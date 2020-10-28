"Брайтон" предложит улучшенный контракт Лэмпти

"Брайтон" собирается наградить своего крайнего защитника Тарика Лэмпти новым контрактом на улучшенных условиях.

Отчаявшись получить полноценный шанс в родном "Челси" и не желая скитаться по арендам, в январе этого года Лэмпард сделал смелый шаг и отправился в "Брайтон" по сделке стоимостью 4 миллиона фунтов.



С тех пор Тарик является, пожалуй, лучшим игроком "чаек" и своей игрой привлек интерес не только грандов Премьер-Лиги, но и некоторых европейских клубов, включая "Баварию" и "Севилью".



Однако в скором времени, утверждает The Sun, "Брайтон" собирается пригласить 20-летнего англичанина к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.



От действующего контракта Лэмпти остается еще три года, но на "Амекс" чувствуют, что скоростной и техничный игрок заслужил повышение своей текущей зарплаты в 14 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, что в этом сезоне Лэмпти отметился уже тремя результативными передачами, в том числе одной против "Челси".