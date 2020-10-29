"Тоттенхэм" позорно проиграл "Антверпену"

Проведя удручающий по содержанию матч, "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Антверпена".

Относительно победы 3:0 над ЛАСКом неделю назад в стартовом составе "шпор" произошло пять изменений, включая рокировку на позиции голкипера, куда на сей раз вышел Уго Льорис, а не Джо Харт. Также с первых минут появились Серж Орье, Деле Алли, Джовани Ло Чельсо и Стивен Бергвейн.



"Тоттенхэм" был жалок в первом тайме, ничего не показав в атаке и неважно обороняясь. На 29-й минуте "Антверпен" этим воспользовался, наказан Бена Дэвиса за потерю мяча на своей половине вперед. Совершив перехват, Дьюмерси Мбокани пробежал по правому краю, а затем сделал передачу в центр под удара Лиора Рефаэлова — 1:0.



Возмущенный действиями своей команды в первые 45 минут Жозе Моуриньо произвел сразу четверную замену в перерыве.



Естественно, "шпоры" активизировались впереди, но позади продолжали раз за разом дарить голевые шансы сопернику, который этими шансами упорно не пользовался.



Несмотря на некоторую активность, реальных моментов гости не создавали, так и не сумев уйти от поражения. Даже Харри Кейн и Сон Хен Мин ничего не изменили.



"Тоттенхэм" явно не настроился правильным образом на этот матч и сыграл еще хуже, чем в первом тайме против "Бернли". "Шпоры" просто не хотели шевелиться, и счет мог быть гораздо неприличнее, используй "Антверпен" хотя бы часть своих многочисленных моментов.



"Антверпен" (Бельгия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Рефаэлов 29.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дэвис, Регилон, Уинкс, Алли (Ламела 45), Ло Чельсо (Хейбьерг 45), Бергвейн (Моура 45), Бэйл (Кейн 58), Винисиус (Сон 45).