Агуэро и Жезус могут не вернуться к "Ливерпулю"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающие Серхио Агуэро и Габриэль Жезус идут на поправку, но к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье могут не успеть вернуться.

Восстановившись после операции на колене и сыграв три матча в течение недели, Агуэро вернулся в лазарет "Сити" из-за травмы задней поверхности бедра.



Серхио пропустил два последних матча "Сити", тогда как Жезус лечится с первого для "горожан" поединка в этом сезоне Премьер-Лиги.



Гвардиола не делает прогнозов на то, сыграют Агуэро с Жезусом против "Ливерпуля" или нет, но исключать это не стал.



"Прямо сейчас я не знаю, но состояние Серхио улучшается. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. Я не знаю насчет матча с "Ливерпулем", но после международного перерыва он точно будет готов".



"Жезус? Пока слишком рано, чтобы знать наверняка. Он провел одну тренировку с командой. Мы рады, что он вернулся", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.