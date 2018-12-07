Альпийский Клопп: пианист, шпион, страдающий бессонницей

Новым менеджером "Саутгемптона" после увольнения Марка Хьюза стал австриец Ральф Хазенхюттль, которого спокойно можно называть представителем немецкой тренерской школы. Немецкие тренеры в Англии — в тренде, а новый рулевой "святых" имеет много общего с возглавляющим эту волну Юргеном Клоппом.

"Саутгемптон" все же решился уволить Марка Хьюза, несмотря на то, что "святые" неплохо смотрелись в матче с "Манчестер Юнайтед", а валлийцу нужно будет выплатить 6 миллионов фунтов неустойки, так как еще в мае с ним был подписан трехлетний контракт.



Немногим ранее покинул свой пост многолетний исполнительный директор клуба Лес Рид, с чьим именем и связывали последние успехи клуба в подготовке молодых кадров и раскрутке игроков с последующей перепродажей в большие клубы. Вероятно, причиной отставки стала как раз неудачная ставка на Марка Хьюза, которую Рид сделал весной, а также предыдущие неудачные тренерские назначения. Речь в первую очередь об отставке неплохо справлявшегося со своей работой и выведшего клуб в финал Кубка Лиги Клода Пюэля и назначении вместо него аргентинца Пеллегрино, провалившегося на "Сент Мэри".



Должность исполнительного директора пока вакантна, но интересен такой факт: при поиске замены Хьюзу президент клуба Ральф Крюгер в качестве советника использовал бывшего главного скаута клуба Пола Митчелла, который сейчас занимает должность главы селекционного отдела немецкого "РБ Лейпциг" — именно благодаря ему этот клуб интересуется многими талантливыми английскими игроками.



Митчелл имеет привычку переманивать игроков со своего бывшего места работы, и именно так в "Тоттенхэме" появились Деле Алли и Тоби Алдервейрелд. Дело в том, что начинал свою скаутскую деятельность Пол в "МК Донс" — клубе, в чьей академии занимался футболом Алли, а затем перешел в "Саутгемптон", который в 2014 году сменил на "Тоттенхэм". Туда в итоге проследовал не только Маурисио Почеттино, но и Алдервейрелд.



В 2017 году Митчелл ушел в "РБ Лейпциг", где как раз и работал с австрийцем Ральфом Хазенхюттлем, которого и назначил "Саутгемптон" вместо Хьюза. Стоит ли ждать камбэка самого Митчелла к "святым" уже на должность исполнительного директора? Наверное, многое будет зависеть от успехов его ставленника в роли главного тренера "святых".



Ральф Хазенхюттль — отличный вариант для "Саутгемптона" по всем параметрам. Бывший форвард сборной Австрии и двух "Аустрий" — из Вены и Зальцбурга — сделал себе имя в "Ингольштадте", который вывел в Бундеслигу в 2015 году, а затем пошел на повышение в "РБ Лейпциг". Впрочем, был успешен Ральф и в других клубах — "Алене", с которым повысился в классе из третьей Бундеслиги, и "Унтерахинге", где и начинал свою карьеру после нескольких лет в структуре "Баварии".



Ральф Хазенхюттль набирал с "РБ Лейпциг" в Бундеслиге в среднем 1.76 очков за игру и финишировал на втором месте в сезоне 2016/17, что не удавалось ни одному дебютанту Бундеслиги. Также за два сезона в Лейпциге он набрал 120 очков в Бундеслиге, и больше за этот период было только у "Баварии" — 166.



Почему же весной "Ред Булл" решил расстаться с австрийцем? Видимо, Ральф Рангник, руководитель проекта и спортивный директор клуба, временно исполняющий обязанности главного тренера, посчитал, что клубу нужна перезагрузка тренерских идей. В общем, в Лейпциге сейчас ждут Нагельсманна, а Хазенхюттль долго без работы не оставался и принял клуб, чья структура очень похожа на выстроенную в Лейпциге — "Саутгемптон" и "Ред Булл" даже поднимались из "трясины" параллельно. Другое дело, что нынешний кадровый потенциал "Саутгемптона" очень далек от того изобилия талантов, что у Ральфа было в Лейпциге, но и на этом фронте клуб готов исправлять ошибки и корректировать сбившийся курс.



Кто же он — Ральф Хазенхюттль? Главное качество этого тренера, если внимательно изучить его карьеру — терпеливость. Начинал он с самых низов и прошел все уровни немецкого футбола, прежде чем сыграл в Лиге Чемпионов с "РБ Лейпциг". Сейчас вся Австрия гордится первым австрийцем, принявшим клуб Премьер-Лиги, но у самого Ральфа нет большой привязанности к родной стране. Все дело в том, что он, будучи неплохим форвардом, так и не реализовал себя в национальной сборной из-за того, что всегда был в тени Тони Польстера — лучшего австрийского футболиста 90-х.



Австрия в 90-х дважды играла на Чемпионатах Мира — в 1990 и 1998 годах — но оба раза Хазенхюттль, забивший три гола в восьми матчах за сборную, не попадал даже в заявку на мундиаль. Во многом поэтому он с легким сердцем покинул родину в 90-х и с тех пор работал исключительно в Германии, где начал тренерскую карьеру в юношеской команде сателлита "Баварии" — "Унтерхахинга".



Журналист австрийской газеты "Курьер" Андреас Хайденрайх: "Сейчас он скорее немец, чем австриец. Но для Австрии все равно очень хорошо получить первого менеджера в английской Премьер-Лиге. Он очень популярен в Австрии, потому что люди гордятся тем, что Ральфа позвали в Англию. Как игрок он был как раз футболистом английского стиля — он был хорош на втором этаже, но его главной проблемой было то, что в лучшие годы его карьеры у Австрии был Польстер — игрок того же стиля, но — более качественный".



Резервная команда "Баварии", молодежная команда "Унтерхахинга" и, наконец, в 2007 году основная команда "Унтерхахинга", откуда его уволили в 2010 — таков был старт тренерской карьеры для Хазенхюттля. Он очень быстро нашел себе новую работу в "Алене", где начал разрабатывать тот же стиль гегенпрессинга, который мы знаем благодаря Юргену Клоппу. Ральф и Юрген оба родились в 1967 году и получали тренерские дипломы на одних и тех же курсах, но Клопп сразу же получил возможность работать в родном "Майнце" после завершения игроцкой карьеры, а у Хазенхюттля такой альма-матер не было.



Подняв "Ален" во вторую Бундеслигу с первого раза, Ральф ушел в "Ингольштадт" осенью 2013 года и превратил аутсайдера второй Бундеслиг в чемпиона, с которым занял 11-е место в дебютном сезоне в элите. После этого Ральф и принял готовившийся к дебюту в элитном дивизионе Германии "РБ Лейпциг", но, хоть и сумел с ходу взять второе место и дебютировать в Лиге Чемпионов, своим человеком для Ральфа Рангника не стал. Хайденрайх: "С Рангником работать не так уж просто. Да и удерживать "РБ Лейпциг" в зоне Лиги Чемпионов — тоже".



Интересно, что в свое время Хазенхюттль был на просмотре в "Челси" Гленна Ходдла — в середине 90-х, проведя там несколько недель. "Я действительно не верил, что могу получить контракт в "Челси", но это было фантастическое вдохновение для моей карьеры", — говорил позже Ральф. "Я не был большим футбольным талантом, но был достаточно трудолюбивым, чтобы играть на высоком уровне, и всегда заинтересованным в обучении и совершенствовании".



Когда Ральф работал в "Алене", он проводил много времени возле тренировочных баз "Боруссий" из Дортмунда и Менхенгладбаха — на велосипеде и с биноклем, тайно изучая тренировки больших клубов Бундеслиги. "Лучше быть инкогнито, потому что иначе приходится очень много времени проводить в разговорах, что мешает сосредоточиться на самом тренировочном процессе", — говорит Хазенхюттль. "Я также был в Италии, когда Германия готовилась к Чемпионату Мира, потому что это было интересно для меня. Наверное, я немного сумасшедший, но это делает меня как тренера лучше".



Хазенхюттлю как талантливому пианисту придется задействовать все свои умения, чтобы вернуть вдохновение "Саутгемптону" — клуб находится в ужасном состоянии, выиграв всего один домашний матч с ноября 2017 года в Премьер-Лиге. Но если у этого слегка странного австрийца будет получаться, мы увидим не менее буйные празднования голов, чем в случае с Клоппом.



Хайденрайх: "Он ожидает, что игроки будут готовы к тяжелой работе, так как он очень требователен. Но в то же время он очень позитивный парень, который создает в команде хорошую атмосферу. После матча он никогда не спит, просматривая бесконечные повторы".



Наверное, в первое время в "Саутгемптоне" Ральф Хазенхюттль будет спать очень мало.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru