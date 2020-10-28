Тренер "Боруссии" винит МЮ в неважной форме Санчо

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр считает, что в неважной форме Джейдона Санчо на старте нового сезона виноват "Манчестер Юнайтед".

С весны и до самого закрытия трансферного окна в начале октября пресса неустанно спекулировала насчет перехода Санчо в "Юнайтед".



Согласно слухам, "красные дьяволы" даже согласовали условия личного контракта с Джейдоном, однако сделка не состоялась из-за нежелания "Боруссии" идти на уступки.



Фавр чувствует, что это не прошло бесследно для 20-летнего англичанина, который не забил ни одного гола в четырех первых матчах Бундеслиги.



"У каждого игрока бывают слабые периоды. Летом не утихали разговоры насчет Джейдона — иногда такого рода вещи могут быть фактором. Никто из игроков не может оставаться в своей лучшей форме весь год, это невозможно. Нужно принять это", — цитирует Фавра Manchester Evening News.