Алиссон недоволен Пикфордом

Голкипер Алиссон стал очередным игроком "Ливерпуля", раскритиковавшим первого номера "Эвертона" Джордана Пикфорда за нанесенную защитнику "красных" Виргилу Ван Дейку травму.

С момента мерсисайдского дерби на "Гудисон Парк" прошло почти две недели, однако дискуссии об инциденте, когда Пикфорд врезал Ван Дейку по колену, не утихают до сих пор.



Сам будучи голкипером, Алиссон понимает стремление Пикфорда играть до конца, но все равно считает, что у Джордана не было необходимости атаковать Ван Дейка.



"Каждый голкипер играет по-разному и двигается по разному, но в том моменте его движение на 100 процентов не было обязательным".



"Когда я оказываюсь в подобной ситуации, я стараюсь играть до конца, потому что иначе, если я проявлю слабину, соперник может забить".



"У каждого свой стиль того, как ты идешь на мяч. Я не согласен с тем, как это сделал Пикфорд. Каждый мог видеть, что это был просто необязательный момент и необязательное движение", — сообщил Алиссон Sky Sports.