"Брайтон" предложит улучшенный контракт Лэмпти

Тарик Лэмпти "Брайтон" собирается наградить своего крайнего защитника Тарика Лэмпти новым контрактом на улучшенных условиях.

Отчаявшись получить полноценный шанс в родном "Челси" и не желая скитаться по арендам, в январе этого года Лэмпард сделал смелый шаг и отправился в "Брайтон" по сделке стоимостью 4 миллиона фунтов.

С тех пор Тарик является, пожалуй, лучшим игроком "чаек" и своей игрой привлек интерес не только грандов Премьер-Лиги, но и некоторых европейских клубов, включая "Баварию" и "Севилью".

Однако в скором времени, утверждает The Sun, "Брайтон" собирается пригласить 20-летнего англичанина к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.

От действующего контракта Лэмпти остается еще три года, но на "Амекс" чувствуют, что скоростной и техничный игрок заслужил повышение своей текущей зарплаты в 14 тыс. фунтов в неделю.

Добавим, что в этом сезоне Лэмпти отметился уже тремя результативными передачами, в том числе одной против "Челси".


Метки Брайтон, контракты, Лэмпти

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 09:00

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  1. xah 28.10.2020 09:11 # xah
    Нормально он так играет. Думал что полузащитник атакующий

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  2. slavik92 28.10.2020 09:10 # slavik92
    Норм слили топаря за копейки)

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