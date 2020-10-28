Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд снялся в рекламе нижнего белья от Nike.

Сделав перерыв от выступлений за свой клуб и борьбы за бесплатные обеды для детей из бедных семей, Рэшфорд обнажил свое мускулистое тело, чтобы стать лицом департамента нижнего белья спортивного гиганта.



22-летний кавалер Ордена Британской Империи облачился в обтягивающие трусы и снялся в новой коллекции Nike осень-зима 2020, поделившись видео со своими подписчиками в инстаграме накануне матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".



























