Рэшфорд снялся в рекламе нижнего белья

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд снялся в рекламе нижнего белья от Nike.

Сделав перерыв от выступлений за свой клуб и борьбы за бесплатные обеды для детей из бедных семей, Рэшфорд обнажил свое мускулистое тело, чтобы стать лицом департамента нижнего белья спортивного гиганта.

22-летний кавалер Ордена Британской Империи облачился в обтягивающие трусы и снялся в новой коллекции Nike осень-зима 2020, поделившись видео со своими подписчиками в инстаграме накануне матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд


Метки Nike, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, фото

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 798

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Последние комментарии:




  1. bezviz 28.10.2020 14:49 # bezviz
    малый повзрослел

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  2. largo-winch 28.10.2020 14:47 # largo-winch
    Новость для фан сайта пенсов

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  3. mikkiynwa 28.10.2020 14:25 # mikkiynwa
    Киски членсов потекли))

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  4. liverbro 28.10.2020 14:17 # liverbro
    ЗАЧЕМ ЭТО ЗДЕСЬ?!Мижухло,делай уже каминг-аут!

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  5. ensiferum 28.10.2020 14:14 # ensiferum
    Первое фото - Маркус и шпиль.

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