истории стал лидером Премьер-Лиги, пускай даже если это всего на сутки.

Судьбу матча на "Сент-Мэри" предопределил гол, забитый уже на седьмой минуте. "Святые" дважды включали прессинг и отбирали мяч возле чужой штрафной, и во втором случае Че Адамсу удался классный удар в касание из пределов площадки после паса назад от Тео Уолкотта — 1:0.



В дальнейшем хозяева играли хорошо, переигрывая своего соперника, который был чрезвычайно беззуб впереди и лишь дважды попал в створ ворот Алекса Маккарти. Зато ошибок и потерь у "сорок" было в избытке.



Казалось, "Саутгемптон" так и одержит минимальную победу, но на 82-й минуте Стюарт Армстронг досрочно убрал все сомнения, войдя в штрафную с парадного входа, издевательски обыграв Джамала Ласселлса и послав мяч низом в притирку со штангой — 2:0.



Благодаря этой победе "Саутгемптон" начавший этот сезон с двух поражений подряд, захватил лидерство в Премьер-Лиге. Форма "святых" впечатляет — 13 набранных очков из 15 последних.



"Саутгемптон" — "Ньюкасл". Отчет о матче