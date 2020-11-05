Вернер рассказал о реакции Жоржиньо на смену штатного пенальтиста "Челси"

Нападающий "Челси" Жоржиньо рассказал о реакции полузащитника Жоржиньо, у которого он забрал обязанности штатного пенальтиста команды.

После промахов Жоржиньо с 11-метровой отметки в матчах против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и против "Краснодара" в Лиге Чемпионов главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил доверить право исполнять пенальти Вернеру.



Накануне Тимо дважды безошибочно исполни пенальти против "Ренна", а после победы 3:0 Тимо заверил, что смена штатного пенальтиста не вызвала никаких трений в раздевалке.



"До матча тренер сказал, что в случае назначения пенальти исполнять его должен я. Сегодня я сделал это дважды. Это безумие, такое случается не каждый день. Я реализовал эти пенальти, а голы — это всегда хорошо для нападающего. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе".



"Думаю, когда ты нацелен на 20 голов или больше за сезон, ты должен исполнить несколько пенальти в течение сезона. Это дает тебе возможность забить больше на высочайшем уровне".



"Я рад этому, а также я рад тому, что Жоржиньо спокойно к этому отнесся. Это лишний раз говорит о том, что мы не эгоистичны. Все мы движемся в одном направлении, что хорошо. Мы хотим побеждать вместе", — сообщил Вернер BT Sport.