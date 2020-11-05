Вернер рассказал о реакции Жоржиньо на смену штатного пенальтиста "Челси"

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Жоржиньо рассказал о реакции полузащитника Жоржиньо, у которого он забрал обязанности штатного пенальтиста команды.

После промахов Жоржиньо с 11-метровой отметки в матчах против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и против "Краснодара" в Лиге Чемпионов главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил доверить право исполнять пенальти Вернеру.

Накануне Тимо дважды безошибочно исполни пенальти против "Ренна", а после победы 3:0 Тимо заверил, что смена штатного пенальтиста не вызвала никаких трений в раздевалке.

"До матча тренер сказал, что в случае назначения пенальти исполнять его должен я. Сегодня я сделал это дважды. Это безумие, такое случается не каждый день. Я реализовал эти пенальти, а голы — это всегда хорошо для нападающего. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе".

"Думаю, когда ты нацелен на 20 голов или больше за сезон, ты должен исполнить несколько пенальти в течение сезона. Это дает тебе возможность забить больше на высочайшем уровне".

"Я рад этому, а также я рад тому, что Жоржиньо спокойно к этому отнесся. Это лишний раз говорит о том, что мы не эгоистичны. Все мы движемся в одном направлении, что хорошо. Мы хотим побеждать вместе", — сообщил Вернер BT Sport.


Метки Вернер, Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2020 08:00

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  1. lovrentiy 05.11.2020 09:11 # lovrentiy
    Тимо заверил, что смена штатного пенальтиста вызвала трений в раздевалке.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82000/?c=1

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  2. scauzer11 05.11.2020 08:09 # scauzer11
    Нападающий "Челси" Жоржиньо рассказал о реакции полузащитника Жоржиньо

    Источник: http://fapl.ru/posts/82000/

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  3. gefesteo 05.11.2020 08:09 # gefesteo
    Жоржиньо рассказал о реакции полузащитника Жоржиньо

    Ну писец уже :)))

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  4. mrjingles 05.11.2020 08:08 # mrjingles
    Тимо заверил, что смена штатного пенальтиста не вызвала никаких трений в раздевалке, за исключением анальных

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