Тренер "Боруссии" винит МЮ в неважной форме Санчо

Джейдон Санчо Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр считает, что в неважной форме Джейдона Санчо на старте нового сезона виноват "Манчестер Юнайтед".

С весны и до самого закрытия трансферного окна в начале октября пресса неустанно спекулировала насчет перехода Санчо в "Юнайтед".

Согласно слухам, "красные дьяволы" даже согласовали условия личного контракта с Джейдоном, однако сделка не состоялась из-за нежелания "Боруссии" идти на уступки.

Фавр чувствует, что это не прошло бесследно для 20-летнего англичанина, который не забил ни одного гола в четырех первых матчах Бундеслиги.

"У каждого игрока бывают слабые периоды. Летом не утихали разговоры насчет Джейдона — иногда такого рода вещи могут быть фактором. Никто из игроков не может оставаться в своей лучшей форме весь год, это невозможно. Нужно принять это", — цитирует Фавра Manchester Evening News.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо, Фавр

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2020 00:05

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  1. kojan 28.10.2020 00:30 # kojan
    пресса неустанно спекулировала насчет перехода Санчо в "Юнайтед".

    Источник: http://fapl.ru/posts/81826/
    и в чём вина МЮ, все вопросы к прессе...

    (ответить)

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