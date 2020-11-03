Гиггз отстранен от исполнения обязанностей главного тренера сборной Уэльса

Райан Гиггз Райан Гиггз был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера сборной Уэльса — пока на три ближайших матча.

Напомним, сегодня утром стало известно, что бывший вингер "Манчестер Юнайтед" был арестован полицией у себя дома по подозрению в избиении своей подруги, с которой он встречается три года.

46-летний валлиец, который провел всю ночь в полицейском участке и был выпущен под залог, уже сделал официальное заявление по этому поводу, отказавшись признать свою вину и пообещав сотрудничать со следствием.

В столь непростое для Гиггза время Ассоциация футбола Уэльса решила, что Райану, принявшему национальную команду из рук Криса Коулмена в 2018 году, будет лучше отойти от дел.

Ассоциация подчеркивает, что это решение было принято совместно с Гиггзом, который теперь пропустит матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии, а также товарищескую встречу с США.

Обязанности Гиггза в указанных матчах будет исполнять Роберт Пейдж, ассистент мастера измен и насилия над женщинами.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, происшествия, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2020 16:50

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  1. suddenly 03.11.2020 17:13 # suddenly
    Можно было сразу в заголовке написать "Мастер измен и насилия над женщинами отстранен от исполнения обязанностей главного тренера сборной Уэльса".

    (ответить)

  2. beshlei 03.11.2020 17:00 # beshlei
    "Обязанности Гиггза в указанных матчах будет исполнять Роберт Пейдж, ассистент мастера измен и насилия над женщинами."

    Браво, Михайло!



    Источник: http://fapl.ru/posts/81965/

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