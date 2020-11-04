Сако выиграл суд против ВАДА

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако выиграл судебную тяжбу против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу, которое фактически поставило крест на его карьере в "Ливерпуле".

Напомним, в марте 2016 допинг-тест Сако дал положительный результат. В организме Мамаду был обнаружен жиросжигающий препарат хигенамин, который не значился в списке запрещенных ВАДА.



В результате Сако был дисквалифицирован и не смог помочь "Ливерпулю" в финале Лиги Европы против "Севильи" и сборной Франции на Евро-2016.



Та история разделила карьеру Сако в "Ливерпуле" на до и после. Если до Мамаду был ключевым игроком команды Юргена Клоппа, то после был сослан в резерв и уже в январе ушел в "Кристал Пэлас".



УЕФА полностью оправдал Сако еще в июле 2016, тогда же подвергнув ВАДА жесткой критике. Мамаду в свою очередь решил судиться с агентством.



И вот сегодня в этой затяжной истории была поставлена точка. Королевский суд Лондона признал, что ВАДА оклеветало Сако, и тому положено "существенное возмещение понесенного ущерба", сообщает The Guardian.