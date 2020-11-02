Лебеф: "Лучшая позиция Погба сейчас — это скамейка запасных"

Бывший защитник "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру стоит перевести Поля Погба в запас, раз он не может найти применение своему звездному игроку.

Накануне Погба отметился первым в рамках Премьер-Лиги появлением в стартовом составе "Юнайтед" с поражения 1:6 от "Тоттенхэма" 4 октября.



Поучаствовав в победе над "РБ Лейпциг" со счетом 5:0 посреди недели, Поль вновь вышел на левый край полузащиты, но со своими обязанностями не справился и вдобавок стал виновником назначения пенальти. Однако Лебеф считает, что в этом есть и вина Сульшера.



"Я не знаю, существует ли какое-нибудь объяснение формы "Юнайтед". Их победа против "Лейпцига" была случайной, им повезло".



"Увиденное нами — это недостаточно хорошо для "Манчестер Юнайтед". Их уровень значительно снизился".



"Был странно видеть построение ромбом в полузащите, потому что в центре поля Погба становится явной проблемой для Оле Гуннара Сульшера, который во втором тайме заставил его играть почти левого вингера".



"Он не знает, что делать с Погба. Сульшер должен переосмыслить его позицию, потому что прямо сейчас лучшая позиция для Погба — это, возможно, скамейка запасных", — сообщил Лебеф ESPN.