Рэшфорд снялся в рекламе нижнего белья
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд снялся в рекламе нижнего белья от Nike.
Сделав перерыв от выступлений за свой клуб и борьбы за бесплатные обеды для детей из бедных семей, Рэшфорд обнажил свое мускулистое тело, чтобы стать лицом департамента нижнего белья спортивного гиганта.
22-летний кавалер Ордена Британской Империи облачился в обтягивающие трусы и снялся в новой коллекции Nike осень-зима 2020, поделившись видео со своими подписчиками в инстаграме накануне матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".
28.10.2020 14:00
Просмотров: 798
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Последние комментарии:
малый повзрослел
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Новость для фан сайта пенсов
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Киски членсов потекли))
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ЗАЧЕМ ЭТО ЗДЕСЬ?!Мижухло,делай уже каминг-аут!
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Первое фото - Маркус и шпиль.
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