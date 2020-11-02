Лебеф: "Лучшая позиция Погба сейчас — это скамейка запасных"
Бывший защитник "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру стоит перевести Поля Погба в запас, раз он не может найти применение своему звездному игроку.
Накануне Погба отметился первым в рамках Премьер-Лиги появлением в стартовом составе "Юнайтед" с поражения 1:6 от "Тоттенхэма" 4 октября.
Поучаствовав в победе над "РБ Лейпциг" со счетом 5:0 посреди недели, Поль вновь вышел на левый край полузащиты, но со своими обязанностями не справился и вдобавок стал виновником назначения пенальти. Однако Лебеф считает, что в этом есть и вина Сульшера.
"Я не знаю, существует ли какое-нибудь объяснение формы "Юнайтед". Их победа против "Лейпцига" была случайной, им повезло".
"Увиденное нами — это недостаточно хорошо для "Манчестер Юнайтед". Их уровень значительно снизился".
"Был странно видеть построение ромбом в полузащите, потому что в центре поля Погба становится явной проблемой для Оле Гуннара Сульшера, который во втором тайме заставил его играть почти левого вингера".
"Он не знает, что делать с Погба. Сульшер должен переосмыслить его позицию, потому что прямо сейчас лучшая позиция для Погба — это, возможно, скамейка запасных", — сообщил Лебеф ESPN.
02.11.2020 14:00
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Забавно, что Юве в финансовом плане разменял Поля на Криштиану.
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потому что в центре поля Погба становится
Источник: http://fapl.ru/posts/81942/
Хз, но сходит на игру слов.
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Лучшая позиция Погба - скамейка , лучшее место МЮ -чемпионшип
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Другой лучшей позиции у него не было в МЮ... Обаный Вудворт
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возможно, скамейка запасных. но, скорее всего, трансферный список и резерв.
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Еще много лет назад было понятно, что это попросту не профессиональный спорстмен и место ему на уличной площадке - развлекать публику йога-бонитой.
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