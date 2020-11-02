Гвардиола сосредоточен на Лиге Чемпионов, несмотря на близость матча с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что собирается сыграть сильнейшим составом против "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов, несмотря на матч против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге спустя всего пять дней.

"Сити" уверенно стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов, одержав победы против "Порту" и "Марселя". В ближайший вторник на "Этихад" пожалует "Олимпиакос", и это возможность для "горожан" сделать большой шаг по направлению к плей-офф.



И хотя в следующее воскресенье "Сити" играть дома против "Ливерпуля", Гвардиола обещает не беречь ключевых игроков против "Олимпиакоса".



"Нет, нет, нет, не буду. У нас есть большая возможность — нет, не выйти в плей-офф, но с девятью очками мы будем почти там. Тогда нам потребуется еще одно очко, еще одна победа, чтобы точно туда попасть".



"Ты должен побеждать, играя дома, но ты должен быть осторожен. "Олимпиакос" смог победить "Олимпиакос" на своем поле. Мы должны хорошо подготовиться к ним, а затем у нас будет время подготовиться к воскресенью", — цитирует Гвардиолу Goal.