Лебеф: "Лучшая позиция Погба сейчас — это скамейка запасных"

Поль Погба Бывший защитник "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру стоит перевести Поля Погба в запас, раз он не может найти применение своему звездному игроку.

Накануне Погба отметился первым в рамках Премьер-Лиги появлением в стартовом составе "Юнайтед" с поражения 1:6 от "Тоттенхэма" 4 октября.

Поучаствовав в победе над "РБ Лейпциг" со счетом 5:0 посреди недели, Поль вновь вышел на левый край полузащиты, но со своими обязанностями не справился и вдобавок стал виновником назначения пенальти. Однако Лебеф считает, что в этом есть и вина Сульшера.

"Я не знаю, существует ли какое-нибудь объяснение формы "Юнайтед". Их победа против "Лейпцига" была случайной, им повезло".

"Увиденное нами — это недостаточно хорошо для "Манчестер Юнайтед". Их уровень значительно снизился".

"Был странно видеть построение ромбом в полузащите, потому что в центре поля Погба становится явной проблемой для Оле Гуннара Сульшера, который во втором тайме заставил его играть почти левого вингера".

"Он не знает, что делать с Погба. Сульшер должен переосмыслить его позицию, потому что прямо сейчас лучшая позиция для Погба — это, возможно, скамейка запасных", — сообщил Лебеф ESPN.


Метки Лебеф, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. empry 02.11.2020 15:25 # empry
    Забавно, что Юве в финансовом плане разменял Поля на Криштиану.

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  2. pokersanogo 02.11.2020 14:49 # pokersanogo
    потому что в центре поля Погба становится

    Источник: http://fapl.ru/posts/81942/

    Хз, но сходит на игру слов.

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  3. asnural 02.11.2020 14:20 # asnural
    Лучшая позиция Погба - скамейка , лучшее место МЮ -чемпионшип

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  4. mudv 02.11.2020 14:18 # mudv
    Другой лучшей позиции у него не было в МЮ... Обаный Вудворт

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  5. insomniac 02.11.2020 14:14 # insomniac
    возможно, скамейка запасных. но, скорее всего, трансферный список и резерв.

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  6. vyrentz 02.11.2020 14:13 # vyrentz
    Еще много лет назад было понятно, что это попросту не профессиональный спорстмен и место ему на уличной площадке - развлекать публику йога-бонитой.

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