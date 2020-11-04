Сако выиграл суд против ВАДА

Мамаду Сако Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако выиграл судебную тяжбу против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу, которое фактически поставило крест на его карьере в "Ливерпуле".

Напомним, в марте 2016 допинг-тест Сако дал положительный результат. В организме Мамаду был обнаружен жиросжигающий препарат хигенамин, который не значился в списке запрещенных ВАДА.

В результате Сако был дисквалифицирован и не смог помочь "Ливерпулю" в финале Лиги Европы против "Севильи" и сборной Франции на Евро-2016.

Та история разделила карьеру Сако в "Ливерпуле" на до и после. Если до Мамаду был ключевым игроком команды Юргена Клоппа, то после был сослан в резерв и уже в январе ушел в "Кристал Пэлас".

УЕФА полностью оправдал Сако еще в июле 2016, тогда же подвергнув ВАДА жесткой критике. Мамаду в свою очередь решил судиться с агентством.

И вот сегодня в этой затяжной истории была поставлена точка. Королевский суд Лондона признал, что ВАДА оклеветало Сако, и тому положено "существенное возмещение понесенного ущерба", сообщает The Guardian.


Метки ВАДА, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2020 20:00

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  1. ignatik 04.11.2020 20:48 # ignatik
    Красава ибо нехер делать всякую херню
    А сако был отправлен в резерв из за выебонов и опозданий на тренеровки

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  2. megamind13 04.11.2020 20:37 # megamind13
    Отстегните бабосиков этому Господину, чтоб не просто так плакал из-за расизма, вытирая слезы купюрами.

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  3. gunars 04.11.2020 20:09 # gunars
    Красава!

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  4. chr1s8rown 04.11.2020 20:01 # chr1s8rown
    Расисты

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