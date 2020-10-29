"Тоттенхэм" позорно проиграл "Антверпену"

Тоттенхэм Проведя удручающий по содержанию матч, "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Антверпена".

Относительно победы 3:0 над ЛАСКом неделю назад в стартовом составе "шпор" произошло пять изменений, включая рокировку на позиции голкипера, куда на сей раз вышел Уго Льорис, а не Джо Харт. Также с первых минут появились Серж Орье, Деле Алли, Джовани Ло Чельсо и Стивен Бергвейн.

"Тоттенхэм" был жалок в первом тайме, ничего не показав в атаке и неважно обороняясь. На 29-й минуте "Антверпен" этим воспользовался, наказан Бена Дэвиса за потерю мяча на своей половине вперед. Совершив перехват, Дьюмерси Мбокани пробежал по правому краю, а затем сделал передачу в центр под удара Лиора Рефаэлова — 1:0.

Возмущенный действиями своей команды в первые 45 минут Жозе Моуриньо произвел сразу четверную замену в перерыве.

Естественно, "шпоры" активизировались впереди, но позади продолжали раз за разом дарить голевые шансы сопернику, который этими шансами упорно не пользовался.

Несмотря на некоторую активность, реальных моментов гости не создавали, так и не сумев уйти от поражения. Даже Харри Кейн и Сон Хен Мин ничего не изменили.

"Тоттенхэм" явно не настроился правильным образом на этот матч и сыграл еще хуже, чем в первом тайме против "Бернли". "Шпоры" просто не хотели шевелиться, и счет мог быть гораздо неприличнее, используй "Антверпен" хотя бы часть своих многочисленных моментов.

"Антверпен" (Бельгия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Рефаэлов 29.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дэвис, Регилон, Уинкс, Алли (Ламела 45), Ло Чельсо (Хейбьерг 45), Бергвейн (Моура 45), Бэйл (Кейн 58), Винисиус (Сон 45).


Метки Антверпен, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2020 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1510

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 29.10.2020 23:57 # lexa-arsenal
    max87

    Ну правильно, тем более на Реал вчера "золотой дождь" пролился в игре с Шахтой

    Источник: http://fapl.ru/posts/81720/?c=1#c7231571

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  2. lexa-arsenal 29.10.2020 23:50 # lexa-arsenal
    Сильва с монреалем в сосьедаде, норм.

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  3. mancityman 29.10.2020 23:18 # mancityman
    АХАахХААХаХаХАхХАХАх
    Бойтесь великого Петунхэма, сука ору с этого турецкого хуесоса)))

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  4. anabanana94 29.10.2020 23:12 # anabanana94
    Безвиз сучара больше никогда не делай прогнозы с матчами Тоттенхэма, твою я проклятую душу ебал!

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  5. lancerlancer1 29.10.2020 23:11 # lancerlancer1
    МОЩНЕНЬКО

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  6. mufc1994 29.10.2020 23:06 # mufc1994
    Больше всех вые6ывалась азерская шлюха аначленана, ну ей как обычно сбрызнули на лицо

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  7. unclearness 29.10.2020 23:06 # unclearness
    Ето что ветка мощи тотенхема?)

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  8. superperez101 29.10.2020 23:03 # superperez101
    сочувствую конечно, хули поделать
    еще и ставку заруинили, сучары

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  9. superperez101 29.10.2020 23:01 # superperez101
    здесь кто-то точно почувствовал всю мощь тоттенхэма

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  10. max87 29.10.2020 23:01 # max87
    Все, уже "умники" фаплисты накинулись, а вы ж б.. тут все беспроигрышные сидите.

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  11. anabanana94 29.10.2020 23:00 # anabanana94
    Но, в чем рофл, это то что у Антверпена почти весь состав арендованных игроков, как они так сыгрываются быстро остается догадываться...

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  12. bushwacka 29.10.2020 22:56 # bushwacka
    П.С: Куриц с победай!!! Мавор - ТОП!!!

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  13. anabanana94 29.10.2020 22:56 # anabanana94
    Во втором тайме играли почти стартовым составом, ничего не смогли сделать с напором Антверпена, который не опускался к штрафной, еще раз отдаю должное сопернику, заслуженная победа!

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  14. bushwacka 29.10.2020 22:55 # bushwacka
    Daily Mail наехала на «Краснодар» за неактивную поддержку BLM, но за клуб вступились английские болельщики и УЕФА.

    Пенсопеджики-пререгаты в очередной раз собственного говнеца нае*нули...

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  15. anabanana94 29.10.2020 22:54 # anabanana94
    Абсолютно заслуженная победа Антверпена, смотрелись очень хорошо весь матч, давили, не отпускались к своей штрафной площади и остро контр атаковали, мне очень понравилась их игра, Тоттенхэм слишком не серьезно отнесся к этому матчу, ( да этот результат никак не скажется на месте в группе и это не АПЛ ) думаю и такие поражения нужны, думаю Моуриньо решит эту проблему и отдельно насчет Алли могу сказать, что он очень талантливый футболист, но до невозможности ленивый, Бэйл набирает форму, Винисиус так же старался, а Бергвейн мешок, очень тяжелый, с такими темпами и его ждет судьба прошлогоднего Ндомбеле.

    COYS!

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  16. bezviz 29.10.2020 22:54 # bezviz
    признавайтесь горите от МОЩИ ТОТТНЕХЕМА??????????????

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  17. yamateh 29.10.2020 22:53 # yamateh
    основой соснуть от хуй пойми кого лол

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  18. fanstevengerrard 29.10.2020 22:52 # fanstevengerrard
    М - мощь.

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