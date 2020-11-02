Агуэро и Жезус могут не вернуться к "Ливерпулю"

Хосеп Гвардиола и нападающие Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающие Серхио Агуэро и Габриэль Жезус идут на поправку, но к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье могут не успеть вернуться.

Восстановившись после операции на колене и сыграв три матча в течение недели, Агуэро вернулся в лазарет "Сити" из-за травмы задней поверхности бедра.

Серхио пропустил два последних матча "Сити", тогда как Жезус лечится с первого для "горожан" поединка в этом сезоне Премьер-Лиги.

Гвардиола не делает прогнозов на то, сыграют Агуэро с Жезусом против "Ливерпуля" или нет, но исключать это не стал.

"Прямо сейчас я не знаю, но состояние Серхио улучшается. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. Я не знаю насчет матча с "Ливерпулем", но после международного перерыва он точно будет готов".

"Жезус? Пока слишком рано, чтобы знать наверняка. Он провел одну тренировку с командой. Мы рады, что он вернулся", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.


Метки Агуэро, Жезус, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 19:00

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  1. alexomck 02.11.2020 19:56 # alexomck
    не шибко и нужны, там оборона уровня Шипа сейчас.

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  2. fanstevengerrard 02.11.2020 19:24 # fanstevengerrard
    тогда как Жезус лечится с первого для "горожан" поединка в этом сезоне Премьер-Лиги.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81947/

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  3. roberto-89 02.11.2020 19:18 # roberto-89
    просто лысый шарлатан, кем является вся сытей, аки мешок говна

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  4. scouser2005 02.11.2020 19:12 # scouser2005
    Я не пидор типа безвиза и радоваться этому не буду.

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  5. scauzer11 02.11.2020 19:04 # scauzer11
    аккурат перед матчем воскреснут из пепла)

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