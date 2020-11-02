Агуэро и Жезус могут не вернуться к "Ливерпулю"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающие Серхио Агуэро и Габриэль Жезус идут на поправку, но к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье могут не успеть вернуться.
Восстановившись после операции на колене и сыграв три матча в течение недели, Агуэро вернулся в лазарет "Сити" из-за травмы задней поверхности бедра.
Серхио пропустил два последних матча "Сити", тогда как Жезус лечится с первого для "горожан" поединка в этом сезоне Премьер-Лиги.
Гвардиола не делает прогнозов на то, сыграют Агуэро с Жезусом против "Ливерпуля" или нет, но исключать это не стал.
"Прямо сейчас я не знаю, но состояние Серхио улучшается. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. Я не знаю насчет матча с "Ливерпулем", но после международного перерыва он точно будет готов".
"Жезус? Пока слишком рано, чтобы знать наверняка. Он провел одну тренировку с командой. Мы рады, что он вернулся", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
02.11.2020 19:00
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Последние комментарии:
не шибко и нужны, там оборона уровня Шипа сейчас.
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тогда как Жезус лечится с первого для "горожан" поединка в этом сезоне Премьер-Лиги.
Источник: http://fapl.ru/posts/81947/
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просто лысый шарлатан, кем является вся сытей, аки мешок говна
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Я не пидор типа безвиза и радоваться этому не буду.
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аккурат перед матчем воскреснут из пепла)
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