Сако выиграл суд против ВАДА
Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако выиграл судебную тяжбу против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу, которое фактически поставило крест на его карьере в "Ливерпуле".
Напомним, в марте 2016 допинг-тест Сако дал положительный результат. В организме Мамаду был обнаружен жиросжигающий препарат хигенамин, который не значился в списке запрещенных ВАДА.
В результате Сако был дисквалифицирован и не смог помочь "Ливерпулю" в финале Лиги Европы против "Севильи" и сборной Франции на Евро-2016.
Та история разделила карьеру Сако в "Ливерпуле" на до и после. Если до Мамаду был ключевым игроком команды Юргена Клоппа, то после был сослан в резерв и уже в январе ушел в "Кристал Пэлас".
УЕФА полностью оправдал Сако еще в июле 2016, тогда же подвергнув ВАДА жесткой критике. Мамаду в свою очередь решил судиться с агентством.
И вот сегодня в этой затяжной истории была поставлена точка. Королевский суд Лондона признал, что ВАДА оклеветало Сако, и тому положено "существенное возмещение понесенного ущерба", сообщает The Guardian.
04.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
Красава ибо нехер делать всякую херню
А сако был отправлен в резерв из за выебонов и опозданий на тренеровки
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Отстегните бабосиков этому Господину, чтоб не просто так плакал из-за расизма, вытирая слезы купюрами.
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Красава!
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Расисты
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