Сульшер не видит проблемы, что "Юнайтед" находится внизу таблицы

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не видит проблемы в текущем положении его команды в таблице Премьер-Лиги.

В преддверии воскресного матча против "Арсенала" подопечные Сульшера, как и их соперник, располагаются в нижней половине таблицы. Это стало следствием слабого старта "красных дьяволов" в сезоне и двух поражений в двух первых домашних поединках.



Однако Сульшер чувствует, что этот сезон не будет похож на предыдущие — все команды будут терять очки, и никому не удастся уйти в отрыв, так что "Юнайтед" еще сможет подняться выше.



"Это будет более упорный и более непредсказуемый сезон. Я не думаю, что мы увидим кого-нибудь, кто уйдет в отрыв. На лидерство будут претендовать сразу несколько команд. Это будет длинный сезон с кучей матчей после очень короткого отдыха".



"Каждый тренер беспокоится насчет одного и того же — насчет того, насколько важно заботиться об игроках. Я не хочу предсказывать, как много очков будет необходимо для завоевания титула в этом сезоне, но вы уже можете видеть, что рекорды едва ли будут побиты", — цитирует Сульшера The Guardian.