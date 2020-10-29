"Тоттенхэм" позорно проиграл "Антверпену"
Проведя удручающий по содержанию матч, "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Антверпена".
Относительно победы 3:0 над ЛАСКом неделю назад в стартовом составе "шпор" произошло пять изменений, включая рокировку на позиции голкипера, куда на сей раз вышел Уго Льорис, а не Джо Харт. Также с первых минут появились Серж Орье, Деле Алли, Джовани Ло Чельсо и Стивен Бергвейн.
"Тоттенхэм" был жалок в первом тайме, ничего не показав в атаке и неважно обороняясь. На 29-й минуте "Антверпен" этим воспользовался, наказан Бена Дэвиса за потерю мяча на своей половине вперед. Совершив перехват, Дьюмерси Мбокани пробежал по правому краю, а затем сделал передачу в центр под удара Лиора Рефаэлова — 1:0.
Возмущенный действиями своей команды в первые 45 минут Жозе Моуриньо произвел сразу четверную замену в перерыве.
Естественно, "шпоры" активизировались впереди, но позади продолжали раз за разом дарить голевые шансы сопернику, который этими шансами упорно не пользовался.
Несмотря на некоторую активность, реальных моментов гости не создавали, так и не сумев уйти от поражения. Даже Харри Кейн и Сон Хен Мин ничего не изменили.
"Тоттенхэм" явно не настроился правильным образом на этот матч и сыграл еще хуже, чем в первом тайме против "Бернли". "Шпоры" просто не хотели шевелиться, и счет мог быть гораздо неприличнее, используй "Антверпен" хотя бы часть своих многочисленных моментов.
"Антверпен" (Бельгия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Рефаэлов 29.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дэвис, Регилон, Уинкс, Алли (Ламела 45), Ло Чельсо (Хейбьерг 45), Бергвейн (Моура 45), Бэйл (Кейн 58), Винисиус (Сон 45).
29.10.2020 22:50
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Последние комментарии:
max87
Ну правильно, тем более на Реал вчера "золотой дождь" пролился в игре с Шахтой
Источник: http://fapl.ru/posts/81720/?c=1#c7231571
(ответить)
Сильва с монреалем в сосьедаде, норм.
(ответить)
АХАахХААХаХаХАхХАХАх
Бойтесь великого Петунхэма, сука ору с этого турецкого хуесоса)))
(ответить)
Безвиз сучара больше никогда не делай прогнозы с матчами Тоттенхэма, твою я проклятую душу ебал!
(ответить)
МОЩНЕНЬКО
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Больше всех вые6ывалась азерская шлюха аначленана, ну ей как обычно сбрызнули на лицо
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Ето что ветка мощи тотенхема?)
(ответить)
сочувствую конечно, хули поделать
еще и ставку заруинили, сучары
(ответить)
здесь кто-то точно почувствовал всю мощь тоттенхэма
(ответить)
Все, уже "умники" фаплисты накинулись, а вы ж б.. тут все беспроигрышные сидите.
(ответить)
Но, в чем рофл, это то что у Антверпена почти весь состав арендованных игроков, как они так сыгрываются быстро остается догадываться...
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П.С: Куриц с победай!!! Мавор - ТОП!!!
(ответить)
Во втором тайме играли почти стартовым составом, ничего не смогли сделать с напором Антверпена, который не опускался к штрафной, еще раз отдаю должное сопернику, заслуженная победа!
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Daily Mail наехала на «Краснодар» за неактивную поддержку BLM, но за клуб вступились английские болельщики и УЕФА.
Пенсопеджики-пререгаты в очередной раз собственного говнеца нае*нули...
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Абсолютно заслуженная победа Антверпена, смотрелись очень хорошо весь матч, давили, не отпускались к своей штрафной площади и остро контр атаковали, мне очень понравилась их игра, Тоттенхэм слишком не серьезно отнесся к этому матчу, ( да этот результат никак не скажется на месте в группе и это не АПЛ ) думаю и такие поражения нужны, думаю Моуриньо решит эту проблему и отдельно насчет Алли могу сказать, что он очень талантливый футболист, но до невозможности ленивый, Бэйл набирает форму, Винисиус так же старался, а Бергвейн мешок, очень тяжелый, с такими темпами и его ждет судьба прошлогоднего Ндомбеле.
COYS!
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признавайтесь горите от МОЩИ ТОТТНЕХЕМА??????????????
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основой соснуть от хуй пойми кого лол
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М - мощь.
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